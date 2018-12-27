Додано: Суб 10 сер, 2019 22:37

Та нет, ничего хитрого...

Я останавливаюсь в Румынии в отелях на подъезде к Бухаресту.

Обычно в городке "Фокшаны".

Там от Львова до отеля смотрю расстояния меньше, чем 750 км, так как дорога Львов-Ивано-Франковск-Черновцы хоть и по асфальту хорошая, но узкая, и едешь из Львова аж 4 часа только до Черновцов. По Черновцам хоть через центр, хоть по объездной - "вырванные годы"... Скорость - 10-20 км в час...

Потом граница - обычно вообще-то без проблем.

Потом пока заедешь в супермаркет в Румынии затариться - еще прошло время.

Приезжаешь в отель под Бухарестом - уже темно.

В Румынии автодороги реально хорошие. Не автобаны, но классные, без вопросов.

В Болгарии - как у нас. Или хуже. Ну и полно пузатых - как в СССР - ГАИшников...



Второй сегмент больше - 850 км, но там особых проблем нет. Только раз попали на непонятную очередь на границе Болгарии и Турции - простояли 2 часа без видимой причины.

Ну а по Турции - не трассы, а просто Космос.

Там - реально "именины сердца". С ветерком...

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