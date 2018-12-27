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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:02

Пан Frant!
А що ж це ви так стидаєтеся прорекламувати своє місто, свій мікрорайон та свою вулицю?
Невже так ненавидіте своє місто?
Спробуйте. Не стидайтеся власної оселі.

х х х
НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА СОЛОДКІ "ПЛЮШКИ"

В цьому році прямо якийсь "бум" на раків в Анталії.
Ціна проста, як турецький помаранч: 100 лір за 4 кг.
Або 450 гривень за 4 кг.
Зображення
Повний сервіс: по дзвінку доставка додому!
От же дійсно: Анталія - просто рай на землі!

Я свої плани не змінюю: вже 1 версня планую бути в Стамбулі.
По дорозі "затарюсь" румунським пивом по "зав"язку" та спробую викласти читачеві всі 4 кг турецьких раків із чотирма видами румунського пива!

Ще повертатися рано: в Анталії сьогодні +37!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2019 17:37, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:23

Графомана-нарциса аж пре від відчуття власної безкарності і можливості строчити сотні сторінок реклами турецької нерухомості.

Пане Акурт, нам не треба ваші раки і йогурт. Ви обіцяли нам пред'явити справку про адекватність та дієздатність.
Де вона?
Чекаємо фотоскан.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:40

Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї...
Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку.
Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.

х х х

Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював.
98 румунських лей.
Готель перевірений.
Зображення

Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня).
Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро.
Докладно тут:
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:33

  Frant написав:Графомана-нарциса аж пре від відчуття власної безкарності і можливості строчити сотні сторінок реклами турецької нерухомості.

Пане Акурт, нам не треба ваші раки і йогурт. Ви обіцяли нам пред'явити справку про адекватність та дієздатність.
Де вона?
Чекаємо фотоскан.

Ну про нарцисса - это скорее про учетку "франт":
франт
Пижон, модник и щеголь
Пустой, любящий порисоваться человек
Человек, одевающийся и ведущий себя с претензией на принадлежность к высшему обществу
Щеголь, пижон фат и стиляга
Щеголь, человек, любящий наряжаться
Расфуфыренный ...
Любитель наряжаться
Щеголяет нарядами
Пижонистый модник
Пижон, модник и щёголь
Комедийный герой польского народного театра
Модный щёголь
Щеголь
Человек, любящий наряжаться, щёголь
В своей одежде он педант
Денди

https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/wd/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
А справку он предлагал вам организовать и даже врача советовал, но, как я понял, к врачу вы еще не ходили, раз справки все еще нет...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:36

  akurt написав:Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї...
Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку.
Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.

х х х

Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював.
98 румунських лей.
Готель перевірений.
Зображення

Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня).
Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро.
Докладно тут:
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/

Не подскажете в каком отеле в Румынии обычно останавливаетесь? Это цена за одного и одноместный номер?
Вроде ж по такому маршруту вы в Молдову не попадаете?
Востаннє редагувалось ol_zy в Суб 10 сер, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:38

пане Акурт, то може щось підкажете з приводу питань у приватних повідомленнях ???
буду вдячний за поради!
Й наперед дякую!
stas_rst
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1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:47

  Frant написав:Графомана-нарциса аж пре від відчуття власної безкарності і можливості строчити сотні сторінок реклами турецької нерухомості.

Пане Акурт, нам не треба ваші раки і йогурт. Ви обіцяли нам пред'явити справку про адекватність та дієздатність.
Де вона?
Чекаємо фотоскан.

Очень печалит данная учётка. Одна реклама. И справки явно такой нет :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:50

  akurt написав:Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї...
Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку.
Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.

х х х

Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював.
98 румунських лей.
Готель перевірений.
Зображення

Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня).
Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро.
Докладно тут:
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/

Очередное враньё :) человек постоянно живущий в Турции при этом подписывает «дом» какую-то хату в селе.... тошно от вранья учетки
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:05

  Понаехал написав:
  akurt написав:Що ж ви так нервуєтеся? Нав'язливі ідеї...
Спробуйте так: якусь горбинку хліба, намастіть соняшниковою олією та посипте сіллю. Можна натерти часником. Для смаку.
Вже організм отримає хоч якусь суміш віуглеводів, жирів та білків... та не будете так нервуватися.

х х х

Готель в Румунії на 31 серпня-1 вересня щойно забронював.
98 румунських лей.
Готель перевірений.
Зображення

Для мешканців центральної та східної України: преса пише все ж таки про плани запустити паромну переправу "Україна-Румунія" недалеко від Ізмаїлу (Орлівка) з 1 вересня (раніше називали дату 1 липня).
Це значно скоротить шлях з України та не буде змушувати їхати клопітким транзитом через Молдову. Економія і часу і грошей: переправа авто з водієм - орієнтир 10 ойро.
Докладно тут:
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 10/648590/

Очередное враньё :) человек постоянно живущий в Турции при этом подписывает «дом» какую-то хату в селе.... тошно от вранья учетки

Поскольку он не говорил про постоянно, а только про до 183 дней в году и говорил, про то что у него не одна квартира/дом в Украине, то вполне может считать одну из них своим домом - возможно там родители живут. Выходит врете вы? А значит врете постоянно?
Например, соврали, что расскажите про недвижимость в Остине, если кому-то будет интересно?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:21

На чергування заступив пан Понаехал.
Це класно! вітаю!
Вони піднімають цю гілку весь час в ТОП, від чого мої прибутки збільшуються весь час.
А вони як були бідними незграбами, так і залишаються.
Цікаві хлопці.
Враження, що хлопців не годують власні жінки. Нервуються. Зляться. Виділяється гормон кортизон, що призводить до онкології.

Але хлопці молодці - розважають своєю дурістю та неосвіченістю конкретно.
Форумчанин Frant більш цікавий: на других гілках вже разом "настрочив" больше 20 000 повідомлень, з них 19 900 - досить адекватні і містять всього декілька слів.
А коли заходить як наркоман на цю гілку - як кажуть у народі -"щось пороблено" стає...
Ну а Понаехал - просто як машина для сміття.
Тільки та збирає сміття, а цей розкидає.
Голодвна задача - засмітити Фінансовий форум України, до якої не має НІЯКОГО відношення.
Саме цікаве - це нервова хвороба - ретельно читає мої повідомлення та хапає якесь одне (!!!) слово.
ОДНЕ.
В даному випадку - в цю суботу - одна з двох звилин в мозку ухопила слово "ДОМ" (на мапі).
Нещасне не може збагнути, що в мене заведені в GPS-навігатор різні ключові точки.
Моя квартира у ЛЬВОВІ умовно позначена у мене на навігаторі трьома буквами "Д.О.М" - при цому однаково висвічується і на смарфоні, і на картах Гугл на MacBook, бо вони працюють як одне ціле.
Мені то до впододби, бо під час руху на авто в різних містах легше шукати.
Наведеш пальцем на рядок у віконці навігатора - о! З"явилися три букви! Супер - натиснув - маршурут прокладено - поїхав.
Але незщасному те не довподоби.
Воно і зрозуміло: намає ж того власного, шо люди називають "Д.О.М."
Крім того, не забане ніяк, не маючі ні iPhone, ні MacBook, що то два пристрої пов"язані між собою.
Взагалі просто дивна неосвіченість у всіх питаннях, я тут відкрито написав, що виїхав із Туреччини ще 31 травня.
Планую повернутися 1 вересня - маю справи в Україні. Але щоби ту інформацію сприйняти, треба крім двох звилин мати ще хоча б одну.
Тут проблєма. Тепер буде жувати ще 10 постів слово "ДОМ" на мапі.
Рекорд 11 постів за 300 хвилин ше не побив.
Цікаво, скільки постів висосе з трьох букв?
Цирк та й годі. Але реально розважає.

х х х

З приводу готелів в Румунії та якщо треба - в Туреччині.
Я вказав ціну за номер, в даному випадку - без сніданку.
98 лей то приблизно 100х6=600 гривень.
Я завжди бронюю готелі через booking.

Оскільки я завжди мандрую із собакою - Лабрадор - то я ретельно вибираю готелі такі, які приймають із собакою - дозволяють у номер брати.
Але не бачу особливих проблем підібрати щось на тому сайті до душі.
Взагалі я дуже люблю Румунію - її північна частина то просто супер - Трансільванія.
Дуже гарні автодороги і привітні люди. дешево в рестораціях.
Все ДУЖЕ дешево.
Найкраще заїхати в супермаркети мережі Lidl та брати все підряд, навіть не дивлячись на ціну.
Суперові ковбаси - десь по 10-15-20 лей за кіло, сири суперові, пиво - бомба - десь по 1.5-2 леї - то десь по 10-12 гривень. Що цікаво: завжли великий вибір ірландського віскі - десь по 25 лей - то десь по 150 гривень. Завжи беру.

Коли я їду в Туреччину або з Туреччини, то сильно не поспішаю - мені ж не на роботу сторожувати автобазу - загальна відстань 2 200 км від Львова або Дніпра до Анталії.
Я розбиваю на 3 доби - десь по 750 км на день.

Паром з України в Румунію буде класна річ: там єдина автодорога з Одеської області в Румунію через Молдову - там всього 15 км по Молдові, але клопоту на 150000...
Черги, погані дороги в Молдові, платежі на кордоні...

Я НЕ ПОПАДАЮ в Молдову - через неї їдуть мої приятелі до мене в гості - з Дніпра, Запоріжжя або Києва.
Я їду маршрутом: Львів - Чернівці-Бухарест - Болгарія (325 км повний транзіт без зупинок) - кордон із Туреччиною - Едірне - Стамбул - Анталія.

Друзі їдуть: Дніпро - Ізмаїл (приблизно 750 км, ночівля) - Молдова - Румунія - Болгарія - Едірне (ночівля вже в Туреччині) - Анталія.

Враховуючи, що, наприклад, на кінець серпня - вересень авіаквитки вже по 320 доларів в Анталію в два боки на одну особу, то подорож на власному авто для будь-кого з форумчан - то суперовий відпочинок.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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