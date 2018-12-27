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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:02

Пан Frant!
А що ж це ви так стидаєтеся прорекламувати своє місто, свій мікрорайон та свою вулицю?
Невже так ненавидіте своє місто?
Спробуйте. Не стидайтеся власної оселі.

х х х
НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА СОЛОДКІ "ПЛЮШКИ"

В цьому році прямо якийсь "бум" на раків в Анталії.
Ціна проста, як турецький помаранч: 100 лір за 4 кг.
Або 450 гривень за 4 кг.
Зображення
Повний сервіс: по дзвінку доставка додому!
От же дійсно: Анталія - просто рай на землі!

Я свої плани не змінюю: вже 1 версня планую бути в Стамбулі.
По дорозі "затарюсь" румунським пивом по "зав"язку" та спробую викласти читачеві всі 4 кг турецьких раків із чотирма видами румунського пива!

Ще повертатися рано: в Анталії сьогодні +37!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2019 17:37, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:23

Графомана-нарциса аж пре від відчуття власної безкарності і можливості строчити сотні сторінок реклами турецької нерухомості.

Пане Акурт, нам не треба ваші раки і йогурт. Ви обіцяли нам пред'явити справку про адекватність та дієздатність.
Де вона?
Чекаємо фотоскан.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:40

Що ж ви так нервуєтеся?
Спробуйте хоч у тещі випросити якусь горбинку хліба, помастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку.
Вже організм отримає хоч якісь калорії та не будете так нервуватися.
Це у вас від нестачі вітаміну В12. Вам хоч і примарилося, що я вас найняв експертом із моїх повідомлень, але я по суботах перехожих не годую та грошей не подаю.

х х х

Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював.
98 румунських лей.
Готель перевірений.
Зображення

Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня).
Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро.
Докладно тут:
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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  #<1 ... 389390391392
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