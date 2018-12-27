... а в Туреччині чим можна перекусити за "ван доляр"?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:30
...український перекус за "ван доляр")))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:36
Долярчик гурман
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:01
Ви ж бачите, а ж скаженіють...
Це під"єднався і невдаха по життю пан Frant.
В мене враження, що вони домоляються між собою спамити та засмічувати форум.
Від них:
- жодної цифри...
- жодного повідомлення на тему гілки...
- жодної відповіді на запитання...
- жодної інформації про те, як вдало живуть.
Натомість:
- новинка - заглядають до мене в плавки та оцінюють наявність та величину первинних статевих ознак...
- дуже зляться, що хтось не Земної кулі їсть йогурт або смажену рибу... Від голоду аж підкидає та трусить. Самі ніколине напишуть, що ж вони цікавого з"їли, від чого іх трусить та теліпає.
- шукають граматичну помилку хоча б в одному слові, пишучі кричуще безграмотно...
Останній випадок зовсім цікавий - вже не знаючі, який бруд написати, ота учьотка Понаехал, яка так і не змогла пояснити свою мотивацію пристуності на форумі - тому що НЕ мешкає в Україні, НЕ з"являється на території України, не планує і не планувала щось купувати за кордоном, НЕ може відповісти про особливості купівлі/оренди житла в тому місті, де живе, вхопилася за мою фразу, написану вчора на смартфоні, що я не буду (НУ НЕ ХОЧУ І НЕ МАЮ ЧАСУ) вставляти фото на своєму смартфоні під час руху у Львові.
Боже правий, почалося: як це так, караул, він не буде всталяти фото на смартфоні, як же це так...
10 (десять!!!!) постів за добу тільки від одного.
ДЕСЯТЬ постів!!!!
Тому я дуже задоволений: ВИЯВЛЯЮ ЗБОЧЕНЦІВ НЕВДАХ ТА ПСИХІЧНО НЕЗРІВНОВАЖЕНИХ ОСІБ.
Ви їх бачите і це дуже приємно.
Просто робіть висновки.
Радійте разом зі мною, що вони не живуть поруч із вами, не працюють - слава Богу - для ваших дітей педіатрами, а для вас/нас - не дай Боже: онкологами, гінекологами, проктологами або стоматологами - то було би справжня біда.
А так тихо сидять собі поза кутками, в хатках, жебракуючи, з"їдаючи себе злобою, смикаючи ногами, засмічуючи цей форум та не заважаючи нам з вами жити.
Перфектно!
Ми маємо можливість бачити ворога! Перфектно!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:14
Цікаве запитання.
Якось сиділи у кафе в горах під Анталією та розмірковувалі зі НАШИМИ жінками, що мешкають в Туреччині, після того, як вийшли заміж за турків.
Чисто по пам"яті таке:
- нагодувати чоловіка можна за 3 ліри (то пів-долара).
- в магазин ходять через день - родина 4 особи (двоє дітей) - витрати по 50 лір. То менше 10 доларів або менше 250 гривень.
- в кафе можна купити дуже смачні страви, які мають ціну від 0,5 долара до 1 долара:
Берек – дуже смачна турецька випічка з різними наповнювачами, яка представлена в трьох варіантах: Су бережи, готують з тонко розкачаного прісного тіста (юфки) з сирними начинками; відрізняється маслянистістю; Кол бережи, печеться з листкового тіста з начинкою з картоплі або фаршу; Домашній берек готують з юфки з сиром лор, куркою, фаршем, картоплею та овочами
Гьозлеме - коржик з найтоншого тіста, в яке загортають різні наповнювачі у вигляді фаршу, картоплі, твердого сиру і сиру лор (аналог сиру). Як правило, гезлеме обсмажується з двох сторін на вершковому маслі та сервірується з помідорами й салатом.
Готують свіжим при вас!!!
Остання фраза особливо важлива.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:33
НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И АВТОМОБИЛЬ
Если вы живете постоянно или временно за рубежом, вам не хватает своего любимого "домика на колесах", своей любимой "тачки", своей надежды и опоры - автомобиля.
Я свой первый автомобиль купил через год после окончания университета и за свои заработанные деньги. Не хватало немного, продавал книги из своей обширной библиотеки, среди них был даже 6-ти томник трудов Авиценны (продал женщине-доценту Медуниверситета, очень благодарила).
Потому автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения.
Итак, вы за границей:
- берите автомобиль в аренду. Я очень часто так делаю. Много есть сайтов-агрегаторов для поиска хорошего варианта. В Анталии вы можете взять автомобиль за 15-17 евро в сутки, со сроком бронирования не менее, чем на трое суток и бронировании заранее. Например, сейчас в эти дни вы не найдете автомобиль в прокате дешевле, чем за 40 долларов в сутки.
- ввозите свой автомобиль - нет никаких проблем поехать путешествовать в Европу на срок до 90 дней в каждые 180 дней. Можно слегка "схитрить" - например, пребывание в Румынии, Болгарии и Турции НЕ ВХОДЯТ в 90 дней пребывания в странах Шенгенского соглашения и потому можно сделать так: 90 дней Румыния (очень рекомендую)+90 дней Европа (сейчас помогаю племяннику составить тур автопутешествия от Киева до Португалии, в Португалии с 28 августа будет неделю находиться один из моих сыновей - встретятся братишки)+ 90 дней Болгария (ну разве что на море пожить, вообще удивительно бедная страна, Украина тут впереди гораздо)+90 дней Турция (ну, тут без комментариев). Итого вы за пределами страны 90х4=360 дней в году.
- покупайте себе автомобиль за границей. Это не "евробляхи".
Если вы купили себе за бесплатно уютную квартирку с готовым ремонтом и бытовой техникой на берегу Средиземного моря, вам, конечно, нужен автомобиль.
Скажу сразу: цены на новые авто и на авто вторичного рынка в Турции идентичны украинским.
Что-то в автосалоне и на рынке можно купить и дешевле.
Почему выгодно купить автомобиль в Турции, если вы имеете квартиру в Турции?
- авто с украинской регистрацией вы можете ввезти без оформления ВНЖ на срок не более 90 дней в каждый 185 дней.
- авто с украинской регистрацией вы можете ввести на 2 года при условии оформления ВНЖ и оформления на соответствующий срок "Зеленой карты" на автомобиль. Важный момент: если вы выехали в течение этого 2-х летнего срока с территории Турции дни до истечения 2-х летнего срока "сгорают".
- по истечении двух лет вы обязаны ВЫЕХАТЬ вместе с авто с территории Турецкой республики и не появляться - чтобы воспользоваться правом бестаможенного ввоза - ровно 185 дней - потом заезжаете опять. 185 дней используйте для кругосветного путешествия.
- если автомобиль оформлен на пенсионера - тут зеленый свет - НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ!!! Сказка! (Чтобы воспользоваться "сказкой" при въезде не территорию Турции таможеннику необходимо предъявить наше обычное украинское пенсионное удостоверение с переводом на турецкий язык, перевод должен быть заверен нотариально).
- можете не выезжать на автомобиле украинской регистрации, растаможив автомобиль (но вы же не сумасшедший?).
И потому: покупаем автомобиль в Турции!
Я планирую осенью купить для жены новый автомобиль Хонда и потому изучаю этот вопрос.
(продолжение будет)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:54
НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И АВТОМОБИЛЬ
(продолжение)
Тезисно: вы МОЖЕТЕ купить автомобиль для себя, любимого, в Турции.
Ниже приведен текст "нашего человека" по имени Руслан (фамилия удалена, для сохранения личных данных), который делится с вами юридическими тонкостями.
Документы. Иностранцам можно покупать автомобиль при наличии:
1. Паспорта
2. Нотариально заверенного перевода паспорта (Делаем у нотариуса. У нотариусов есть переводчики).
2. Турецкого налогового номера (Vergi Nomerası, делается в любом городе быстро и бесплатно - в офисе Vergi Dairesi);
Где покупать?
В Турции автомобиль можно купить:
1. Новый с автосалона.
2. На сайте sahibinden.com в разделе Vasıta . Нужно созвониться с продавцом и договориться о встрече (не факт, что собеседник говорит на понятном вам языке).
3. В автогалереях (Оtomotiv) - как правило такие галереи стоят вдоль крупных дорог. Один продавец продает несколько поддержанных авто.
Я свой автомобиль выбрал в Галерее у официального сервисного дилера компании FİAT. Там оставляют поддержанные машины по системе trade-in, но эти авто проходят тщательную проверку и экспертизу.
Как выбирать авто:
1. Идти со знакомым экспертом.
2. Обязательно провести дополнительную экспертизу автомобиля. (Expertiz). Стоит полная экспертиза авто 200 лир (примерно 900 гривен), но позволит сэкономить Вам нервы и деньги.
3. Остальное - дело вкуса и предпочтений. (Имею в виду марку, кузов и топливо).
Процедура покупки авто:
1. Выбираем авто. В нашем случае я забронировал авто, оставив 200 лир и получив чек от салона.
2. Делаем экспертизу автомобиля у сторонней СТО. 200 лир.
3. Оплачиваем салону стоимость автомобиля, получаем из бухгалтерии чек.
4. С сотрудником салона (галереи) едем к нотариусу со старыми номерами и документами от авто. Продавец отдает документы и номера, покупатель отдает паспорт, нотариально заверенный перевод паспорта, налоговый номер или икамет (если есть) . 15 минут ожидания - и вы получаете Договор купли-продажи в 3-х экземплярах, где указаны данные продавца, покупателя, автомобиля (номера кузова, старый номер и новый госномер) и сумма покупки; новый техпаспорт на автомобиль с Вашим именем и документ где будут указаны детали нового гос. номера для "водительского департамента".
В Турции техпаспорт и какие номера будут у автомобиля, выдает нотариус.
Оплата за услуги нотариуса 340 лир.
5. Далее со всеми документами едете в "Водительский департамент" (şoferler odası) и отдаете документ с деталями нового номера, оплатив 60 лир. Через 5 минут получаете новенькие гос. номера и прикручиваете их на счастливого обладателя нового владельца.
Оформление страховки.
1. Есть обязательная страховка (trafik sigorta). Обошлась в 1400 лир на 1 год.
2. Дополнительная добровольная страховка КАСКО на первый год вождения. Ещё 1400 лир.
7. Радуемся, наслаждаемся жизнью.
Особенности.
1. Автомобили, принадлежащие иностранцам, получат автономера с буквами серии **МА**** (МВ), (Mesafir - гость).
2. Иностранцы могут продавать авто другим покупателям, как обычно.
3. Управление автомобилем разрешено только членам семьи, включая ваших детей и ваших родителей. Нельзя доверять управление другим людям, даже близким друзьям.
4. Без страховки ездить нельзя.
Гарного дня!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:21
Сотні сторінок про одне і теж.
Все таки питаннячко:
або пан Акурт графоман-нарцис, якому нічого робити.
Або ж він рекламує турецьку нерухомість за малу копійчину.
Убогий графомане, коли ти пред'явиш справку від психіатра?
Є великі сумніви в твоїй дієвості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 10 сер, 2019 13:34
Прорекламуйте хоч раз свою.
Чекаємо.
СлабО?
Батько не навчив?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:25
ЗМІШАЛИСЯ КОНІ І ЛЮДИ
(до 230-річчя почтку побудови нерухомості ЗА КОРДОНОМ перселенців в Україну з Німеччини)
Серед невдах, знерованих безгрошів"ям та відсутністью кеби іх заробити, і які з незрозумілих причин пасуться і пасуться на цій ПОГАНІЙ гілці, вишукуючи, як курка воші, все нові та нові недоліки у пана akurt (дивись останній пошук від пана Frant - шукає та шукає воші) є і нормальні цікаві люди.
Цікавою є пані stm.
Пані все-ж таки інша - і це добре.
Звісно, вона теж НЕ ВІДПОВІДАЄ на будь-які запитання щодо того раю, де вона живе, за скільки та коли купила свою 2-к прєлєсть і не може нам привести позитивний хоч якийсь досвід - але інколи задає цікаві теми.
Так ось цього разу вона задала тему про те, чого вартує нерухомість за кордоном, та чого очікувати?
Як стригти "гроші, як з куста"? На нерухомості?
Вклали - ось як зараз - по 1 000 доларів квадрат у новобудову в Дніпрі, Львові або Києві, а що буде далі??? Коли можна продати по 2 000 доларів за квадрат? А по 3 000 доларів?
Я за зразок аналізу взяв би її рідне на сьогодні місто та її район і навіть вулицю - але то СТРАШЕННИЙ секрет. Воно й зрозуміло: рай треба приховувати!
Я за зразок з певних причин - ви побачите пізніше, чому так - візьму не Київ, і не Львів, а місто не гірше: Дніпро.
З її тексту витікає - а правду ми не можемо почути (хоча хто зна), що:
- якщо ти купив хрущика у 2015 році на проспекті космонавта Гагаріна в Дніпрі за 50 000 доларів, то сьогодні його продаси за 100 000 доларів (реально не дають і 30).
- якщо ти купив квартиру на ж/м Побєда в тому ж Дніпрі на вулиці із веселою назвою "Новорічна" на гарному - скажімо третьому - поверсі за 140 000 доларів, то сьогодні можете продати за 280 000 доларів (реально за 30).
- якщо ти купив чудову 3-и кімнатну квартиру у супер-престижному житловому містечку на вулиці академіка Лазаряна площею в 120 квадратів за 300 000 доларів, то сьогодні її продаси за 600 000 доларів (реально за 100).
- якщо ти купив чудову трьошку в будинку майже "сталінка" на вулиці космонавта Тітова за 85 000 доларів і вкинув у ремонт 45 000 доларів, то сьогодні продаси за 220 000 доларів (не дадуть і 45).
Це така арифметика, яку можна прочитати між рядків у пані stm.
Ідея в неї така: якщо дурень аkurt має в Україні ВЛАСНІ дві квартири, що по кількості рівно в 2 рази більше, ніж у неї, і в яких час від часу він живе, контролюючі уважно їх вартість, то він зробив життєву помилку, купуючи ще десь одну чи дві, бо тоді в нього буде квартир в 3, або в 4 рази більше, ніж у неї.
З цього витікає цікавий висновок, що в неї мозок є, а в akurt ну точно нема.
Пропонує той мозок вправити, а гроші віддати на збереження їй.
230 років тому переїжджали не з України в Баварію, а навпаки: рухалися із Баварії до України німці і мріяли побудувати нерухомість на віки та жити щасливо, ну приблизно як... не буду писати, як хто...
Серед різних містечок було засновано саме в ці дні 230 років тому і містечко "Ямбург" на правому березі Дніпра в місці знаменитому - на це місце звернула увагу цариця Катерина, під час своєї подорожі через Кременчук та нинішнє місто Дніпро в 1787 році - в Крим, подивитися на рай на землі - кінцевою точкою мандрів був берег ЮБК в районі Форосу та Байдарської долини, де відбувся 3-и годинний обід із застосуванням блюд кримсько-татарської кухні.
Саме в цьому місці її судно, на якому царьска особа пливла по Дніпру, нарешті позбулося разом із пасажирами страхіть від пропливання порогами Дніпра (біля фортеці Кодак).
Так і порішили: Ямбург так Ямбург. Майже Hamburg, в якому я сподіваюся, ви, як і я, були та їли капусту із м"ясом, та запивали пивом.
Німці так німці. Будуємо нерухомість та живемо щасливо, показуючі українцям як треба будувати, та як треба жити, як треба вирощувати коні.
Показати хотіли 57 родин.
На сьогодні ви не зустринете та території нинішнього населенного пункту (має назву "Дніпрове") жодних залишків колись суперових німецьких будинків та костьолу.
Нєт ніхто.
Не вдалося життя... Нерухомість згинула. Наскільки мені відомо, на сьогодні в тому регіоні - а точніше, південніше, і вже в Запорізькій області, збергіся тільки один будинок колишніх німецьких поселенців. Всі інші не горіли - ні, не подумайте.
ЇХ РОЗІБРАЛИ СУСІДИ-УКРАЇНЦІ та побудували собі будинки. Досі в хатах у селах на Запоріжжі можна побачити кремезні деревяні балки на стелях будинків - онуки володарів будинків із гордістю - намагаючись продати будинок із земельною ділянкою за 5 000 (п"ять тисяч) гривень (ГРИВЕНЬ) - розказують саме так: тут балки знаєте які? О! Ще ті - німецькі!
Не вдалося життя? А ось і не скажіть...
Сільска рада Дніпрового (колись - Ямбург) - точніше члени Земельної комісії - несподівано дізналися, що земелькою на березі Дніпра інтересуються дніпровські можновладці - види на Дніпро там насправді чудові.
О!
Пішов торг землицею!
20 000 доларів сотка - з виходном на берег Дінпра!
30 000 доларів сотка - з виходном на берег Дінпра!
50 000 доларів сотка - з виходном на берег Дінпра!
Там побудували такі маєтки із власними набережними Дніпра, що король-сонце позаздрив би.
Варто і ці дні возити іноземцев з Німеччини на екскурсії...
Ось місце, де народився католицький патер П.Ф. Шуберт (1873-1937).
Ось місце, де його розстріляли у 1937, а ось з місцем поховання - проблема. Невідомо де...
Після першої події саме в ці дні пройшло 230 років...
Після буму нерухомості в Ямбургу пройшло ледь 15 років... і що сталося?
А сталося цікава річ: на сьогодні в тому Ямбургу ви можете придбати не сотку землі за 50 000 доларів, а готовий шикарний будинок в 200 (ДВІСТІ) квадратів - за 50 000 доларів.
Це нової побудови, з земельною ділянкою та з ландшафтним дизайном...
Ех, stm, stm... ви як у воду гледіли: ось де треба було купувати: в тому місці, де річка Мокра Сура впадає у сивий Дніпро...
Грошви мали б неміряно...
А так - не доля...
P.S. Дякую пані stm за тему.
Як бачите, я порівняти можу. А Ви - ні.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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