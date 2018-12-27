Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015... Хвастаюсь! Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов. Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.
akurt написав:Вихідні дані: - я не ріелтор,
akurt написав:я не ріелтор, не був їм,
Понаехал написав: Просто человек работает... увы-увы
Чудово! Дякую!
Нарешті розвінчали нашого писаку-графомана! Оплата - построчна!
За малу копійчину Акурт рекламує турецьку нерухомість.
До речі, чумний "письменник-ріелтор" робить вигляд, що нічого не трапилось. І продовжує танцювати на сцені, хоча говна повні штани, і запах вже донесло до глядачів.
Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:
ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!
Акурт, пан чи пані?
akurt написав:Втратили авторитет остаточно... Мені за вас аж соромно.
frant_moscow
1 679 публикаций 15,2тыс. подписчиков Подписки: 888 БАРБЕРШОП ФРАНТ МОСКВА Мужская территория Стрижки Бритье Камуфляж Моделирование бороды Обучение [Академия барберинга] Ежедневно с 10:00 до 22:00 Запишись Online [url]taplink.cc/frant_moscow[/url]
Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме? Правда frant? Это же не может быть совпадением? Так франту то всего 16 лет... теперь понятно:
FraNT Пользователь
Активность 2 лет назад
Информация Активность Статистика Настоящее имя Алексей Возраст 16 Игровой ник Reborn Номер сервера Server #1 Логин скайпа patrik_men1122