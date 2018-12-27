Додано: Нед 11 сер, 2019 09:09

Оце ж уявіть, що оці безхатченки прийдуть - наприклад у Вас - не дай Боже - орендувати житло.

Це ж просто жах.



Майже на цю тему.

Живе у славетному (назву міста видалено) такий собі "парєнь".

Освіти ніякої, працював то там, то сям.

Потім досить непогано влаштував своє життя:

- жінка працювала в ДАЇ та якось там вдало собі оформила досить велику пенсію;

- дочка - гріх і говорити - але інвалід з дитинства (щось із головою, прости мене грішного) та офомила собі інвалідність. Але вдалосі її влаштувати десь прибиральницею, приносить ще й непогані гроші.

- сам не працює типу хворий. Не повірете - оформив собі інвалідінсть третьої групи - якось там вдало років 15 тому симулював інфаркт.

Живе нормально, не працююсчи... Все риболовля та риболовля...

Поки мати була жива - давала йому гроші на бензин.

Зовсім люкс. Їздив на рибалку та годував сусідських котів рибою.

Життя вдалося: унітаз+ТВ+риболовля.

Не повірете - в 21 сторччі цого не може бути - в хаті немає ні працюючого унітазу (змивають кружкою), ні працюючого душа... Стеля над АГВ обавлилася до дранки, бо все тече вожі із даху...

Але ж бува таке: Господь прибрав маму до себе, а жінка гроші на пальне не видає.

То влаштувався працювати на якихось чи 1 000, чи дві на місяць сторожувати.

Строжував досить вдало: ввечері вночі завантажуіав в Таврію все, що містить залізо, на ранок здавав зміну, та відвозив те на металобрухт. Є гроші на пальне - на риболовлю!

Тобто банально крав все металеве на подвір"ї.



Банальна історія?

А не скажіть! Крадія виловили - хотіли морду/пику/харю бити, але попали на такого, як оце нещасне "Понаехал" - воно і заявило керівництву:

"Я тут у вас все бачив, бачив як крадете, як приховуєте - я ось написав листа в СБУ - вас всіх посадять - я тільки ось дату сьогоднішню на Заяві поставлю!"

Переглянулися. Перехрестили. Сплюнули. Відпустили.



Що ви думаєте - влашутвався так само сторожувати в інше місце. Краде метал. Вивозить реально потрохи все, що на териорії підприємства містить молекули Fe

Впіймали. Крадія виловили - хотіли морду/пику/харю бити, але попали на такого, як оце нещасне "Понаехал" - воно і заявило керівництву: "Я тут у вас все бачив, бачив як крадете, як приховуєте, як шльондр возите - я ось написав листа в СБУ - вас всіх посадять - я тільки ось дату сьогоднішню поставлю!" Відпустили і перехрестилися.



Скажете банальна історія?

Справа в тому, що за останні 15 років вже змінив 15 місць роботи.

І на кожній попередній хрестяться і спльовують три рази через плече:

Бог милував, позбулися психічно хворої людини.

Нам на форумі важче...

Є прислів"я: "Найгірший крадій - то хатній крадій!"

От же ж правда...



А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:

ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!

Захищайте своїх дітей.

Апендицит можна вилікувати, але хвороби голови - не виліковуються. То вже назавжди.

Сплюну і перехрещуся...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 сер, 2019 09:39, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)