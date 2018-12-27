Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пан Frant! А що ж це ви так стидаєтеся прорекламувати своє місто, свій мікрорайон та свою вулицю? Невже так ненавидіте своє місто? Спробуйте. Не стидайтеся власної оселі.
х х х НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА СОЛОДКІ "ПЛЮШКИ"
В цьому році прямо якийсь "бум" на раків в Анталії. Ціна проста, як турецький помаранч: 100 лір за 4 кг. Або 450 гривень за 4 кг. Повний сервіс: по дзвінку доставка додому! От же дійсно: Анталія - просто рай на землі!
Я свої плани не змінюю: вже 1 версня планую бути в Стамбулі. По дорозі "затарюсь" румунським пивом по "зав"язку" та спробую викласти читачеві всі 4 кг турецьких раків із чотирма видами румунського пива!
Ще повертатися рано: в Анталії сьогодні +37!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2019 17:37, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї... Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку. Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.
х х х
Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював. 98 румунських лей. Готель перевірений.
Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня). Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро. Докладно тут: https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Frant написав:Графомана-нарциса аж пре від відчуття власної безкарності і можливості строчити сотні сторінок реклами турецької нерухомості.
Пане Акурт, нам не треба ваші раки і йогурт. Ви обіцяли нам пред'явити справку про адекватність та дієздатність. Де вона? Чекаємо фотоскан.
Ну про нарцисса - это скорее про учетку "франт":
франт Пижон, модник и щеголь Пустой, любящий порисоваться человек Человек, одевающийся и ведущий себя с претензией на принадлежность к высшему обществу Щеголь, пижон фат и стиляга Щеголь, человек, любящий наряжаться Расфуфыренный ... Любитель наряжаться Щеголяет нарядами Пижонистый модник Пижон, модник и щёголь Комедийный герой польского народного театра Модный щёголь Щеголь Человек, любящий наряжаться, щёголь В своей одежде он педант Денди
akurt написав:Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї... Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку. Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.
х х х
Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював. 98 румунських лей. Готель перевірений.
Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня). Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро. Докладно тут: https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/
Не подскажите в каком отеле в Румынии обычно останавливаетесь? Это цена за одного и одноместный номер? Вроде ж по такому маршруту вы в Молдову не попадаете?
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