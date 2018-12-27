Додано: Суб 10 сер, 2019 14:25

stm написав: А теперь вопрос не в лоб, а в глаз покупка вами 2017 год обошлась в $ сколько? Мы сравним Чем надо восхищаться, что бы экономить 58,96грн ежемесячно на еде и покупать гордо 3литровый йогурт А теперь вопрос не в лоб, а в глаз покупка вами 2017 год обошлась в $ сколько?что бы экономить 58,96грн ежемесячно на еде и покупать гордо 3литровый йогурт

вишукуючи, як курка воші, все нові та нові недоліки

але інколи задає цікаві теми.

рай треба приховувати!

stm написав: Мы сравним Чем надо восхищаться...

(до 230-річчя почтку побудови нерухомості ЗА КОРДОНОМ перселенців в Україну з Німеччини)Серед невдах, знерованих безгрошів"ям та відсутністью кеби іх заробити, і які з незрозумілих причин пасуться і пасуться на цій ПОГАНІЙ гілці,у пана(дивись останній пошук від пана- шукає та шукає воші) є і нормальні цікаві люди.Цікавою є паніПані все-ж таки інша - і це добре.Звісно, вона теж НЕ ВІДПОВІДАЄ на будь-які запитання щодо того раю, де вона живе, за скільки та коли купила свою 2-к прєлєсть і не може нам привести позитивний хоч якийсь досвід -Так ось цього разу вона задала тему про те,Як стригти "гроші, як з куста"? На нерухомості?Вклали - ось як зараз - по 1 000 доларів квадрат у новобудову в Дніпрі, Львові або Києві, а що буде далі??? Коли можна продати по 2 000 доларів за квадрат? А по 3 000 доларів?Я за зразок аналізу взяв би її рідне на сьогодні місто та її район і навіть вулицю - але то СТРАШЕННИЙ секрет. Воно й зрозуміло:Я за зразок з певних причин - ви побачите пізніше, чому так - візьму не Київ, і не Львів, а місто не гірше: Дніпро.З її тексту витікає -(хоча хто зна), що:- якщо ти купив хрущика у 2015 році на проспекті космонавта Гагаріна в Дніпрі за 50 000 доларів, то сьогодні його продаси задоларів (реально не дають і).- якщо ти купив квартиру на ж/м Побєда в тому ж Дніпрі на вулиці із веселою назвою "Новорічна" на гарному - скажімо третьому - поверсі за 140 000 доларів, то сьогодні можете продати за 280 000 доларів (реально за 30).- якщо ти купив чудову 3-и кімнатну квартиру у супер-престижному житловому містечку на вулиці академіка Лазаряна площею в 120 квадратів за 300 000 доларів, то сьогодні її продаси за 600 000 доларів (реально за 100).- якщо ти купив чудову трьошку в будинку майже "сталінка" на вулиці космонавта Тітова за 85 000 доларів і вкинув у ремонт 45 000 доларів, то сьогодні продаси за 220 000 доларів (не дадуть і 45).Це така арифметика, яку можна прочитати між рядків у паніІдея в неї така: якщо дуреньмає в Україні ВЛАСНІквартири, що по кількості рівно в 2 рази більше, ніж у неї, і в яких час від часу він живе, контролюючі уважно їх вартість, то він зробив життєву помилку, купуючи ще десь одну чи дві, бо тоді в нього буде квартир в 3, або в 4 рази більше, ніж у неї.З цього витікає цікавий висновок, що в неї мозок є, а вну точно нема.Пропонує той мозок вправити, а гроші віддати на збереження - мабуть - їй.230 років тому переїжджали не з України в Баварію, а навпаки:німці і мріяли побудувати нерухомість на віки та жити щасливо, ну приблизно як... не буду писати, як хто...Серед різних містечок було засновано саме в ці дні 230 років тому і містечко "Ямбург" на правому березі Дніпра в місці знаменитому - на це місце звернула увагу цариця Катерина, під час своєї подорожі через Кременчук та нинішнє місто Дніпро в 1787 році - в Крим, подивитися на рай на землі - кінцевою точкою мандрів був берег ЮБК в районі Форосу-Батиліману (карета навііть завезла її на Байдарську яйлу і вона вперше побачила Чорне море) та Байдарської долини, де під дубом відбувся 3-и годинний обід із застосуванням блюд кримсько-татарської кухні.Саме в цьому місці її судно, на якому царьска особа пливла по Дніпру, нарешті позбулося разом із пасажирами страхіть від пропливання порогами Дніпра (біля фортеці Кодак).Так і порішили: Ямбург так Ямбург. Майже Hamburg, в якому я сподіваюся, ви, як і я, були та їли капусту із м"ясом, та запивали пивом.Німці так німці. Будуємо нерухомість та живемо щасливо,Показати хотіли 57 родин.На сьогодні ви не зустринете та території нинішнього населенного пункту (має назву "Дніпрове") жодних залишків колись суперових німецьких будинків та костьолу.Не вдалося життя...Наскільки мені відомо, на сьогодні в тому регіоні - а точніше, південніше, і вже в Запорізькій області, збергіся тільки один будинок колишніх німецьких поселенців. Всі інші не горіли - ні, не подумайте.та побудували собі будинки. Досі в хатах побудови дест 1947 року у селах на Запоріжжі можна побачити кремезні деревяні балки на стелях будинків - онуки володарів будинків із гордістю - намагаючись продати будинок із земельною ділянкою за 5 000 (п"ять тисяч) гривень (ГРИВЕНЬ) - розказують саме так: тут балки знаєте які? О! Ще ті - німецькі!Не вдалося життя? А ось і не скажіть...Сільска рада Дніпрового (колись - Ямбург) - точніше члени Земельної комісії - несподівано дізналися, що земелькою на березі Дніпра інтересуються дніпровські можновладці - види на Дніпро там насправді чудові.О!Пішов торг землицею!20 000 доларів сотка - з виходном на берег Дніпра!30 000 доларів сотка - з виходном на берег Дніпра!50 000 доларів сотка - з виходном на берег Дніпра!Там побудували такі маєтки із власними набережними Дніпра, що король-сонце позаздрив би.Варто і ці дні возити іноземцев з Німеччини на екскурсії...Ось місце, де народився католицький патер П.Ф. Шуберт (1873-).Ось місце, де його розстріляли у 1937, а ось з місцем поховання - проблема. Невідомо де...Після першої події саме в ці дні пройшло 230 років...Після буму нерухомості в Ямбургу пройшло ледь 15 років... ВСЬОГО 15!!!!! і що сталося?А сталася цікава річ: на сьогодні в тому Ямбургу ви можете придбати не сотку землі за 50 000 доларів, а готовий шикарний будинок в 200 (ДВІСТІ) квадратів - за 50 000 доларів.Це нової побудови, з земельною ділянкою та з ландшафтним дизайном...Ех,... ви як у воду гледіли: ось де треба було купувати: в тому місці, де річка Мокра Сура впадає у сивий Дніпро...Грошви мали б неміряно...А так - не доля...P.S. Дякую паніза тему.Як бачите, я порівняти можу "Чем надо восхищаться". А Ви - ні.