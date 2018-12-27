Акурт, пан чи пані?
Скільки Вам платять за "статті"?
Гонорар погодинний чи построчний?
Інформацію звідки берете?
З форумів чи від знайомих?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:34
Акурт, пан чи пані?
Скільки Вам платять за "статті"?
Гонорар погодинний чи построчний?
Інформацію звідки берете?
З форумів чи від знайомих?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:42
Франт!
Ну не ганьбіть ви себе - ви що не бачите, що хвора на голову колись людина десь на просторах інету знайшла щось і якесь, що містить п'ять букв латинського алфавіту, які співпадають із вигаданим мною ніком - я ж написав вище - прочитайте вище - я сам зробив пошук по п'яти буквах і знайшов 160 000 збігів.
І ви вже другий чи третій раз перепостили цю дурість від хворого на голову.
НЕ ганьбіть СЕБЕ.
Не принижуйте себе.
Починають знецінюватися стрімко ваші більш, ніж 20 000 повідомлень на цьому форумі.
Шановна модератор Ірино!
Як ви бачите, йде атака на форум неадекватних і явно психічно хворих людей.
Явний спам і явне засмічення форуму.
Хто як не Ви, бачите, що я пишу завжди з тих IP-адрес, на яких реально перебуваю.
Ви ж бачите, що психічно неврівноважені неадеквати вже домовилися до того, що я маю піхву, жіночі груди, яєчники і взагалі живу в Адигеї.
Принизливішого зниження інтелектуального рівня ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ УКРАЇНИ навряд чи вигадав би навіть найбільший ворог України.
Можна погоджуватися або не погоджуватися із тією позицією, яку я стійко відстоюю: мені подобається жити частину часу в році в Україні, частину - за кордоном. Ось мені так подобається. І я тільки про це й пишу.
Але атака психічно хворих людей на Фінансовому форумі України - це навіщо? Це - до чого?
Хто їх годує і навіщо?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 сер, 2019 10:00, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:00
Акурт, Вас викрили!!!
І не прикривайтесь фінансовим форумом, тому що тут тисячі людей.
Акурт, ви бували не в Адигеї, а на сайті платних статей advego.com.
З метою заробити копійчину.
Мене теж раныше дивувало, навіщо пані Акурт строчить такі величезні повідомлення.
Не було схоже, щоб вона (чи він) розважаються.
Тепер все стало на свої місця.
Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:01
Хворі люди.
Атака на Фінансовий форум України.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:03
Так розвінчують ідолів!
Чудово!
Дякую!
Нарешті розвінчали нашого писаку-графомана! Оплата - построчна!
За малу копійчину Акурт рекламує турецьку нерухомість.
До речі, чумний "письменник-ріелтор" робить вигляд, що нічого не трапилось. І продовжує танцювати на сцені, хоча говна повні штани, і запах вже донесло до глядачів.
Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:08
frant_moscow
Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме? Правда frant? Это же не может быть совпадением?
Так франту то всего 16 лет... теперь понятно:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:18
Я ж не рекламую московитську нерухомость, перуки чи гоління бороди.
Про російські продукти і їжу - взагалі мовчу, тому що те г***о я навіть за гроші не став би рекламувати.
Вказані Вами особи, що мають нік "Франт" - живуть в Росії і не знають української мови.
Тому - мимо!!!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!
... ну що ж ви за люди такі?
- от що ви зробили з гілки? - зробили щось на кшталт назви села поблизу міста Лева, яке має назву "СтраДч"...
... ну розкажіть щось самі ЦІКАВЕ про нерухомість за кордоном!
- де вартує купувати/а де ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:03
Так и вы где-то там проживаете и укр. язык ... а точнее суржик у вас так себе... так что все в точку. Адыгея же вас устроила.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:18
Не сподобалось, що Акурт виявився жінкою, до того ж ріелторшою і найманою копірайтеркою замовних статей???
Терпи, Долярчик! Ще й не таке взнаєш!
А судді хто?
Цінителі і московитськомовні "знавці" державної мови?
Може, російськомовний пан має вчений ступінь з укр. мови?
Чи ще один замовний "письменник", на кшалт ріелторші пані Акурт?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:58, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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