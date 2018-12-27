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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:34

  akurt написав:А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:

ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!


Акурт, пан чи пані?

  akurt написав:Втратили авторитет остаточно...
Мені за вас аж соромно.


Скільки Вам платять за "статті"?
Гонорар погодинний чи построчний?
Інформацію звідки берете?
З форумів чи від знайомих?

  Понаехал написав:Зображення
Просто человек работает... увы-увы
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:00

  akurt написав:взагалі живу в Адигеї.
Принизливішого зниження інтелектуального рівня ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ УКРАЇНИ навряд чи вигадав би навіть найбільший ворог України.

Акурт, Вас викрили!!!

І не прикривайтесь фінансовим форумом, тому що тут тисячі людей. :mrgreen:

Акурт, ви бували не в Адигеї, а на сайті платних статей advego.com.
З метою заробити копійчину.

Мене теж раныше дивувало, навіщо пані Акурт строчить такі величезні повідомлення.
Не було схоже, щоб вона (чи він) розважаються.
Тепер все стало на свої місця.

Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:03

Так розвінчують ідолів!

  V2 написав:
  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.


  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор,


  akurt написав:я не ріелтор, не був їм,


  Понаехал написав:Зображення
Просто человек работает... увы-увы

Чудово!
Дякую!

Нарешті розвінчали нашого писаку-графомана! Оплата - построчна!

За малу копійчину Акурт рекламує турецьку нерухомість.


До речі, чумний "письменник-ріелтор" робить вигляд, що нічого не трапилось. І продовжує танцювати на сцені, хоча говна повні штани, і запах вже донесло до глядачів.

Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:08

  Frant написав:
  akurt написав:А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:

ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!


Акурт, пан чи пані?

  akurt написав:Втратили авторитет остаточно...
Мені за вас аж соромно.



frant_moscow
1 679 публикаций
15,2тыс. подписчиков
Подписки: 888
БАРБЕРШОП ФРАНТ МОСКВА
Мужская территория
Стрижки Бритье Камуфляж
Моделирование бороды
Обучение [Академия барберинга]
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Запишись Online
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Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме? Правда frant? Это же не может быть совпадением?
Так франту то всего 16 лет... теперь понятно:
FraNT
Пользователь

Активность 2 лет назад

Информация
Активность
Статистика
Настоящее имя
Алексей
Возраст
16
Игровой ник
Reborn
Номер сервера
Server #1
Логин скайпа
patrik_men1122

http://www.looters.su/forum/member/1465-frant
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:37

  akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И АВТОМОБИЛЬ

Если вы живете постоянно или временно за рубежом, вам не хватает своего любимого "домика на колесах", своей любимой "тачки", своей надежды и опоры - автомобиля.

Я свой первый автомобиль купил через год после окончания университета и за свои заработанные деньги. Не хватало немного, продавал книги из своей обширной библиотеки, среди них был даже 6-ти томник трудов Авиценны (продал женщине-доценту Медуниверситета, очень благодарила).
Потому автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения.
Итак, вы за границей:
- берите автомобиль в аренду. Я очень часто так делаю. Много есть сайтов-агрегаторов для поиска хорошего варианта. В Анталии вы можете взять автомобиль за 15-17 евро в сутки, со сроком бронирования не менее, чем на трое суток и бронировании заранее. Например, сейчас в эти дни вы не найдете автомобиль в прокате дешевле, чем за 40 долларов в сутки.
- ввозите свой автомобиль - нет никаких проблем поехать путешествовать в Европу на срок до 90 дней в каждые 180 дней. Можно слегка "схитрить" - например, пребывание в Румынии, Болгарии и Турции НЕ ВХОДЯТ в 90 дней пребывания в странах Шенгенского соглашения и потому можно сделать так: 90 дней Румыния (очень рекомендую)+90 дней Европа (сейчас помогаю племяннику составить тур автопутешествия от Киева до Португалии, в Португалии с 28 августа будет неделю находиться один из моих сыновей - встретятся братишки)+ 90 дней Болгария (ну разве что на море пожить, вообще удивительно бедная страна, Украина тут впереди гораздо)+90 дней Турция (ну, тут без комментариев). Итого вы за пределами страны 90х4=360 дней в году.
- покупайте себе автомобиль за границей. Это не "евробляхи".

Если вы купили себе за бесплатно уютную квартирку с готовым ремонтом и бытовой техникой на берегу Средиземного моря, вам, конечно, нужен автомобиль.

Скажу сразу: цены на новые авто и на авто вторичного рынка в Турции идентичны украинским.
Что-то в автосалоне и на рынке можно купить и дешевле.

Почему выгодно купить автомобиль в Турции, если вы имеете квартиру в Турции?

- авто с украинской регистрацией вы можете ввезти без оформления ВНЖ на срок не более 90 дней в каждый 185 дней.
- авто с украинской регистрацией вы можете ввести на 2 года при условии оформления ВНЖ и оформления на соответствующий срок "Зеленой карты" на автомобиль. Важный момент: если вы выехали в течение этого 2-х летнего срока с территории Турции дни до истечения 2-х летнего срока "сгорают".
- по истечении двух лет вы обязаны ВЫЕХАТЬ вместе с авто с территории Турецкой республики и не появляться - чтобы воспользоваться правом бестаможенного ввоза - ровно 185 дней - потом заезжаете опять. 185 дней используйте для кругосветного путешествия.
- если автомобиль оформлен на пенсионера - тут зеленый свет - НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ!!! Сказка! (Чтобы воспользоваться "сказкой" при въезде не территорию Турции таможеннику необходимо предъявить наше обычное украинское пенсионное удостоверение с переводом на турецкий язык, перевод должен быть заверен нотариально).
- можете не выезжать на автомобиле украинской регистрации, растаможив автомобиль (но вы же не сумасшедший?).

И потому: покупаем автомобиль в Турции!
Я планирую осенью купить для жены новый автомобиль Хонда и потому изучаю этот вопрос.

(продолжение будет)

Тобто через 2 роки повинно виїхати з авто і не з'являться в Туреччині 185 днів саме з цим авто, а з їншим авто можна?
.......
Мої питання про Стамбул не мають відповіді?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:01

  sinus написав:Мої питання про Стамбул не мають відповіді?

Вірогідно, їх треба задавати тим, хто реально живе в Стамбулі.
А не копірайтерші, яка постить тисячі знаків з чужих слів.

  ol_zy написав:Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме? Правда frant? Это же не может быть совпадением?
Так франту то всего 16 лет...

Зверніть увагу - я пишу на державній мові.
І не рекламую ні московську нерухомість, ні російську їжу, ні гоління борід чи продажу перук. Тому - мимо!)))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 390391392393
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