Натаха, ты че все кококо да кококо? Хамишь постоянно... Ты ж по легенде успешный интеллектуал, а не ***.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 23:46
Додано: Суб 10 сер, 2019 23:50
За сьогодні 7 (сім) разів сирнув на цій гілці і три - на киівський.
Терпіть, панове. Ще буде чотири...
Гріх ображатися: хвора людина, на всю голову, а ліків самі знаєте - недостатньо...
- Как выглядит? Как Му-Му после всплытия. (Вєрка Сердючка)
P.S. Цікаво, як блукають думки мозком людини із запаленням.
Я спеціально набрав в пошуку Google.com (якось раніше в голову не приходило) 5 букв akurt - система пошуку видала 160 000 співпадінь, причому такі 5 букв саме в такій комбінації зустрічаються від Польші до Таїланду.
Психічно хвора людина із 160 000 вибрала те, на що підказав мозок із запаленням - жінку із Адигеї (я сам і не знайшов такого посилання, але ж я не хвора людина ритися серед 160 000 посилань).
Ще цікаво, шо на цьому форумі я до 2009 року писав під іншим ніком, на сьогодні навіть забув, під яким, потім я забув пароль доступу до первинного ніку і відновити не міг, бо зареєстровано було на пошту домену mail.ru, яким давно не користувався та поштову скриньку було закрито. Простіше виявилося у 2009 році створити новий нік.
Хай Бог милує...
Розлад психіки - то страшна річ...
Я думав просто кумедний безкоштовний клоун, що займаєтся спамом... А тут ні. Хвороба мозку.
Хай Бог милує...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 11 сер, 2019 07:23
Чудово!
Дякую!
Нарешті розвінчали нашого писаку-графомана! Оплата - построчна!
За малу копійчину Акурт рекламує турецьку нерухомість.
До речі, "чумний" письменник робить вигляд, що нічого не трапилось. І продовжує танцювати на сцені, хоча говна повні штани, і запах вже донесло до глядачів.
Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 07:53, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 сер, 2019 07:32
Ой, той "успішний інтелектуал" ніяк не може наїстись. Причому дешевими продуктами. Біда, та й годі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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