Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:
ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!
Акурт, пан чи пані?
akurt написав:Втратили авторитет остаточно... Мені за вас аж соромно.
Скільки Вам платять за "статті"? Гонорар погодинний чи построчний? Інформацію звідки берете? З форумів чи від знайомих?
Понаехал написав: Просто человек работает... увы-увы
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015... Хвастаюсь! Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов. Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.
akurt написав:Вихідні дані: - я не ріелтор,
akurt написав:я не ріелтор, не був їм,
Понаехал написав: Просто человек работает... увы-увы
Чудово! Дякую!
Нарешті розвінчали нашого писаку-графомана! Оплата - построчна!
За малу копійчину Акурт рекламує турецьку нерухомість.
До речі, чумний "письменник-ріелтор" робить вигляд, що нічого не трапилось. І продовжує танцювати на сцені, хоча говна повні штани, і запах вже донесло до глядачів.
Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:
ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!
Акурт, пан чи пані?
akurt написав:Втратили авторитет остаточно... Мені за вас аж соромно.
frant_moscow
1 679 публикаций 15,2тыс. подписчиков Подписки: 888 БАРБЕРШОП ФРАНТ МОСКВА Мужская территория Стрижки Бритье Камуфляж Моделирование бороды Обучение [Академия барберинга] Ежедневно с 10:00 до 22:00 Запишись Online [url]taplink.cc/frant_moscow[/url]
Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме? Правда frant? Это же не может быть совпадением? Так франту то всего 16 лет... теперь понятно:
FraNT Пользователь
Активность 2 лет назад
Информация Активность Статистика Настоящее имя Алексей Возраст 16 Игровой ник Reborn Номер сервера Server #1 Логин скайпа patrik_men1122
akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И АВТОМОБИЛЬ
Если вы живете постоянно или временно за рубежом, вам не хватает своего любимого "домика на колесах", своей любимой "тачки", своей надежды и опоры - автомобиля.
Я свой первый автомобиль купил через год после окончания университета и за свои заработанные деньги. Не хватало немного, продавал книги из своей обширной библиотеки, среди них был даже 6-ти томник трудов Авиценны (продал женщине-доценту Медуниверситета, очень благодарила). Потому автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения. Итак, вы за границей: - берите автомобиль в аренду. Я очень часто так делаю. Много есть сайтов-агрегаторов для поиска хорошего варианта. В Анталии вы можете взять автомобиль за 15-17 евро в сутки, со сроком бронирования не менее, чем на трое суток и бронировании заранее. Например, сейчас в эти дни вы не найдете автомобиль в прокате дешевле, чем за 40 долларов в сутки. - ввозите свой автомобиль - нет никаких проблем поехать путешествовать в Европу на срок до 90 дней в каждые 180 дней. Можно слегка "схитрить" - например, пребывание в Румынии, Болгарии и Турции НЕ ВХОДЯТ в 90 дней пребывания в странах Шенгенского соглашения и потому можно сделать так: 90 дней Румыния (очень рекомендую)+90 дней Европа (сейчас помогаю племяннику составить тур автопутешествия от Киева до Португалии, в Португалии с 28 августа будет неделю находиться один из моих сыновей - встретятся братишки)+ 90 дней Болгария (ну разве что на море пожить, вообще удивительно бедная страна, Украина тут впереди гораздо)+90 дней Турция (ну, тут без комментариев). Итого вы за пределами страны 90х4=360 дней в году. - покупайте себе автомобиль за границей. Это не "евробляхи".
Если вы купили себе за бесплатно уютную квартирку с готовым ремонтом и бытовой техникой на берегу Средиземного моря, вам, конечно, нужен автомобиль.
Скажу сразу: цены на новые авто и на авто вторичного рынка в Турции идентичны украинским. Что-то в автосалоне и на рынке можно купить и дешевле.
Почему выгодно купить автомобиль в Турции, если вы имеете квартиру в Турции?
- авто с украинской регистрацией вы можете ввезти без оформления ВНЖ на срок не более 90 дней в каждый 185 дней. - авто с украинской регистрацией вы можете ввести на 2 года при условии оформления ВНЖ и оформления на соответствующий срок "Зеленой карты" на автомобиль. Важный момент: если вы выехали в течение этого 2-х летнего срока с территории Турции дни до истечения 2-х летнего срока "сгорают". - по истечении двух лет вы обязаны ВЫЕХАТЬ вместе с авто с территории Турецкой республики и не появляться - чтобы воспользоваться правом бестаможенного ввоза - ровно 185 дней - потом заезжаете опять. 185 дней используйте для кругосветного путешествия. - если автомобиль оформлен на пенсионера - тут зеленый свет - НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ!!! Сказка! (Чтобы воспользоваться "сказкой" при въезде не территорию Турции таможеннику необходимо предъявить наше обычное украинское пенсионное удостоверение с переводом на турецкий язык, перевод должен быть заверен нотариально). - можете не выезжать на автомобиле украинской регистрации, растаможив автомобиль (но вы же не сумасшедший?).
И потому: покупаем автомобиль в Турции! Я планирую осенью купить для жены новый автомобиль Хонда и потому изучаю этот вопрос.
(продолжение будет)
Тобто через 2 роки повинно виїхати з авто і не з'являться в Туреччині 185 днів саме з цим авто, а з їншим авто можна? ....... Мої питання про Стамбул не мають відповіді?