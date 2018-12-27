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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 392393394395>
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:34

  akurt написав:А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:

ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!


Акурт, пан чи пані?

  akurt написав:Втратили авторитет остаточно...
Мені за вас аж соромно.


Скільки Вам платять за "статті"?
Гонорар погодинний чи построчний?
Інформацію звідки берете?
З форумів чи від знайомих?

  Понаехал написав:Зображення
Просто человек работает... увы-увы
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:42

Франт!
Ну не ганьбіть ви себе - ви що не бачите, що хвора на голову колись людина десь на просторах інету знайшла щось і якесь, що містить п'ять букв латинського алфавіту, які співпадають із вигаданим мною ніком - я ж написав вище - прочитайте вище - я сам зробив пошук по п'яти буквах і знайшов 160 000 збігів.
І ви вже другий чи третій раз перепостили цю дурість від хворого на голову.
НЕ ганьбіть СЕБЕ.
Не принижуйте себе.
Починають знецінюватися стрімко ваші більш, ніж 20 000 повідомлень на цьому форумі.


Шановна модератор Ірино!
Як ви бачите, йде атака на форум неадекватних і явно психічно хворих людей.
Явний спам і явне засмічення форуму.
Хто як не Ви, бачите, що я пишу завжди з тих IP-адрес, на яких реально перебуваю.
Ви ж бачите, що психічно неврівноважені неадеквати вже домовилися до того, що я маю піхву, жіночі груди, яєчники і взагалі живу в Адигеї.
Принизливішого зниження інтелектуального рівня ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ УКРАЇНИ навряд чи вигадав би навіть найбільший ворог України.
Можна погоджуватися або не погоджуватися із тією позицією, яку я стійко відстоюю: мені подобається жити частину часу в році в Україні, частину - за кордоном. Ось мені так подобається. І я тільки про це й пишу.

Але атака психічно хворих людей на Фінансовому форумі України - це навіщо? Це - до чого?
Хто їх годує і навіщо?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 сер, 2019 10:00, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:00

  akurt написав:взагалі живу в Адигеї.
Принизливішого зниження інтелектуального рівня ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ УКРАЇНИ навряд чи вигадав би навіть найбільший ворог України.

Акурт, Вас викрили!!!

І не прикривайтесь фінансовим форумом, тому що тут тисячі людей. :mrgreen:

Акурт, ви бували не в Адигеї, а на сайті платних статей advego.com.
З метою заробити копійчину.

Мене теж раныше дивувало, навіщо пані Акурт строчить такі величезні повідомлення.
Не було схоже, щоб вона (чи він) розважаються.
Тепер все стало на свої місця.

Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:01

Хворі люди.
Атака на Фінансовий форум України.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:03

Так розвінчують ідолів!

  V2 написав:
  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.


  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор,


  akurt написав:я не ріелтор, не був їм,


  Понаехал написав:Зображення
Просто человек работает... увы-увы

Чудово!
Дякую!

Нарешті розвінчали нашого писаку-графомана! Оплата - построчна!

За малу копійчину Акурт рекламує турецьку нерухомість.


До речі, чумний "письменник-ріелтор" робить вигляд, що нічого не трапилось. І продовжує танцювати на сцені, хоча говна повні штани, і запах вже донесло до глядачів.

Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:08

  Frant написав:
  akurt написав:А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:

ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!


Акурт, пан чи пані?

  akurt написав:Втратили авторитет остаточно...
Мені за вас аж соромно.



frant_moscow
1 679 публикаций
15,2тыс. подписчиков
Подписки: 888
БАРБЕРШОП ФРАНТ МОСКВА
Мужская территория
Стрижки Бритье Камуфляж
Моделирование бороды
Обучение [Академия барберинга]
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Запишись Online
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Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме? Правда frant? Это же не может быть совпадением?
Так франту то всего 16 лет... теперь понятно:
FraNT
Пользователь

Активность 2 лет назад

Информация
Активность
Статистика
Настоящее имя
Алексей
Возраст
16
Игровой ник
Reborn
Номер сервера
Server #1
Логин скайпа
patrik_men1122

http://www.looters.su/forum/member/1465-frant
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:18

  ol_zy написав:Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме?

Я ж не рекламую московитську нерухомость, перуки чи гоління бороди.
Про російські продукти і їжу - взагалі мовчу, тому що те г***о я навіть за гроші не став би рекламувати.

Вказані Вами особи, що мають нік "Франт" - живуть в Росії і не знають української мови.

Тому - мимо!!! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!

... ну що ж ви за люди такі?
- от що ви зробили з гілки? - зробили щось на кшталт назви села поблизу міста Лева, яке має назву "СтраДч"... :roll: :mrgreen:


... ну розкажіть щось самі ЦІКАВЕ про нерухомість за кордоном!
- де вартує купувати/а де ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:03

  Frant написав:
  ol_zy написав:Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме?

Я ж не рекламую московитську нерухомость.
Про російські продукти і їжу - взагалі мовчу, тому що те г***о я навіть за гроші не став би рекламувати.

Вказані Вами особи, що мають нік "Франт" - живуть в Росії і не знають української мови.

Тому - мимо!!! :mrgreen:

Так и вы где-то там проживаете и укр. язык ... а точнее суржик у вас так себе... так что все в точку. Адыгея же вас устроила.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:18

  Долярчик написав:... ну що ж ви за люди такі?
- от що ви зробили з гілки? - зробили щось на кшталт назви села поблизу міста Лева, яке має назву "СтраДч"... :roll: :mrgreen:


... ну розкажіть щось самі ЦІКАВЕ про нерухомість за кордоном!
- де вартує купувати/а де ні?

Не сподобалось, що Акурт виявився жінкою, до того ж ріелторшою і найманою копірайтеркою замовних статей???
Терпи, Долярчик! Ще й не таке взнаєш!

  ol_zy написав:укр. язык ... а точнее суржик у вас так себе...

А судді хто? :mrgreen:
Цінителі і московитськомовні "знавці" державної мови?
Може, російськомовний пан має вчений ступінь з укр. мови? :mrgreen:
Чи ще один замовний "письменник", на кшалт ріелторші пані Акурт? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:58, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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