Додано: Нед 11 сер, 2019 18:33

iva64 написав: Тож шановні Frant та Понаехал! Досить вже про Акурта, ми ж не про нього. НАПИШІТЬ ХОТЬ СЛОВО ПО ТЕМІ ГІЛКИ, скільки можна товкти воду в ступі? Дався Вам той Акурт, пишіть про своє, діліться досвідом. ПРО АКУРТА -НЕ ЦІКАВО !!! Тож шановні Frant та Понаехал! Досить вже про Акурта, ми ж не про нього. НАПИШІТЬ ХОТЬ СЛОВО ПО ТЕМІ ГІЛКИ, скільки можна товкти воду в ступі? Дався Вам той Акурт, пишіть про своє, діліться досвідом. ПРО АКУРТА -НЕ ЦІКАВО !!!

Я можу навести свої дорожні замітки від поїздки в, задовго до російсько-української війни (2011).Купляти нерухомість там не раджу. Простіше орендувати.))))Первые впечатления от Черногории – очень красиво и очень жарко. Время перелета из Борисполя в аэропорт Тиват – чуть больше 2 часов, время переезда от Тивата до Будвы - примерно 25 минут.Курортная страна без индустрии и с примитивным сельским хозяйством. Для развития последнего попросту нет места – горы занимают большую часть территории государства. Основная ценность – море и большое количество солнечных дней в году. Населения – всего 650 тысяч человек. До 1991 г. Черногория входила в состав Югославии. Страны – соседи: Албания, Босния, Герцеговина, Сербия, Хорватия. Средняя зарплата 450 евро в месяц.Население – высокие, как правило, стройные брюнеты и брюнетки. Православные (70%) и мусульмане (20%). Мусульмане – на востоке страны. Для мужчин характерен нос с горбинкой – 200 лет турецкого владычества не пропали даром))).Обитатели крупных городов, расположенных на побережье, живут исключительно с приезжих туристов. Последние на 70% - русскоязычное население бывшего СССР.Будва. Узкие улочки, светлые постройки в 3-4 этажа. Очень часто – на окнах установлены деревянные жалюзи для защиты от солнечного света. Всюду цветы, кустарники и деревья – цветущие олеандры, юкки, средиземноморские сосны. Полно надписей «Sobe», «Pizzeria», «Restoran», «Appartamentes», «Pekara». На первых этажах, как правило, размещены торговые заведения. Мусор на улицах отсутствует. Пьяных – нет. Все ведут себя тихо. Как обяснил экскурсовод Максим (наполовину серб, наполовину русский) – страна маленькая, один раз совершишь проступок – и никто с тобой всю жизнь дел не будет иметь)))).Проживание. Вилла Adriana 4 – пять этажей. Построена недавно, за последние 10-15 лет. Номер – фактически однокомнатная квартира Современ¬ная отделка, удачный подбор цветов (явно поработал профессиональный дизайнер!). Широкая двуспальная кровать и диван. Кондиционер. Терраса на балконе. На ней – круглый столик, три стульчика и подставка для сушки одежды.Есть холодильничек, мойка с двумя электроконфорками, электрочайник, несколько кастрюль, чашек, ложек, подставка для сушки посуды. Телевизор со спутниковым ТВ (к сожалению, только один канал русскоязычный). Все продумано для бюджетного отдыха…От виллы до городского пляжа "Словянский" 15 минут пешего хода.Продукты и одежда – цены как в Киеве. Что-то, возможно, чуть дороже. Но посидеть в кафе-ресторанчике – явно дешевле здесь. Порция отличного шашлыка (свинины) в 150 грамм – стоит 1.2 евро. Порция королевских креветок – 12 евро, рыбное филе 3.5 евро. Порции такие, что запросто можно накормить ими 2-х человек. Официанты – мужчины. Чаевые входят в счет. Так что можно летать в Будву, чтоб посидеть в кафе-ресторанчиках и полакомиться морепродуктами и мясом )))).Продуктовые магазины работают с 6 утра и до 12 ночи, некоторые – круглые сутки. Магазины и бутики, в которых продаются одежда и товары ширпотреба, функционируют с 9 утра и до 12 ночи.Черногорцы ведут себя спокойно, не дерутся и не ругаются (по крайней мере, на людях), но у них есть обычай кровной месте, и в криминальных кругах он достаточно часто используется….Пляжи – как правило, бесплатны, но за зонтик и лежак плата 5 евро в день. Вода в Адриатическом море – чистейшая и прозрачнейшая, имеет голубой оттенок вблизи берега, и синий – на глубине. Море с фигурками купающихся людей, движущимися за цепью буйков моторными лодками и неподвижно стоящими почти у линии горизонта океанскими яхтами – очень живописно.Пляжи мелкогалечные. Есть один песчаный, но к нему надо на чем-то ехать – а пешком далеко. Да и облом в жару))))Про питьевую воду. Вода в кране и в различных фонтанчиках не имеет посторонних вкусов и запахов и вполне пригодна для питья, чем местные жители успешно пользуются. Если человек покупает в супермаркете бутылку воды, то он – приезжий из России или Украины))).Автомобили – европейских марок: БМВ, Мерседес, Пежо, Опель, Ситроен. Несколько раз видел Шевроле Авео и Мицубиси. Причина любви черногорцев к европейской технике банальна – низкая стоимость растаможки. В Будве не наблюдал ни одной российской машины, но в гористой местности насчитал аж 4 «Нивы», а в Подгорице – промелькнули в окне автобуса «Жигули» 9-я модель и «Ланос».Даже на равнинной местности автомобилисты не лихачат, пропускают друг друга и пешеходов.Стоимость аренды автомобиля 30-35 евро в сутки.Дороги. Как правило, в хорошем состоянии, но в целом: шоссейная и особенно железнодорожная сети - малоразвиты. Оно и понятоно – горы кругом, необходимо долбить туннели и ставить мосты…Горные дороги настолько узки, что автобус и встречный автомобиль не всегда могут разминуться и вынуждены сдавать назад – до ближайшего расширения дороги. К тому же горные трассы частенько не имеют ограждения, и езда по ним (когда длинный экскурсионный автобус с трудом вписывается в поворот, прижимаясь боком к краю обрыва глубиной в 200-300 метров) – весьма экстремальна.Средняя скорость движения по горным доргам – не более 50 км/час, по равнинным (и на них полно перепадов высот и поворотов) – не более 70 км/час.Дороги построены сербами, боснийцами и албанцами. Черногорцы слишком ленивы, чтобы выполнять черную работу…Эстрада – слушают свою, черногорскую. Голоса звонкие, музыка современная и приятная, хотя однообразная. Англосаксонская попса - не в почете, хотя иногда таки звучит..Бюджет поездки: путевка 430 евро с человека (включает перелет Борисполь-Тиват, переезд в готель и обратно, и проживание 7 суток). Местные экскурсии на автобусе с кондиционером стоят 20-40 евро с человека, и достаточно утомительны, так как многочасовая езда по серпантинам горных дорог бодрости и веселья не добавляет. Так, путешествие на каньоны и к мосту Дженджуровича-Тара заняло в общей сложности 14 часов времени!Состав приезжих по возрасту и гендерному признаку.Русскоязычные туристы - в основном семейные пары, возраст 30-45 лет. Несколько семей – с маленькими детьми. В целом женщин существенно больше, чем мужчин, и ездят они парами (мать с дочерью или двое подружек). Возмущаются тем, что в номере двуспальные кровати))))). Одиноких мужчин 30-45 лет – единицы. Вроде бы и войны не было….Монастырь Св. Богородицы с мощами Св. Василия Острожского. Буквально прилеплен к боковой части отвесной скалы. От ближайшей террасы – высота 0.6 км. Поднимался пешком по горной тропке. Прекрасный вид сверху – сине-зеленые горы в дымке, желто-фиолетовые скалы с зелеными точками деревьев, извилистая лента горной дороги. Из колонок звучит духовная музыка (женский хор). Вверху парит орел. Зной. Все залито солнечными лучами. Ощущение, что находишься вне времени…Народ массово жертвует деньги "на нужды монастыря"))) До чего же люди хотят верить в чудо, в загробную жизнь и искупления грехов посредством денежных инъекций церковникам))))Мощи Св. Василия в маленькой келье с чрезвычайно узким проходом –кучка чего-то, прикрытая вышитой золотом парчой, использующейся для пошива одежд священнослужителей. Толпа народу, ждущего чудес и прощения грехов…."Мабуть, додам кілька фото з особистого архіву.Для повноти картини))))