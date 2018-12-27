Додано: Суб 10 сер, 2019 23:50

За сьогодні 7 (сім) разів сирнув на цій гілці і три - на киівський.

Терпіть, панове. Ще буде чотири...

Гріх ображатися: хвора людина, на всю голову, а ліків самі знаєте - недостатньо...



- Как выглядит? Как Му-Му после всплытия. (Вєрка Сердючка)



P.S. Цікаво, як блукають думки мозком людини із запаленням.

Я спеціально набрав в пошуку Google.com (якось раніше в голову не приходило) 5 букв akurt - система пошуку видала 160 000 співпадінь, причому такі 5 букв саме в такій комбінації зустрічаються від Польші до Таїланду.

Психічно хвора людина із 160 000 вибрала те, на що підказав мозок із запаленням - жінку із Адигеї (я сам і не знайшов такого посилання, але ж я не хвора людина ритися серед 160 000 посилань).



Ще цікаво, шо на цьому форумі я до 2009 року писав під іншим ніком, на сьогодні навіть забув, під яким, потім я забув пароль доступу до первинного ніку і відновити не міг, бо зареєстровано було на пошту домену mail.ru, яким давно не користувався та поштову скриньку було закрито. Простіше виявилося у 2009 році створити новий нік.



Хай Бог милує...

Розлад психіки - то страшна річ...

Я думав просто кумедний безкоштовний клоун, що займаєтся спамом... А тут ні. Хвороба мозку.

Хай Бог милує...

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)