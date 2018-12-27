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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 23:46

  akurt написав:Сер! Сходіть до лікаря.
Я думаю, не вилікує, але хоч не будете заважати оточуючим.
Слава Богу, дітей немає.
А то зовсім би була біда.
Рота прополоскали? Пора починати! Я готовий!

Натаха, ты че все кококо да кококо? Хамишь постоянно... Ты ж по легенде успешный интеллектуал, а не ***. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 23:50

За сьогодні 7 (сім) разів сирнув на цій гілці і три - на киівський.
Терпіть, панове. Ще буде чотири...
Гріх ображатися: хвора людина, на всю голову, а ліків самі знаєте - недостатньо...

- Как выглядит? Как Му-Му после всплытия. (Вєрка Сердючка)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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