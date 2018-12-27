Франт, от що це за копіпаст на російській мові?
- так, не цікаво!!!
... своїми словами описати було, а не копіювати чужі описи!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Франт, от що це за копіпаст на російській мові?
- так, не цікаво!!!
... своїми словами описати було, а не копіювати чужі описи!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:14
Frant
А вы пробовали виноВРАНАЦ? Понравилось ли оно вам так, как понравилось мне?
Додано: Пон 12 сер, 2019 01:08
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Для тех у кого ломака по теме турции...
вот только цены не похожи на те, что рекламировали в данной ветке, а значительно выше. Особенно на рыбу.... Странно... =\
Лосось по 1000 грн. В 2 раза дороже, чем в Киеве.... 0_о
Додано: Пон 12 сер, 2019 12:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:29
ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу "Курбан-Байрам-2019"
Замовники конкурсу: Міністерство фінансів України, Міністерство освіти і науки України.
Дата підведення підсумків конурсу: 11 серпня 2019.
Умова підведення підсумків конкурсу: досягнення кількості переглядів гілки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" - 400 000 (чотириста тисяч) переглядів.
Організатори:
Рекламне агенство «Бранд». Адигея, м. Майкоп, вулиця Дімітрова, 19.
Рекламное агентство «Анонс», Адигея, м. Майкоп, вул. Курганна, 314.
Найкраще розкриття задуму:
Працювали журналісти: Абліцов Віталій Григорович, Кушнірук Зіна Антонівна, Мудрак Лариса Михайлівна, Садовська Галина Дмитрівна, Цеголко Святослав Петрович.
Літературна обробка текстів: Олександр Михед, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Вікторія Дикобраз, Артем Полежака.
Економісти: Алимов Олександр Миколайович, Анато́лій Анто́нович Мазара́кі, Ві́ктор Дми́трович Базиле́вич, Валерій Михайлович Ге́єць.
Перекладачі текстів з російської, української, англійської та турецької мов: Володимир Діброва, Олександр Мокровольський, Віктор Морозов, Андрій Содомора, Віктор Шовкун.
Експерти з туризму та подорожей: Алла Шаповалова, Петро Мацук, Галина Терещук, Сергій Підмогильний, Маркіян Мальський, Ганс-Ульріх Трозієн, Єжі Гаєвськи.
Історики: Дмитро Бантиш-Каменський, Михайло Драґан, Володимир Даль, Михайло Олександрович Максимович, Микола Федотович Біляшівський.
Знавці історії та побуту Туреччини: д. і. н., академік НАН України В. А. Смолій, д. і. н., член-кореспондент НАПН України О. А. Удод, д. і. н. Д. С. Вирський, д. і. н. І. Н. Войцехівська, д. і. н., член-кореспондент НАН України В. М. Даниленко, д. і. н. М. Ф. Дмитрієнко, д. і. н. Я. С. Калакура, д. і. н., член-кореспондент НАН України В. Ф. Колесник.
Мета проведення конкурсу: підвищення освітнього та економіко-фінансового рівня учасників Фінансового форуму України, випускників економічних факультетів України.
Призовий фонд та розподілення призового фонду:
(уточнюється та узгоджується з Національним банком України, Державною фіскальною службою України та Держветфітослужбою України та буде оголошено на протязі дня 12 серпня 2019.)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:44
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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