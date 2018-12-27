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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Франт, от що це за копіпаст на російській мові? :mrgreen:
- так, не цікаво!!!
... своїми словами описати було, а не копіювати чужі описи! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:14

Frant
А вы пробовали виноВРАНАЦ? Понравилось ли оно вам так, как понравилось мне?
djbnd777
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