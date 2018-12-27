А що ж це ви так стидаєтеся прорекламувати своє місто, свій мікрорайон та свою вулицю?
Невже так ненавидіте своє місто?
Спробуйте. Не стидайтеся власної оселі.
х х х
НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА СОЛОДКІ "ПЛЮШКИ"
В цьому році прямо якийсь "бум" на раків в Анталії.
Ціна проста, як турецький помаранч: 100 лір за 4 кг.
Або 450 гривень за 4 кг.
Повний сервіс: по дзвінку доставка додому!
От же дійсно: Анталія - просто рай на землі!
Я свої плани не змінюю: вже 1 версня планую бути в Стамбулі.
По дорозі "затарюсь" румунським пивом по "зав"язку" та спробую викласти читачеві всі 4 кг турецьких раків із чотирма видами румунського пива!
Ще повертатися рано: в Анталії сьогодні +37!