Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пан Frant! А що ж це ви так стидаєтеся прорекламувати своє місто, свій мікрорайон та свою вулицю? Невже так ненавидіте своє місто? Спробуйте. Не стидайтеся власної оселі.
х х х НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА СОЛОДКІ "ПЛЮШКИ"
В цьому році прямо якийсь "бум" на раків в Анталії. Ціна проста, як турецький помаранч: 100 лір за 4 кг. Або 450 гривень за 4 кг. Повний сервіс: по дзвінку доставка додому! От же дійсно: Анталія - просто рай на землі!
Я свої плани не змінюю: вже 1 версня планую бути в Стамбулі. По дорозі "затарюсь" румунським пивом по "зав"язку" та спробую викласти читачеві всі 4 кг турецьких раків із чотирма видами румунського пива!
Ще повертатися рано: в Анталії сьогодні +37!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2019 17:37, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї... Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку. Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.
х х х
Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював. 98 румунських лей. Готель перевірений.
Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня). Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро. Докладно тут: https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Frant написав:Графомана-нарциса аж пре від відчуття власної безкарності і можливості строчити сотні сторінок реклами турецької нерухомості.
Пане Акурт, нам не треба ваші раки і йогурт. Ви обіцяли нам пред'явити справку про адекватність та дієздатність. Де вона? Чекаємо фотоскан.
Ну про нарцисса - это скорее про учетку "франт":
франт Пижон, модник и щеголь Пустой, любящий порисоваться человек Человек, одевающийся и ведущий себя с претензией на принадлежность к высшему обществу Щеголь, пижон фат и стиляга Щеголь, человек, любящий наряжаться Расфуфыренный ... Любитель наряжаться Щеголяет нарядами Пижонистый модник Пижон, модник и щёголь Комедийный герой польского народного театра Модный щёголь Щеголь Человек, любящий наряжаться, щёголь В своей одежде он педант Денди
akurt написав:Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї... Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку. Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.
х х х
Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював. 98 румунських лей. Готель перевірений.
Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня). Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро. Докладно тут: https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/
Не подскажете в каком отеле в Румынии обычно останавливаетесь? Это цена за одного и одноместный номер? Вроде ж по такому маршруту вы в Молдову не попадаете?
Востаннє редагувалось ol_zy в Суб 10 сер, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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akurt написав:Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї... Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку. Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.
х х х
Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював. 98 румунських лей. Готель перевірений.
Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня). Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро. Докладно тут: https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/
Очередное враньё человек постоянно живущий в Турции при этом подписывает «дом» какую-то хату в селе.... тошно от вранья учетки
akurt написав:Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї... Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку. Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.
х х х
Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював. 98 румунських лей. Готель перевірений.
Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня). Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро. Докладно тут: https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/
Очередное враньё человек постоянно живущий в Турции при этом подписывает «дом» какую-то хату в селе.... тошно от вранья учетки
Поскольку он не говорил про постоянно, а только про до 183 дней в году и говорил, про то что у него не одна квартира/дом в Украине, то вполне может считать одну из них своим домом - возможно там родители живут. Выходит врете вы? А значит врете постоянно? Например, соврали, что расскажите про недвижимость в Остине, если кому-то будет интересно?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
На чергування заступив пан Понаехал. Це класно! вітаю! Вони піднімають цю гілку весь час в ТОП, від чого мої прибутки збільшуються весь час. А вони як були бідними незграбами, так і залишаються. Цікаві хлопці. Враження, що хлопців не годують власні жінки. Нервуються. Зляться. Виділяється гормон кортизон, що призводить до онкології.
Але хлопці молодці - розважають своєю дурістю та неосвіченістю конкретно. Форумчанин Frant більш цікавий: на других гілках вже разом "настрочив" больше 20 000 повідомлень, з них 19 900 - досить адекватні і містять всього декілька слів. А коли заходить як наркоман на цю гілку - як кажуть у народі -"щось пороблено" стає... Ну а Понаехал - просто як машина для сміття. Тільки та збирає сміття, а цей розкидає. Голодвна задача - засмітити Фінансовий форум України, до якої не має НІЯКОГО відношення. Саме цікаве - це нервова хвороба - ретельно читає мої повідомлення та хапає якесь одне (!!!) слово. ОДНЕ. В даному випадку - в цю суботу - одна з двох звилин в мозку ухопила слово "ДОМ" (на мапі). Нещасне не може збагнути, що в мене заведені в GPS-навігатор різні ключові точки. Моя квартира у ЛЬВОВІ умовно позначена у мене на навігаторі трьома буквами "Д.О.М" - при цому однаково висвічується і на смарфоні, і на картах Гугл на MacBook, бо вони працюють як одне ціле. Мені то до впододби, бо під час руху на авто в різних містах легше шукати. Наведеш пальцем на рядок у віконці навігатора - о! З"явилися три букви! Супер - натиснув - маршурут прокладено - поїхав. Але незщасному те не довподоби. Воно і зрозуміло: намає ж того власного, шо люди називають "Д.О.М." Крім того, не забане ніяк, не маючі ні iPhone, ні MacBook, що то два пристрої пов"язані між собою. Взагалі просто дивна неосвіченість у всіх питаннях, я тут відкрито написав, що виїхав із Туреччини ще 31 травня. Планую повернутися 1 вересня - маю справи в Україні. Але щоби ту інформацію сприйняти, треба крім двох звилин мати ще хоча б одну. Тут проблєма. Тепер буде жувати ще 10 постів слово "ДОМ" на мапі. Рекорд 11 постів за 300 хвилин ше не побив. Цікаво, скільки постів висосе з трьох букв? Цирк та й годі. Але реально розважає.
х х х
З приводу готелів в Румунії та якщо треба - в Туреччині. Я вказав ціну за номер, в даному випадку - без сніданку. 98 лей то приблизно 100х6=600 гривень. Я завжди бронюю готелі через booking.
Оскільки я завжди мандрую із собакою - Лабрадор - то я ретельно вибираю готелі такі, які приймають із собакою - дозволяють у номер брати. Але не бачу особливих проблем підібрати щось на тому сайті до душі. Взагалі я дуже люблю Румунію - її північна частина то просто супер - Трансільванія. Дуже гарні автодороги і привітні люди. дешево в рестораціях. Все ДУЖЕ дешево. Найкраще заїхати в супермаркети мережі Lidl та брати все підряд, навіть не дивлячись на ціну. Суперові ковбаси - десь по 10-15-20 лей за кіло, сири суперові, пиво - бомба - десь по 1.5-2 леї - то десь по 10-12 гривень. Що цікаво: завжли великий вибір ірландського віскі - десь по 25 лей - то десь по 150 гривень. Завжи беру.
Коли я їду в Туреччину або з Туреччини, то сильно не поспішаю - мені ж не на роботу сторожувати автобазу - загальна відстань 2 200 км від Львова або Дніпра до Анталії. Я розбиваю на 3 доби - десь по 750 км на день.
Паром з України в Румунію буде класна річ: там єдина автодорога з Одеської області в Румунію через Молдову - там всього 15 км по Молдові, але клопоту на 150000... Черги, погані дороги в Молдові, платежі на кордоні...
Я НЕ ПОПАДАЮ в Молдову - через неї їдуть мої приятелі до мене в гості - з Дніпра, Запоріжжя або Києва. Я їду маршрутом: Львів - Чернівці-Бухарест - Болгарія (325 км повний транзіт без зупинок) - кордон із Туреччиною - Едірне - Стамбул - Анталія.
Друзі їдуть: Дніпро - Ізмаїл (приблизно 750 км, ночівля) - Молдова - Румунія - Болгарія - Едірне (ночівля вже в Туреччині) - Анталія.
Враховуючи, що, наприклад, на кінець серпня - вересень авіаквитки вже по 320 доларів в Анталію в два боки на одну особу, то подорож на власному авто для будь-кого з форумчан - то суперовий відпочинок.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)