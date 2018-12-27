Натаха, ты че все кококо да кококо? Хамишь постоянно... Ты ж по легенде успешный интеллектуал, а не ***.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 23:46
Додано: Суб 10 сер, 2019 23:50
За сьогодні 7 (сім) разів сирнув на цій гілці і три - на киівський.
Терпіть, панове. Ще буде чотири...
Гріх ображатися: хвора людина, на всю голову, а ліків самі знаєте - недостатньо...
- Как выглядит? Как Му-Му после всплытия. (Вєрка Сердючка)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
|