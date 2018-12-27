Хворі люди.
Атака на Фінансовий форум України.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:01
Хворі люди.
Атака на Фінансовий форум України.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:03
Так розвінчують ідолів!
Чудово!
Дякую!
Нарешті розвінчали нашого писаку-графомана! Оплата - построчна!
За малу копійчину Акурт рекламує турецьку нерухомість.
До речі, "чумний" письменник робить вигляд, що нічого не трапилось. І продовжує танцювати на сцені, хоча говна повні штани, і запах вже донесло до глядачів.
Акурт, змінюйте нік!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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