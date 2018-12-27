Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тема йогуртов интересна в разрезе Китая. Там начали масштабную государственную программу по внедрению культуры потребления молочных продуктов. Поляки и белорусы подтянулись. Украинские поставщики игнорируют
akurt написав:Дякую модератору Ірині за те, що черговий раз суттєво почистила гілку.
х х х
Про бронюваня готелів через сайт booking.com
Не бачу ніяких проблем та немає чого боятися. Багато років бронюю готелі по всьому світу саме на цьому сайті: завжди все правильно і без проблем. Не треба боятися вказувати дані своєї картки: це потужний сайт-агрегатор із штаб-квартирою, здається, в Нідерландах. При проблемах можете звертатися напряму в службу підтримки booking.com, а не в готель - завжди знайдете підтримку. Раджу уважно читати при виборі готелю умови оплати: співробітники сайту радять орендодавцю встановлювати загальноприйнятні норми та правила, але інколи готель виставляє додаткові умови оплати - найчастіше - терміни. Звертайте увагу: - на можливість БЕЗКОШТОВНОЇ відміни бронювання (зазвичай - за добу, інколи буває за тиждень). - наявність сніданку, що входить у вартість номера... - наявність паркування, якщо ви подорожуєте на авто... - при бронюванні готелів, наприклад, на Гавайях, де вартість бронювання на тиждень може становити 1 500 - 3000 доларів, готелі можуть списувати передоплату відразу у вказаній сумі і сума може бути значною - наприклад, в мене відразу списували саме 1 500 доларів.
Дуже корисно почитати відгуки тих, хто вже був в цьому готелі (я завжди читаю та отримую інформацію про те, чі є в номері інтернет, як він працював, чи дійсно в номері було чисто, що із сантехнікою та з кондиціонерами, інші цікаві речі).
Додатково раджу заходити та бронювати готелі на сайті дуже потужної мережі Accorhotels, який не в повній мірі довіряє свої готелі сайту booking.com та часто пропонує більш цікаві пропозиції.
Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини. Тут рятують анонімайзери або звернення до турецьких сайтів із бронювання, наприклад otelz.com Дуже цікаві пропозиції весь час є на турецькому сайті https://www.grupanya.com/ Тексти турецькою, але ж працює перекладач від Гугл.
1. Если в этот момент на карте не будет нужной суммы что будет с броней? - Як правило вони не списують ніяку суму, але перевіряють, чи працює картка - наприклад, пробують списати 1 гривню або 1 долар. І повертають відразу. Тобто не треба вказувати якусь "ліву" картку або заблоковану. Вони відразу пишуть: оплата прямо під час бронювання, чи картка потрібна тільки для гарантії бронювання. 2.Если я буду вместе с картой в этот момент (снятия, блокировки) вне действия интернета, как вообще это работает? - Гроші будеть намагатися АЛЕ НЕ ФАКТ - списати працівники готелю (менеджер готелю з бронювання) тільки, якщо закінчився термін БЕЗОПЛАТНОГО скасування бронювання. Тут будьте уважними: якщо ви не відміняєте поїздку, то нічого страшного не буде. Якщо була спроба списання коштів (термін безкоштовної відміни закінчився), але кошти списати з картки не вдалося, вони дають 24 години на заміну картки або наповнення її грошима і бронь не "пропадає". Вам надішлють лист на електронну пошту із пропозицією на протязі 24-х годин виправити дані картки або ввести її дані повторно (наприклад, ви забули зняти блокування оплати саме цією карткою в мережі інтернет). 3. По приезду в отель, чем расплачиваться, указанной картой или можно - можна і так і так. Найчастіше готель все ж таки НЕ СПИСУЄ гроші з картки, а працівник буде у вас на ресепшн запитувати, як саме ви хотіли б заплатити. Під час поселення у готель перевіряйте, чи здіснена оплата за готель та беріть завжди чек. Але часто готелі наперед і не беруть у вас плату зовсім - по факту виселення буде розрахунок, на ваш вибір: готівкою або вказаною під час бронювання карткою. Вибирайте, що зручніше.
Моя порада: не бронюйте готелі, які відразу списують кошти, тільки якщо це не готель "сьогодні-на завтра" або "сьогодні на сьогодні".
Тезісно: немає чого боятися. Все ОК!
Спасибо за ответ,напрягло,то,что в Турции нет брони ч-з букинг,отель уже забронировал,пришел ответ соответственный ,а теперь получается можно приехать а брони нет?Посмотрел внимательно на ответ бесплатная отмена брони снимается за 2-е суток,т.есть если я буду без интернета в другом городе Турции,сообщение я не получу,не знаю сможет ли отель снять деньги с заявленной карты без меня,приеду ч-з 2-е суток а там места нет?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон