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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Много трындежа от ОП. Пытаются завлечь лохов. Народ, не ведитесь на эту рекламу.
:mrgreen:
К стати если поискать, то есть фрилансер, который специализируется на написании статей и ник, по совпадению конечно, такой же, как у нашего “турка».... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:01

Понаехал
Тошнит скорее от Ваших беспредметных и безосновательних "дописів". Ведь действительно флудите, по ТЕМЕ ВЕТКИ НИ ОДНОГО СЛОВА :x
iva64
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:23

  akurt написав:З приводу готелів в Румунії та якщо треба - в Туреччині.
Я вказав ціну за номер, в даному випадку - без сніданку.
98 лей то приблизно 100х6=600 гривень.
Я завжди бронюю готелі через booking.

Оскільки я завжди мандрую із собакою - Лабрадор - то я ретельно вибираю готелі такі, які приймають із собакою - дозволяють у номер брати.
Але не бачу особливих проблем підібрати щось на тому сайті до душі.
Взагалі я дуже люблю Румунію - її північна частина то просто супер - Трансільванія.
Дуже гарні автодороги і привітні люди. дешево в рестораціях.
Все ДУЖЕ дешево.
Найкраще заїхати в супермаркети мережі Lidl та брати все підряд, навіть не дивлячись на ціну.
Суперові ковбаси - десь по 10-15-20 лей за кіло, сири суперові, пиво - бомба - десь по 1.5-2 леї - то десь по 10-12 гривень. Що цікаво: завжли великий вибір ірландського віскі - десь по 25 лей - то десь по 150 гривень. Завжи беру.

Коли я їду в Туреччину або з Туреччини, то сильно не поспішаю - мені ж не на роботу сторожувати автобазу - загальна відстань 2 200 км від Львова або Дніпра до Анталії.
Я розбиваю на 3 доби - десь по 750 км на день.

Паром з України в Румунію буде класна річ: там єдина автодорога з Одеської області в Румунію через Молдову - там всього 15 км по Молдові, але клопоту на 150000...
Черги, погані дороги в Молдові, платежі на кордоні...

Я НЕ ПОПАДАЮ в Молдову - через неї їдуть мої приятелі до мене в гості - з Дніпра, Запоріжжя або Києва.
Я їду маршрутом: Львів - Чернівці-Бухарест - Болгарія (325 км повний транзіт без зупинок) - кордон із Туреччиною - Едірне - Стамбул - Анталія.

Друзі їдуть: Дніпро - Ізмаїл (приблизно 750 км, ночівля) - Молдова - Румунія - Болгарія - Едірне (ночівля вже в Туреччині) - Анталія.

Враховуючи, що, наприклад, на кінець серпня - вересень авіаквитки вже по 320 доларів в Анталію в два боки на одну особу, то подорож на власному авто для будь-кого з форумчан - то суперовий відпочинок.

Подумал, что в Румынии вы какой-то конкретный отель присмотрели и в нем постоянно останавливаетесь. Через букинг - оно понятно - сам так бронирую. Хочу попробовать через airbnb там вроде и комиссия для отельеров меньше (3%, на букинге 12 вроде) и цены немного ниже, но пока еще не пробовал. Про Молдову, если не через Порубное - это понятно - думал может вы как-то хитро едете. 2 года назад ездил почти по этому же маршруту в Албанию на отдых.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:37

Та нет, ничего хитрого...
Я останавливаюсь в Румынии в отелях на подъезде к Бухаресту.
Обычно в городке "Фокшаны".
Там от Львова до отеля смотрю расстояния меньше, чем 750 км, так как дорога Львов-Ивано-Франковск-Черновцы хоть и по асфальту хорошая, но узкая, и едешь из Львова аж 4 часа только до Черновцов. По Черновцам хоть через центр, хоть по объездной - "вырванные годы"... Скорость - 10-20 км в час...
Потом граница - обычно вообще-то без проблем.
Потом пока заедешь в супермаркет в Румынии затариться - еще прошло время.
Приезжаешь в отель под Бухарестом - уже темно.
В Румынии автодороги реально хорошие. Не автобаны, но классные, без вопросов.
В Болгарии - как у нас. Или хуже. Ну и полно пузатых - как в СССР - ГАИшников...

Второй сегмент больше - 850 км, но там особых проблем нет. Только раз попали на непонятную очередь на границе Болгарии и Турции - простояли 2 часа без видимой причины.
Ну а по Турции - не трассы, а просто Космос.
Там - реально "именины сердца". С ветерком...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

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Просто человек работает... увы-увы
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:52

Дурнувате і не лікується.
Прикольно почитати, що я живу в "Адыгее".
І що я - жінка.
Смокчіть далі, клоуне... Нагадаю: ще план смоктання з трьох букв "Д.О.М" не виконано...
Плавки мені зняти зараз, чи почистите спочатку земби та прополощите рота?
Бажано, щоби ще обробили Listerin'oм бо я трохи гидую...
Ой же й дурнувате... Я думав - просто безоплатний клоун...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 23:20

  akurt написав:Та нет, ничего хитрого...
Я останавливаюсь в Румынии в отелях на подъезде к Бухаресту.
Обычно в городке "Фокшаны".
Там от Львова до отеля смотрю расстояния меньше, чем 750 км, так как дорога Львов-Ивано-Франковск-Черновцы хоть и по асфальту хорошая, но узкая, и едешь из Львова аж 4 часа только до Черновцов. По Черновцам хоть через центр, хоть по объездной - "вырванные годы"... Скорость - 10-20 км в час...
Потом граница - обычно вообще-то без проблем.
Потом пока заедешь в супермаркет в Румынии затариться - еще прошло время.
Приезжаешь в отель под Бухарестом - уже темно.
В Румынии автодороги реально хорошие. Не автобаны, но классные, без вопросов.
В Болгарии - как у нас. Или хуже. Ну и полно пузатых - как в СССР - ГАИшников...

Второй сегмент больше - 850 км, но там особых проблем нет. Только раз попали на непонятную очередь на границе Болгарии и Турции - простояли 2 часа без видимой причины.
Ну а по Турции - не трассы, а просто Космос.
Там - реально "именины сердца". С ветерком...

Последние 2 года на Порубном попроще стало, особенно в этом году (наверное евробляхи перестали въезд выезд делать). Но в обед ближе к 16 туда начинают автобусы ехать с отдыхающими. Поэтому лучше или утром до обеда или уже после 20 проходить. Хотя 2 года назад - румыны увидели аэробоксы - подошли ко мне и еще к одним - спросили или транзит и вывели из общей очереди и сразу пропустили. Может детей увидели.
Кстати очень помог по Румынии старенький радар детектор - реально пищал и стояли полицейские - замеряли скорость. А по Румынии очень много городов по дороге и реально тяжело через них ехать со скоростью 50-70 км по таким-то дорогам... Кстати там +10 можно ну и есть нас. пункты и 40 и 60 км. А в Болгарии на Грецию - не плохой автобан и там 130 можно или 140? не помню уже. Полицейских особо не видел по Болгарии, может потому что в основном ночью проезжал или рано утром.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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