Frant написав:
Не сподобалось, що Акурт виявився жінкою, до того ж ріелторшою і найманою копірайтеркою замовних статей???
Терпи, Долярчик! Ще й не таке взнаєш!
не, не понравилось, что школота 16-летняя из масквы на суржике гадости тупые строчит.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 11:23
не, не понравилось, что школота 16-летняя из масквы на суржике гадости тупые строчит.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 11:46
Rofl
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:01
Пан Долярчик, ці мусорщики-смітники виконують дуже корисну функцію, точніше, декілька.
Функція 1. Показують що - як казали в радянські часи "Не всех еще война убила..."
Гріх так писати в наші часи, але правда.
Функція 2. Вони показують, що в наш час небезпечно не тільки ходити вночі - переріжуть горло, або пограбують, не тільки їздити в "жовтому Бодані" - підхопиш туберкульоз або витягнуть смартфон - але й просто ходити по вулицях, вони прпередажають, що повна купа вештається збоченців - голодних, злих, тупих, жадыбних НЕ ВМОТИВОВАНИХ - і від того небезпечніших.
Функція 3. Кількість переглядів цієї придуманої мною гілки - саме сьогодні перевищіть цифру 400 000!. Вони привертають до неъ увагу. Тут позитив. Це, правда, підвищує агресивність збоченцыв - бісяться як чорти. Але це говорить і про велику кількість вумних адекватних людей.
Функція 4. Вони доводять те, про що можна було читати між рядків в моїх текстах: якщо ви маєте економічну можливість не жити серед збоченців, не живіть: ви їх не зможете не перевиховати, ні щось довести. Логіка або доведення тут тихо гооврить: "Я пас!"
Функція 5. Саме час замислитися про долю власних дітей.
В цьому сенсі оці збоченці виконують позитивну роль.
Латинь: Praemonitus, praemunitus. "Предупреждён - значит, вооружен!"
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:02
Звісно, це гроші коштує для турецького наймача української копірайтерки.
немає жодної інтриги)))
Зараз знову поллються пости про дешевий йоугурт, варених раків, болгарські дороги і турецьку нерухомість)))
Авторці ж треба щось їсти)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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