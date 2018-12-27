Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И АВТОМОБИЛЬ
Если вы живете постоянно или временно за рубежом, вам не хватает своего любимого "домика на колесах", своей любимой "тачки", своей надежды и опоры - автомобиля.
Я свой первый автомобиль купил через год после окончания университета и за свои заработанные деньги. Не хватало немного, продавал книги из своей обширной библиотеки, среди них был даже 6-ти томник трудов Авиценны (продал женщине-доценту Медуниверситета, очень благодарила). Потому автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения. Итак, вы за границей: - берите автомобиль в аренду. Я очень часто так делаю. Много есть сайтов-агрегаторов для поиска хорошего варианта. В Анталии вы можете взять автомобиль за 15-17 евро в сутки, со сроком бронирования не менее, чем на трое суток и бронировании заранее. Например, сейчас в эти дни вы не найдете автомобиль в прокате дешевле, чем за 40 долларов в сутки. - ввозите свой автомобиль - нет никаких проблем поехать путешествовать в Европу на срок до 90 дней в каждые 180 дней. Можно слегка "схитрить" - например, пребывание в Румынии, Болгарии и Турции НЕ ВХОДЯТ в 90 дней пребывания в странах Шенгенского соглашения и потому можно сделать так: 90 дней Румыния (очень рекомендую)+90 дней Европа (сейчас помогаю племяннику составить тур автопутешествия от Киева до Португалии, в Португалии с 28 августа будет неделю находиться один из моих сыновей - встретятся братишки)+ 90 дней Болгария (ну разве что на море пожить, вообще удивительно бедная страна, Украина тут впереди гораздо)+90 дней Турция (ну, тут без комментариев). Итого вы за пределами страны 90х4=360 дней в году. - покупайте себе автомобиль за границей. Это не "евробляхи".
Если вы купили себе за бесплатно уютную квартирку с готовым ремонтом и бытовой техникой на берегу Средиземного моря, вам, конечно, нужен автомобиль.
Скажу сразу: цены на новые авто и на авто вторичного рынка в Турции идентичны украинским. Что-то в автосалоне и на рынке можно купить и дешевле.
Почему выгодно купить автомобиль в Турции, если вы имеете квартиру в Турции?
- авто с украинской регистрацией вы можете ввезти без оформления ВНЖ на срок не более 90 дней в каждый 185 дней. - авто с украинской регистрацией вы можете ввести на 2 года при условии оформления ВНЖ и оформления на соответствующий срок "Зеленой карты" на автомобиль. Важный момент: если вы выехали в течение этого 2-х летнего срока с территории Турции дни до истечения 2-х летнего срока "сгорают". - по истечении двух лет вы обязаны ВЫЕХАТЬ вместе с авто с территории Турецкой республики и не появляться - чтобы воспользоваться правом бестаможенного ввоза - ровно 185 дней - потом заезжаете опять. 185 дней используйте для кругосветного путешествия. - если автомобиль оформлен на пенсионера - тут зеленый свет - НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ!!! Сказка! (Чтобы воспользоваться "сказкой" при въезде не территорию Турции таможеннику необходимо предъявить наше обычное украинское пенсионное удостоверение с переводом на турецкий язык, перевод должен быть заверен нотариально). - можете не выезжать на автомобиле украинской регистрации, растаможив автомобиль (но вы же не сумасшедший?).
И потому: покупаем автомобиль в Турции! Я планирую осенью купить для жены новый автомобиль Хонда и потому изучаю этот вопрос.
(продолжение будет)
Тобто через 2 роки повинно виїхати з авто і не з'являться в Туреччині 185 днів саме з цим авто, а з їншим авто можна? ....... Мої питання про Стамбул не мають відповіді?
шановні Frant та Понаехал! Досить вже про Акурта, ми ж не про нього. НАПИШІТЬ ХОТЬ СЛОВО ПО ТЕМІ ГІЛКИ, скільки можна товкти воду в ступі? Дався Вам той Акурт, пишіть про своє, діліться досвідом. ПРО АКУРТА -НЕ ЦІКАВО !!!
iva64 написав:Тож шановні Frant та Понаехал! Досить вже про Акурта, ми ж не про нього. НАПИШІТЬ ХОТЬ СЛОВО ПО ТЕМІ ГІЛКИ, скільки можна товкти воду в ступі? Дався Вам той Акурт, пишіть про своє, діліться досвідом. ПРО АКУРТА -НЕ ЦІКАВО !!!
Я можу навести свої дорожні замітки від поїздки в Чорногорію, задовго до російсько-української війни (2011). Купляти нерухомість там не раджу. Простіше орендувати.
"Черногория 2011 – путевые заметки від особи з ніком "Франт" )))) Первые впечатления от Черногории – очень красиво и очень жарко. Время перелета из Борисполя в аэропорт Тиват – чуть больше 2 часов, время переезда от Тивата до Будвы - примерно 25 минут.
Курортная страна без индустрии и с примитивным сельским хозяйством. Для развития последнего попросту нет места – горы занимают большую часть территории государства. Основная ценность – море и большое количество солнечных дней в году. Населения – всего 650 тысяч человек. До 1991 г. Черногория входила в состав Югославии. Страны – соседи: Албания, Босния, Герцеговина, Сербия, Хорватия. Средняя зарплата 450 евро в месяц.
Население – высокие, как правило, стройные брюнеты и брюнетки. Православные (70%) и мусульмане (20%). Мусульмане – на востоке страны. Для мужчин характерен нос с горбинкой – 200 лет турецкого владычества не пропали даром))). Обитатели крупных городов, расположенных на побережье, живут исключительно с приезжих туристов. Последние на 70% - русскоязычное население бывшего СССР.
Будва. Узкие улочки, светлые постройки в 3-4 этажа. Очень часто – на окнах установлены деревянные жалюзи для защиты от солнечного света. Всюду цветы, кустарники и деревья – цветущие олеандры, юкки, средиземноморские сосны. Полно надписей «Sobe», «Pizzeria», «Restoran», «Appartamentes», «Pekara». На первых этажах, как правило, размещены торговые заведения. Мусор на улицах отсутствует. Пьяных – нет. Все ведут себя тихо. Как обяснил экскурсовод Максим (наполовину серб, наполовину русский) – страна маленькая, один раз совершишь проступок – и никто с тобой всю жизнь дел не будет иметь)))).
Проживание. Вилла Adriana 4 – пять этажей. Построена недавно, за последние 10-15 лет. Номер – фактически однокомнатная квартира Современ¬ная отделка, удачный подбор цветов (явно поработал профессиональный дизайнер!). Широкая двуспальная кровать и диван. Кондиционер. Терраса на балконе. На ней – круглый столик, три стульчика и подставка для сушки одежды.
Есть холодильничек, мойка с двумя электроконфорками, электрочайник, несколько кастрюль, чашек, ложек, подставка для сушки посуды. Телевизор со спутниковым ТВ (к сожалению, только один канал русскоязычный). Все продумано для бюджетного отдыха… От виллы до городского пляжа "Словянский" 15 минут пешего хода. Продукты и одежда – цены как в Киеве. Что-то, возможно, чуть дороже. Но посидеть в кафе-ресторанчике – явно дешевле здесь. Порция отличного шашлыка (свинины) в 150 грамм – стоит 1.2 евро. Порция королевских креветок – 12 евро, рыбное филе 3.5 евро. Порции такие, что запросто можно накормить ими 2-х человек. Официанты – мужчины. Чаевые входят в счет. Так что можно летать в Будву, чтоб посидеть в кафе-ресторанчиках и полакомиться морепродуктами и мясом )))).
Продуктовые магазины работают с 6 утра и до 12 ночи, некоторые – круглые сутки. Магазины и бутики, в которых продаются одежда и товары ширпотреба, функционируют с 9 утра и до 12 ночи. Черногорцы ведут себя спокойно, не дерутся и не ругаются (по крайней мере, на людях), но у них есть обычай кровной месте, и в криминальных кругах он достаточно часто используется…. Пляжи – как правило, бесплатны, но за зонтик и лежак плата 5 евро в день. Вода в Адриатическом море – чистейшая и прозрачнейшая, имеет голубой оттенок вблизи берега, и синий – на глубине. Море с фигурками купающихся людей, движущимися за цепью буйков моторными лодками и неподвижно стоящими почти у линии горизонта океанскими яхтами – очень живописно.
Пляжи мелкогалечные. Есть один песчаный, но к нему надо на чем-то ехать – а пешком далеко. Да и облом в жару)))) Про питьевую воду. Вода в кране и в различных фонтанчиках не имеет посторонних вкусов и запахов и вполне пригодна для питья, чем местные жители успешно пользуются. Если человек покупает в супермаркете бутылку воды, то он – приезжий из России или Украины))).
Автомобили – европейских марок: БМВ, Мерседес, Пежо, Опель, Ситроен. Несколько раз видел Шевроле Авео и Мицубиси. Причина любви черногорцев к европейской технике банальна – низкая стоимость растаможки. В Будве не наблюдал ни одной российской машины, но в гористой местности насчитал аж 4 «Нивы», а в Подгорице – промелькнули в окне автобуса «Жигули» 9-я модель и «Ланос».
Даже на равнинной местности автомобилисты не лихачат, пропускают друг друга и пешеходов. Стоимость аренды автомобиля 30-35 евро в сутки.
Дороги. Как правило, в хорошем состоянии, но в целом: шоссейная и особенно железнодорожная сети - малоразвиты. Оно и понятоно – горы кругом, необходимо долбить туннели и ставить мосты…
Горные дороги настолько узки, что автобус и встречный автомобиль не всегда могут разминуться и вынуждены сдавать назад – до ближайшего расширения дороги. К тому же горные трассы частенько не имеют ограждения, и езда по ним (когда длинный экскурсионный автобус с трудом вписывается в поворот, прижимаясь боком к краю обрыва глубиной в 200-300 метров) – весьма экстремальна. Средняя скорость движения по горным доргам – не более 50 км/час, по равнинным (и на них полно перепадов высот и поворотов) – не более 70 км/час. Дороги построены сербами, боснийцами и албанцами. Черногорцы слишком ленивы, чтобы выполнять черную работу…
Эстрада – слушают свою, черногорскую. Голоса звонкие, музыка современная и приятная, хотя однообразная. Англосаксонская попса - не в почете, хотя иногда таки звучит.. Бюджет поездки: путевка 430 евро с человека (включает перелет Борисполь-Тиват, переезд в готель и обратно, и проживание 7 суток). Местные экскурсии на автобусе с кондиционером стоят 20-40 евро с человека, и достаточно утомительны, так как многочасовая езда по серпантинам горных дорог бодрости и веселья не добавляет. Так, путешествие на каньоны и к мосту Дженджуровича-Тара заняло в общей сложности 14 часов времени!
Состав приезжих по возрасту и гендерному признаку. Русскоязычные туристы - в основном семейные пары, возраст 30-45 лет. Несколько семей – с маленькими детьми. В целом женщин существенно больше, чем мужчин, и ездят они парами (мать с дочерью или двое подружек). Возмущаются тем, что в номере двуспальные кровати))))). Одиноких мужчин 30-45 лет – единицы. Вроде бы и войны не было….
Монастырь Св. Богородицы с мощами Св. Василия Острожского. Буквально прилеплен к боковой части отвесной скалы. От ближайшей террасы – высота 0.6 км. Поднимался пешком по горной тропке. Прекрасный вид сверху – сине-зеленые горы в дымке, желто-фиолетовые скалы с зелеными точками деревьев, извилистая лента горной дороги. Из колонок звучит духовная музыка (женский хор). Вверху парит орел. Зной. Все залито солнечными лучами. Ощущение, что находишься вне времени… Народ массово жертвует деньги "на нужды монастыря"))) До чего же люди хотят верить в чудо, в загробную жизнь и искупления грехов посредством денежных инъекций церковникам))))
Мощи Св. Василия в маленькой келье с чрезвычайно узким проходом –кучка чего-то, прикрытая вышитой золотом парчой, использующейся для пошива одежд священнослужителей. Толпа народу, ждущего чудес и прощения грехов…."
Мабуть, додам кілька фото з особистого архіву. Для повноти картини))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ув.Акурт подскажите, как правильно оплатить забронированый отель(никогда не делал) на букинге сказано,что за день до прибытия,будут заблокированы деньги на карте, т есть,если я за день до приезда не отменю бесплатно бронь,деньги с карты снимуться ? Вопросы: 1.Если в этот момент на карте не будет нужной суммы что будет с броней? 2.Если я буду вместе с картой в этот момент(снятия,блокировки)вне действия интернета,как вообще это работает? 3.По приезду в отель,чем расплачиваться,указанной картой или можно наличными? Но не случиться ли,двойной оплаты,наличными и блокировки на карте(слышал,что такое случается)?Как избежать такого? Пож,проведите ликбез для чайников. Коменты,случаи из практики других участников форума приветствуются.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Дякую модератору Ірині за те, що черговий раз суттєво почистила гілку.
х х х
Про бронюваня готелів через сайт booking.com
Не бачу ніяких проблем та немає чого боятися. Багато років бронюю готелі по всьому світу саме на цьому сайті: завжди все правильно і без проблем. Не треба боятися вказувати дані своєї картки: це потужний сайт-агрегатор із штаб-квартирою, здається, в Нідерландах. При проблемах можете звертатися напряму в службу підтримки booking.com, а не в готель - завжди знайдете підтримку. Раджу уважно читати при виборі готелю умови оплати: співробітники сайту радять орендодавцю встановлювати загальноприйнятні норми та правила, але інколи готель виставляє додаткові умови оплати - найчастіше - терміни. Звертайте увагу: - на можливість БЕЗКОШТОВНОЇ відміни бронювання (зазвичай - за добу, інколи буває за тиждень). - наявність сніданку, що входить у вартість номера... - наявність паркування, якщо ви подорожуєте на авто... - при бронюванні готелів, наприклад, на Гавайях, де вартість бронювання на тиждень може становити 1 500 - 3000 доларів, готелі можуть списувати передоплату відразу у вказаній сумі і сума може бути значною - наприклад, в мене відразу списували саме 1 500 доларів.
Дуже корисно почитати відгуки тих, хто вже був в цьому готелі (я завжди читаю та отримую інформацію про те, чі є в номері інтернет, як він працював, чи дійсно в номері було чисто, що із сантехнікою та з кондиціонерами, інші цікаві речі).
Додатково раджу заходити та бронювати готелі на сайті дуже потужної мережі Accorhotels, який не в повній мірі довіряє свої готелі сайту booking.com та часто пропонує більш цікаві пропозиції.
Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини. Тут рятують анонімайзери або звернення до турецьких сайтів із бронювання, наприклад otelz.com Дуже цікаві пропозиції весь час є на турецькому сайті https://www.grupanya.com/ Тексти турецькою, але ж працює перекладач від Гугл.
Тезісно: немає чого боятися. Все ОК!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)