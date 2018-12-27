Додано: Суб 10 сер, 2019 21:21

На чергування заступив пан Понаехал.

Це класно! вітаю!

Вони піднімають цю гілку весь час в ТОП, від чого мої прибутки збільшуються весь час.

А вони як були бідними незграбами, так і залишаються.

Цікаві хлопці.

Враження, що хлопців не годують власні жінки. Нервуються. Зляться. Виділяється гормон кортизон, що призводить до онкології.



Але хлопці молодці - розважають своєю дурістю та неосвіченістю конкретно.

Форумчанин Frant більш цікавий: на других гілках вже разом "настрочив" больше 20 000 повідомлень, з них 19 900 - досить адекватні і містять всього декілька слів.

А коли заходить як наркоман на цю гілку - як кажуть у народі -"щось пороблено" стає...

Ну а Понаехал - просто як машина для сміття.

Тільки та збирає сміття, а цей розкидає.

Голодвна задача - засмітити Фінансовий форум України, до якої не має НІЯКОГО відношення.

Саме цікаве - це нервова хвороба - ретельно читає мої повідомлення та хапає якесь одне (!!!) слово.

ОДНЕ.

В даному випадку - в цю суботу - одна з двох звилин в мозку ухопила слово "ДОМ" (на мапі).

Нещасне не може збагнути, що в мене заведені в GPS-навігатор різні ключові точки.

Моя квартира у ЛЬВОВІ умовно позначена у мене на навігаторі трьома буквами "Д.О.М" - при цому однаково висвічується і на смарфоні, і на картах Гугл на MacBook, бо вони працюють як одне ціле.

Мені то до впододби, бо під час руху на авто в різних містах легше шукати.

Наведеш пальцем на рядок у віконці навігатора - о! З"явилися три букви! Супер - натиснув - маршурут прокладено - поїхав.

Але незщасному те не довподоби.

Воно і зрозуміло: намає ж того власного, шо люди називають "Д.О.М."

Крім того, не забане ніяк, не маючі ні iPhone, ні MacBook, що то два пристрої пов"язані між собою.

Взагалі просто дивна неосвіченість у всіх питаннях, я тут відкрито написав, що виїхав із Туреччини ще 31 травня.

Планую повернутися 1 вересня - маю справи в Україні. Але щоби ту інформацію сприйняти, треба крім двох звилин мати ще хоча б одну.

Тут проблєма. Тепер буде жувати ще 10 постів слово "ДОМ" на мапі.

Рекорд 11 постів за 300 хвилин ше не побив.

Цікаво, скільки постів висосе з трьох букв?

Цирк та й годі. Але реально розважає.



х х х



З приводу готелів в Румунії та якщо треба - в Туреччині.

Я вказав ціну за номер, в даному випадку - без сніданку.

98 лей то приблизно 100х6=600 гривень.

Я завжди бронюю готелі через booking.



Оскільки я завжди мандрую із собакою - Лабрадор - то я ретельно вибираю готелі такі, які приймають із собакою - дозволяють у номер брати.

Але не бачу особливих проблем підібрати щось на тому сайті до душі.

Взагалі я дуже люблю Румунію - її північна частина то просто супер - Трансільванія.

Дуже гарні автодороги і привітні люди. дешево в рестораціях.

Все ДУЖЕ дешево.

Найкраще заїхати в супермаркети мережі Lidl та брати все підряд, навіть не дивлячись на ціну.

Суперові ковбаси - десь по 10-15-20 лей за кіло, сири суперові, пиво - бомба - десь по 1.5-2 леї - то десь по 10-12 гривень. Що цікаво: завжли великий вибір ірландського віскі - десь по 25 лей - то десь по 150 гривень. Завжи беру.



Коли я їду в Туреччину або з Туреччини, то сильно не поспішаю - мені ж не на роботу сторожувати автобазу - загальна відстань 2 200 км від Львова або Дніпра до Анталії.

Я розбиваю на 3 доби - десь по 750 км на день.



Паром з України в Румунію буде класна річ: там єдина автодорога з Одеської області в Румунію через Молдову - там всього 15 км по Молдові, але клопоту на 150000...

Черги, погані дороги в Молдові, платежі на кордоні...



Я НЕ ПОПАДАЮ в Молдову - через неї їдуть мої приятелі до мене в гості - з Дніпра, Запоріжжя або Києва.

Я їду маршрутом: Львів - Чернівці-Бухарест - Болгарія (325 км повний транзіт без зупинок) - кордон із Туреччиною - Едірне - Стамбул - Анталія.



Друзі їдуть: Дніпро - Ізмаїл (приблизно 750 км, ночівля) - Молдова - Румунія - Болгарія - Едірне (ночівля вже в Туреччині) - Анталія.



Враховуючи, що, наприклад, на кінець серпня - вересень авіаквитки вже по 320 доларів в Анталію в два боки на одну особу, то подорож на власному авто для будь-кого з форумчан - то суперовий відпочинок.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)