Додано: Нед 11 сер, 2019 09:42

Франт!

Ну не ганьбіть ви себе - ви що не бачите, що хвора на голову колись людина десь на просторах інету знайшла щось і якесь, що містить п'ять букв латинського алфавіту, які співпадають із вигаданим мною ніком - я ж написав вище - прочитайте вище - я сам зробив пошук по п'яти буквах і знайшов 160 000 збігів.

І ви вже другий чи третій раз перепостили цю дурість від хворого на голову.

НЕ ганьбіть СЕБЕ.

Не принижуйте себе.

Починають знецінюватися стрімко ваші більш, ніж 20 000 повідомлень на цьому форумі.





Шановна модератор Ірино!

Як ви бачите, йде атака на форум неадекватних і явно психічно хворих людей.

Явний спам і явне засмічення форуму.

Хто як не Ви, бачите, що я пишу завжди з тих IP-адрес, на яких реально перебуваю.

Ви ж бачите, що психічно неврівноважені неадеквати вже домовилися до того, що я маю піхву, жіночі груди, яєчники і взагалі живу в Адигеї.

Принизливішого зниження інтелектуального рівня ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ УКРАЇНИ навряд чи вигадав би навіть найбільший ворог України.

Можна погоджуватися або не погоджуватися із тією позицією, яку я стійко відстоюю: мені подобається жити частину часу в році в Україні, частину - за кордоном. Ось мені так подобається. І я тільки про це й пишу.



Але атака психічно хворих людей на Фінансовому форумі України - це навіщо? Це - до чого?

Хто їх годує і навіщо?

Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 сер, 2019 10:00, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)