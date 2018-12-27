Натаха, ты че все кококо да кококо? Хамишь постоянно... Ты ж по легенде успешный интеллектуал, а не ***.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 23:46
Додано: Суб 10 сер, 2019 23:50
За сьогодні 7 (сім) разів сирнув на цій гілці і три - на киівський.
Терпіть, панове. Ще буде чотири...
Гріх ображатися: хвора людина, на всю голову, а ліків самі знаєте - недостатньо...
- Как выглядит? Как Му-Му после всплытия. (Вєрка Сердючка)
P.S. Цікаво, як блукають думки мозком людини із запаленням.
Я спеціально набрав в пошуку Google.com (якось раніше в голову не приходило) 5 букв akurt - система пошуку видала 160 000 співпадінь, причому такі 5 букв саме в такій комбінації зустрічаються від Польші до Таїланду.
Психічно хвора людина із 160 000 вибрала те, на що підказав мозок із запаленням - жінку із Адигеї (я сам і не знайшов такого посилання, але ж я не хвора людина ритися серед 160 000 посилань).
Ще цікаво, шо на цьому форумі я до 2009 року писав під іншим ніком, на сьогодні навіть забув, під яким, потім я забув пароль доступу до первинного ніку і відновити не міг, бо зареєстровано було на пошту домену mail.ru, яким давно не користувався та поштову скриньку було закрито. Простіше виявилося у 2009 році створити новий нік.
Хай Бог милує...
Розлад психіки - то страшна річ...
Я думав просто кумедний безкоштовний клоун, що займаєтся спамом... А тут ні. Хвороба мозку.
Хай Бог милує...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 11 сер, 2019 07:23
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 10:02, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 сер, 2019 07:32
Ой, той "успішний інтелектуал" ніяк не може наїстись. Причому дешевими продуктами. Біда, та й годі.
advego.com - сайт платних робіт.
Акурт, які розцінки за вашу писанину?
На йогурт вистачає?
Чи вже можна в кафе сходити раз в місяць?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:03
Пан Frant!
Не принижуйте себе кумовством із явно із психічними розладами людиною, що смітить на форумі під ником "Понаехал". Не солідно.
Ну людина психічно хвора, десь знайшла у когось на просторах інету нік, в якому застосовані ті самі букви латинського алфавіту, ви вже в це лайно і влізли теж.
Будьте поодаль від психічно хворих - уявіть собі, що ви лендлорд - а то у вас орендар.
Дякую, що черговий раз підняли гілку в ТОП.
А взагалі дивно, що така досвідчена на форумі людина із більше, ніж 20 000 постів, попала у пастку психчно хворою людини та підхватила прапар з лайном.
Не очікуваний у вас провал... Втратили авторитет остаточно...
Мені за вас аж соромно.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 сер, 2019 09:08, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:03
Да уж, уровень интеллекта у По-ботов зашкаливает, правда в обратную сторону, но главное, что они самые самые...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:09
Оце ж уявіть, що оці безхатченки прийдуть - наприклад у Вас - не дай Боже - орендувати житло.
Це ж просто жах.
Майже на цю тему.
Живе у славетному (назву міста видалено) такий собі "парєнь".
Освіти ніякої, працював то там, то сям.
Потім досить непогано влаштував своє життя:
- жінка працювала в ДАЇ та якось там вдало собі оформила досить велику пенсію;
- дочка - гріх і говорити - але інвалід з дитинства (щось із головою, прости мене грішного) та офомила собі інвалідність. Але вдалосі її влаштувати десь прибиральницею, приносить ще й непогані гроші.
- сам не працює типу хворий. Не повірете - оформив собі інвалідінсть третьої групи - якось там вдало років 15 тому симулював інфаркт.
Живе нормально, не працююсчи... Все риболовля та риболовля...
Поки мати була жива - давала йому гроші на бензин.
Зовсім люкс. Їздив на рибалку та годував сусідських котів рибою.
Життя вдалося: унітаз+ТВ+риболовля.
Не повірете - в 21 сторччі цого не може бути - в хаті немає ні працюючого унітазу (змивають кружкою), ні працюючого душа... Стеля над АГВ обавлилася до дранки, бо все тече вожі із даху...
Але ж бува таке: Господь прибрав маму до себе, а жінка гроші на пальне не видає.
То влаштувався працювати на якихось чи 1 000, чи дві на місяць сторожувати.
Строжував досить вдало: ввечері вночі завантажуіав в Таврію все, що містить залізо, на ранок здавав зміну, та відвозив те на металобрухт. Є гроші на пальне - на риболовлю!
Тобто банально крав все металеве на подвір"ї.
Банальна історія?
А не скажіть! Крадія виловили - хотіли морду/пику/харю бити, але попали на такого, як оце нещасне "Понаехал" - воно і заявило керівництву:
"Я тут у вас все бачив, бачив як крадете, як приховуєте - я ось написав листа в СБУ - вас всіх посадять - я тільки ось дату сьогоднішню на Заяві поставлю!"
Переглянулися. Перехрестили. Сплюнули. Відпустили.
Що ви думаєте - влашутвався так само сторожувати в інше місце. Краде метал. Вивозить реально потрохи все, що на териорії підприємства містить молекули Fe
Впіймали. Крадія виловили - хотіли морду/пику/харю бити, але попали на такого, як оце нещасне "Понаехал" - воно і заявило керівництву: "Я тут у вас все бачив, бачив як крадете, як приховуєте, як шльондр возите - я ось написав листа в СБУ - вас всіх посадять - я тільки ось дату сьогоднішню поставлю!" Відпустили і перехрестилися.
Скажете банальна історія?
Справа в тому, що за останні 15 років вже змінив 15 місць роботи.
І на кожній попередній хрестяться і спльовують три рази через плече:
Бог милував, позбулися психічно хворої людини.
Нам на форумі важче...
Є прислів"я: "Найгірший крадій - то хатній крадій!"
От же ж правда...
А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:
ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!
Захищайте своїх дітей.
Апендицит можна вилікувати, але хвороби голови - не виліковуються. То вже назавжди.
Сплюну і перехрещуся...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 сер, 2019 09:39, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:34
Акурт, пан чи пані?
Скільки Вам платять за "статті"?
Гонорар погодинний чи построчний?
Інформацію звідки берете?
З форумів чи від знайомих?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:42
Франт!
Ну не ганьбіть ви себе - ви що не бачите, що хвора на голову колись людина десь на просторах інету знайшла щось і якесь, що містить п'ять букв латинського алфавіту, які співпадають із вигаданим мною ніком - я ж написав вище - прочитайте вище - я сам зробив пошук по п'яти буквах і знайшов 160 000 збігів.
І ви вже другий чи третій раз перепостили цю дурість від хворого на голову.
НЕ ганьбіть СЕБЕ.
Не принижуйте себе.
Починають знецінюватися стрімко ваші більш, ніж 20 000 повідомлень на цьому форумі.
Шановна модератор Ірино!
Як ви бачите, йде атака на форум неадекватних і явно психічно хворих людей.
Явний спам і явне засмічення форуму.
Хто як не Ви, бачите, що я пишу завжди з тих IP-адрес, на яких реально перебуваю.
Ви ж бачите, що психічно неврівноважені неадеквати вже домовилися до того, що я маю піхву, жіночі груди, яєчники і взагалі живу в Адигеї.
Принизливішого зниження інтелектуального рівня ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ УКРАЇНИ навряд чи вигадав би навіть найбільший ворог України.
Можна погоджуватися або не погоджуватися із тією позицією, яку я стійко відстоюю: мені подобається жити частину часу в році в Україні, частину - за кордоном. Ось мені так подобається. І я тільки про це й пишу.
Але атака психічно хворих людей на Фінансовому форумі України - це навіщо? Це - до чого?
Хто їх годує і навіщо?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 сер, 2019 10:00, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:00
Акурт, Вас викрили!!!
І не прикривайтесь фінансовим форумом, тому що тут тисячі людей.
Акурт, ви бували не в Адигеї, а на сайті платних статей advego.com.
З метою заробити копійчину.
Мене теж раныше дивувало, навіщо пані Акурт строчить такі величезні повідомлення.
Не було схоже, щоб вона (чи він) розважаються.
Тепер все стало на свої місця.
Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|