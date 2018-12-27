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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 391392393394>
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:34

  akurt написав:А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:

ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!


Акурт, пан чи пані?

  akurt написав:Втратили авторитет остаточно...
Мені за вас аж соромно.


Скільки Вам платять за "статті"?
Гонорар погодинний чи построчний?
Інформацію звідки берете?
З форумів чи від знайомих?

  Понаехал написав:Зображення
Просто человек работает... увы-увы
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:00

  akurt написав:взагалі живу в Адигеї.
Принизливішого зниження інтелектуального рівня ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ УКРАЇНИ навряд чи вигадав би навіть найбільший ворог України.

Акурт, Вас викрили!!!

І не прикривайтесь фінансовим форумом, тому що тут тисячі людей. :mrgreen:

Акурт, ви бували не в Адигеї, а на сайті платних статей advego.com.
З метою заробити копійчину.

Мене теж раныше дивувало, навіщо пані Акурт строчить такі величезні повідомлення.
Не було схоже, щоб вона (чи він) розважаються.
Тепер все стало на свої місця.

Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:03

Так розвінчують ідолів!

  V2 написав:
  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.


  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор,


  akurt написав:я не ріелтор, не був їм,


  Понаехал написав:Зображення
Просто человек работает... увы-увы

Чудово!
Дякую!

Нарешті розвінчали нашого писаку-графомана! Оплата - построчна!

За малу копійчину Акурт рекламує турецьку нерухомість.


До речі, чумний "письменник-ріелтор" робить вигляд, що нічого не трапилось. І продовжує танцювати на сцені, хоча говна повні штани, і запах вже донесло до глядачів.

Акурт, змінюйте нік!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 сер, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:08

  Frant написав:
  akurt написав:А взагалі ці цікаві персонажі - психічно хвора людина Понаехал та "прімкнувший к нім" Frant (цей невдаха по життю активно смітив тут десь рік тому, потім заспокоївся, а це знову почав) грають дуже корисну роль:

ЯКЩО ПОРУЧ ІЗ ВАМИ ЖИВУТЬ ТАКІ ЛЮДИ - ТІКАЙТЕ!


Акурт, пан чи пані?

  akurt написав:Втратили авторитет остаточно...
Мені за вас аж соромно.



frant_moscow
1 679 публикаций
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Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме? Правда frant? Это же не может быть совпадением?
Так франту то всего 16 лет... теперь понятно:
FraNT
Пользователь

Активность 2 лет назад

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Активность
Статистика
Настоящее имя
Алексей
Возраст
16
Игровой ник
Reborn
Номер сервера
Server #1
Логин скайпа
patrik_men1122

http://www.looters.su/forum/member/1465-frant
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:37

  akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И АВТОМОБИЛЬ

Если вы живете постоянно или временно за рубежом, вам не хватает своего любимого "домика на колесах", своей любимой "тачки", своей надежды и опоры - автомобиля.

Я свой первый автомобиль купил через год после окончания университета и за свои заработанные деньги. Не хватало немного, продавал книги из своей обширной библиотеки, среди них был даже 6-ти томник трудов Авиценны (продал женщине-доценту Медуниверситета, очень благодарила).
Потому автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения.
Итак, вы за границей:
- берите автомобиль в аренду. Я очень часто так делаю. Много есть сайтов-агрегаторов для поиска хорошего варианта. В Анталии вы можете взять автомобиль за 15-17 евро в сутки, со сроком бронирования не менее, чем на трое суток и бронировании заранее. Например, сейчас в эти дни вы не найдете автомобиль в прокате дешевле, чем за 40 долларов в сутки.
- ввозите свой автомобиль - нет никаких проблем поехать путешествовать в Европу на срок до 90 дней в каждые 180 дней. Можно слегка "схитрить" - например, пребывание в Румынии, Болгарии и Турции НЕ ВХОДЯТ в 90 дней пребывания в странах Шенгенского соглашения и потому можно сделать так: 90 дней Румыния (очень рекомендую)+90 дней Европа (сейчас помогаю племяннику составить тур автопутешествия от Киева до Португалии, в Португалии с 28 августа будет неделю находиться один из моих сыновей - встретятся братишки)+ 90 дней Болгария (ну разве что на море пожить, вообще удивительно бедная страна, Украина тут впереди гораздо)+90 дней Турция (ну, тут без комментариев). Итого вы за пределами страны 90х4=360 дней в году.
- покупайте себе автомобиль за границей. Это не "евробляхи".

Если вы купили себе за бесплатно уютную квартирку с готовым ремонтом и бытовой техникой на берегу Средиземного моря, вам, конечно, нужен автомобиль.

Скажу сразу: цены на новые авто и на авто вторичного рынка в Турции идентичны украинским.
Что-то в автосалоне и на рынке можно купить и дешевле.

Почему выгодно купить автомобиль в Турции, если вы имеете квартиру в Турции?

- авто с украинской регистрацией вы можете ввезти без оформления ВНЖ на срок не более 90 дней в каждый 185 дней.
- авто с украинской регистрацией вы можете ввести на 2 года при условии оформления ВНЖ и оформления на соответствующий срок "Зеленой карты" на автомобиль. Важный момент: если вы выехали в течение этого 2-х летнего срока с территории Турции дни до истечения 2-х летнего срока "сгорают".
- по истечении двух лет вы обязаны ВЫЕХАТЬ вместе с авто с территории Турецкой республики и не появляться - чтобы воспользоваться правом бестаможенного ввоза - ровно 185 дней - потом заезжаете опять. 185 дней используйте для кругосветного путешествия.
- если автомобиль оформлен на пенсионера - тут зеленый свет - НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ!!! Сказка! (Чтобы воспользоваться "сказкой" при въезде не территорию Турции таможеннику необходимо предъявить наше обычное украинское пенсионное удостоверение с переводом на турецкий язык, перевод должен быть заверен нотариально).
- можете не выезжать на автомобиле украинской регистрации, растаможив автомобиль (но вы же не сумасшедший?).

И потому: покупаем автомобиль в Турции!
Я планирую осенью купить для жены новый автомобиль Хонда и потому изучаю этот вопрос.

(продолжение будет)

Тобто через 2 роки повинно виїхати з авто і не з'являться в Туреччині 185 днів саме з цим авто, а з їншим авто можна?
.......
Мої питання про Стамбул не мають відповіді?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:01

  sinus написав:Мої питання про Стамбул не мають відповіді?

Вірогідно, їх треба задавати тим, хто реально живе в Стамбулі.
А не копірайтерші, яка постить тисячі знаків з чужих слів.

  ol_zy написав:Просто человек работает в маскве стрижет бороды и пишет на форуме? Правда frant? Это же не может быть совпадением?
Так франту то всего 16 лет...

Зверніть увагу - я пишу на державній мові.
І не рекламую ні московську нерухомість, ні російську їжу, ні гоління борід чи продажу перук. Тому - мимо!)))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:58

  Frant написав:

Акурт, змінюйте нік!

Тут есть уже 2я учётка с которой он отписывается- так что все ок. Вы, к стати, хорошо заметили про языки. Если по украински, то учётка буксует и долго не отвечает. По всей видимости ждёт перевода. А треба розмовляти державною, хочаб iнодI.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:55

  Понаехал написав:
  Frant написав:

Акурт, змінюйте нік!

Тут есть уже 2я учётка с которой он отписывается- так что все ок. Вы, к стати, хорошо заметили про языки. Если по украински, то учётка буксует и долго не отвечает. По всей видимости ждёт перевода. А треба розмовляти державною, хочаб iнодI.


п.Акурт сьогодні хвалився, що число переглядів форуму досягло 400 000. Це серйозний показник.

Я маю думку, що під ніком "Акурт" працює колектив талановитих авторів, в якому кожний виконує свою роботу, як на заводі)))) Хтось поставляє інформацію, хтось її переробляє в гостросюжетну оповідь з оригінальною фабулою, хтось це все оплачує. Тобто є замовник, бухгалтерія, інформаційна служба (перекладачі з турецького на російський, з російського на український і навпаки) та власне оповідач.
Тобто ми бачимо вершину айзбергу))))
І сьогодні вперше вдалось оціночно виміряти його товщину. Крегель!!!

З йогуртом - то звісно, прокол. Турецькі наглядачі недогледіли))))
Ну хто на сайтах з нерухомості рекламує дешеві продукти, рибу, раки та інші харчі???
Таке можливе лише у випадку, якщо оповідач сидить на голодному пайку. :mrgreen:
Або ж - гонорар построчнвий, і треба чимось заповнювати форум.
Раз немає чи мало інформації щодо Стамбулу - то на форум закидаються фото варених раків і дешевого кефіру.
Для різних долярчиків і барбосів - того вистачає, щоб відволікти увагу.
Але ж для розумних людей - реклама харчів на форумі про нерухомість - це ознака, що щось не так, що акуртів паровоз не туди заїхав)))) 8)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:11

  Frant написав:
  Понаехал написав:
  Frant написав:

Акурт, змінюйте нік!

Тут есть уже 2я учётка с которой он отписывается- так что все ок. Вы, к стати, хорошо заметили про языки. Если по украински, то учётка буксует и долго не отвечает. По всей видимости ждёт перевода. А треба розмовляти державною, хочаб iнодI.




Тож шановні Frant та Понаехал! Досить вже про Акурта, ми ж не про нього. НАПИШІТЬ ХОТЬ СЛОВО ПО ТЕМІ ГІЛКИ, скільки можна товкти воду в ступі? Дався Вам той Акурт, пишіть про своє, діліться досвідом. ПРО АКУРТА -НЕ ЦІКАВО :| !!!
iva64
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:33

  iva64 написав:Тож шановні Frant та Понаехал! Досить вже про Акурта, ми ж не про нього. НАПИШІТЬ ХОТЬ СЛОВО ПО ТЕМІ ГІЛКИ, скільки можна товкти воду в ступі? Дався Вам той Акурт, пишіть про своє, діліться досвідом. ПРО АКУРТА -НЕ ЦІКАВО !!!


Я можу навести свої дорожні замітки від поїздки в Чорногорію, задовго до російсько-української війни (2011).
Купляти нерухомість там не раджу. Простіше орендувати.

"Черногория 2011 – путевые заметки від особи з ніком "Франт" :D ))))
Первые впечатления от Черногории – очень красиво и очень жарко. Время перелета из Борисполя в аэропорт Тиват – чуть больше 2 часов, время переезда от Тивата до Будвы - примерно 25 минут.

Курортная страна без индустрии и с примитивным сельским хозяйством. Для развития последнего попросту нет места – горы занимают большую часть территории государства. Основная ценность – море и большое количество солнечных дней в году. Населения – всего 650 тысяч человек. До 1991 г. Черногория входила в состав Югославии. Страны – соседи: Албания, Босния, Герцеговина, Сербия, Хорватия. Средняя зарплата 450 евро в месяц.

Население – высокие, как правило, стройные брюнеты и брюнетки. Православные (70%) и мусульмане (20%). Мусульмане – на востоке страны. Для мужчин характерен нос с горбинкой – 200 лет турецкого владычества не пропали даром))).
Обитатели крупных городов, расположенных на побережье, живут исключительно с приезжих туристов. Последние на 70% - русскоязычное население бывшего СССР.

Будва. Узкие улочки, светлые постройки в 3-4 этажа. Очень часто – на окнах установлены деревянные жалюзи для защиты от солнечного света. Всюду цветы, кустарники и деревья – цветущие олеандры, юкки, средиземноморские сосны. Полно надписей «Sobe», «Pizzeria», «Restoran», «Appartamentes», «Pekara». На первых этажах, как правило, размещены торговые заведения. Мусор на улицах отсутствует. Пьяных – нет. Все ведут себя тихо. Как обяснил экскурсовод Максим (наполовину серб, наполовину русский) – страна маленькая, один раз совершишь проступок – и никто с тобой всю жизнь дел не будет иметь)))).

Проживание. Вилла Adriana 4 – пять этажей. Построена недавно, за последние 10-15 лет. Номер – фактически однокомнатная квартира Современ¬ная отделка, удачный подбор цветов (явно поработал профессиональный дизайнер!). Широкая двуспальная кровать и диван. Кондиционер. Терраса на балконе. На ней – круглый столик, три стульчика и подставка для сушки одежды.

Есть холодильничек, мойка с двумя электроконфорками, электрочайник, несколько кастрюль, чашек, ложек, подставка для сушки посуды. Телевизор со спутниковым ТВ (к сожалению, только один канал русскоязычный). Все продумано для бюджетного отдыха…
От виллы до городского пляжа "Словянский" 15 минут пешего хода.
Продукты и одежда – цены как в Киеве. Что-то, возможно, чуть дороже. Но посидеть в кафе-ресторанчике – явно дешевле здесь. Порция отличного шашлыка (свинины) в 150 грамм – стоит 1.2 евро. Порция королевских креветок – 12 евро, рыбное филе 3.5 евро. Порции такие, что запросто можно накормить ими 2-х человек. Официанты – мужчины. Чаевые входят в счет. Так что можно летать в Будву, чтоб посидеть в кафе-ресторанчиках и полакомиться морепродуктами и мясом )))).

Продуктовые магазины работают с 6 утра и до 12 ночи, некоторые – круглые сутки. Магазины и бутики, в которых продаются одежда и товары ширпотреба, функционируют с 9 утра и до 12 ночи.
Черногорцы ведут себя спокойно, не дерутся и не ругаются (по крайней мере, на людях), но у них есть обычай кровной месте, и в криминальных кругах он достаточно часто используется….
Пляжи – как правило, бесплатны, но за зонтик и лежак плата 5 евро в день. Вода в Адриатическом море – чистейшая и прозрачнейшая, имеет голубой оттенок вблизи берега, и синий – на глубине. Море с фигурками купающихся людей, движущимися за цепью буйков моторными лодками и неподвижно стоящими почти у линии горизонта океанскими яхтами – очень живописно.

Пляжи мелкогалечные. Есть один песчаный, но к нему надо на чем-то ехать – а пешком далеко. Да и облом в жару))))
Про питьевую воду. Вода в кране и в различных фонтанчиках не имеет посторонних вкусов и запахов и вполне пригодна для питья, чем местные жители успешно пользуются. Если человек покупает в супермаркете бутылку воды, то он – приезжий из России или Украины))).

Автомобили – европейских марок: БМВ, Мерседес, Пежо, Опель, Ситроен. Несколько раз видел Шевроле Авео и Мицубиси. Причина любви черногорцев к европейской технике банальна – низкая стоимость растаможки. В Будве не наблюдал ни одной российской машины, но в гористой местности насчитал аж 4 «Нивы», а в Подгорице – промелькнули в окне автобуса «Жигули» 9-я модель и «Ланос».

Даже на равнинной местности автомобилисты не лихачат, пропускают друг друга и пешеходов.
Стоимость аренды автомобиля 30-35 евро в сутки.

Дороги. Как правило, в хорошем состоянии, но в целом: шоссейная и особенно железнодорожная сети - малоразвиты. Оно и понятоно – горы кругом, необходимо долбить туннели и ставить мосты…

Горные дороги настолько узки, что автобус и встречный автомобиль не всегда могут разминуться и вынуждены сдавать назад – до ближайшего расширения дороги. К тому же горные трассы частенько не имеют ограждения, и езда по ним (когда длинный экскурсионный автобус с трудом вписывается в поворот, прижимаясь боком к краю обрыва глубиной в 200-300 метров) – весьма экстремальна.
Средняя скорость движения по горным доргам – не более 50 км/час, по равнинным (и на них полно перепадов высот и поворотов) – не более 70 км/час.
Дороги построены сербами, боснийцами и албанцами. Черногорцы слишком ленивы, чтобы выполнять черную работу…

Эстрада – слушают свою, черногорскую. Голоса звонкие, музыка современная и приятная, хотя однообразная. Англосаксонская попса - не в почете, хотя иногда таки звучит..
Бюджет поездки: путевка 430 евро с человека (включает перелет Борисполь-Тиват, переезд в готель и обратно, и проживание 7 суток). Местные экскурсии на автобусе с кондиционером стоят 20-40 евро с человека, и достаточно утомительны, так как многочасовая езда по серпантинам горных дорог бодрости и веселья не добавляет. Так, путешествие на каньоны и к мосту Дженджуровича-Тара заняло в общей сложности 14 часов времени!

Состав приезжих по возрасту и гендерному признаку.
Русскоязычные туристы - в основном семейные пары, возраст 30-45 лет. Несколько семей – с маленькими детьми. В целом женщин существенно больше, чем мужчин, и ездят они парами (мать с дочерью или двое подружек). Возмущаются тем, что в номере двуспальные кровати))))). Одиноких мужчин 30-45 лет – единицы. Вроде бы и войны не было….

Монастырь Св. Богородицы с мощами Св. Василия Острожского. Буквально прилеплен к боковой части отвесной скалы. От ближайшей террасы – высота 0.6 км. Поднимался пешком по горной тропке. Прекрасный вид сверху – сине-зеленые горы в дымке, желто-фиолетовые скалы с зелеными точками деревьев, извилистая лента горной дороги. Из колонок звучит духовная музыка (женский хор). Вверху парит орел. Зной. Все залито солнечными лучами. Ощущение, что находишься вне времени…
Народ массово жертвует деньги "на нужды монастыря"))) До чего же люди хотят верить в чудо, в загробную жизнь и искупления грехов посредством денежных инъекций церковникам))))

Мощи Св. Василия в маленькой келье с чрезвычайно узким проходом –кучка чего-то, прикрытая вышитой золотом парчой, использующейся для пошива одежд священнослужителей. Толпа народу, ждущего чудес и прощения грехов…."

Мабуть, додам кілька фото з особистого архіву.
Для повноти картини))))


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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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