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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:23

  Frant написав:
  Долярчик написав:... ну що ж ви за люди такі?
- от що ви зробили з гілки? - зробили щось на кшталт назви села поблизу міста Лева, яке має назву "СтраДч"... :roll: :mrgreen:


... ну розкажіть щось самі ЦІКАВЕ про нерухомість за кордоном!
- де вартує купувати/а де ні?

Не сподобалось, що Акурт виявився жінкою, до того ж ріелторшою і найманою копірайтеркою замовних статей???
Терпи, Долярчик! Ще й не таке взнаєш!

не, не понравилось, что школота 16-летняя из масквы на суржике гадости тупые строчит.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:46

Rofl

Ынтрыга,кто же этот akurt :?:
Мэ

Зображення
или Жэ

Зображення и тем и тем йогурт одинаково полезен))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:01

  Долярчик написав:... ну що ж ви за люди такі?
- от що ви зробили з гілки? - зробили щось на кшталт назви села поблизу міста Лева, яке має назву "СтраДч"... :roll: :mrgreen:

... ну розкажіть щось самі ЦІКАВЕ про нерухомість за кордоном!
- де вартує купувати/а де ні?


Пан Долярчик, ці мусорщики-смітники виконують дуже корисну функцію, точніше, декілька.

Функція 1. Показують що - як казали в радянські часи "Не всех еще война убила..."
Гріх так писати в наші часи, але правда.

Функція 2. Вони показують, що в наш час небезпечно не тільки ходити вночі - переріжуть горло, або пограбують, не тільки їздити в "жовтому Бодані" - підхопиш туберкульоз або витягнуть смартфон - але й просто ходити по вулицях, вони прпередажають, що повна купа вештається збоченців - голодних, злих, тупих, жадыбних НЕ ВМОТИВОВАНИХ - і від того небезпечніших.

Функція 3. Кількість переглядів цієї придуманої мною гілки - саме сьогодні перевищіть цифру 400 000!. Вони привертають до неъ увагу. Тут позитив. Це, правда, підвищує агресивність збоченцыв - бісяться як чорти. Але це говорить і про велику кількість вумних адекватних людей.

Функція 4. Вони доводять те, про що можна було читати між рядків в моїх текстах: якщо ви маєте економічну можливість не жити серед збоченців, не живіть: ви їх не зможете не перевиховати, ні щось довести. Логіка або доведення тут тихо гооврить: "Я пас!"

Функція 5. Саме час замислитися про долю власних дітей.

В цьому сенсі оці збоченці виконують позитивну роль.
Латинь: Praemonitus, praemunitus. "Предупреждён - значит, вооружен!"
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:02

  akurt написав:Кількість переглядів цієї придуманої мною гілки - саме сьогодні перевищіть цифру 400 000!.


Звісно, це гроші коштує для турецького наймача української копірайтерки. :mrgreen:


  Мизантрóп написав:Ынтрыга,кто же этот akurt

немає жодної інтриги)))

Зараз знову поллються пости про дешевий йоугурт, варених раків, болгарські дороги і турецьку нерухомість)))
Авторці ж треба щось їсти)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 392393394395
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