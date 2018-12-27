Франт, от що це за копіпаст на російській мові?
- так, не цікаво!!!
... своїми словами описати було, а не копіювати чужі описи!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Франт, от що це за копіпаст на російській мові?
- так, не цікаво!!!
... своїми словами описати було, а не копіювати чужі описи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:14
Frant
А вы пробовали виноВРАНАЦ? Понравилось ли оно вам так, как понравилось мне?
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:29
Долярчик, ти реально тупий.
То все я писав.
Зразу ж після поїздки, в 2011.
Вибач, що не виклав фото варених раків і кефіру)))
Завтра п.Акурт з командою - накидають тобі свіжих фоток. І риби, і раків, і грибів сушених, і калачів варених!))))
Будеш сидіти перед монітором і слюні пускати))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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