RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:58

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Особенно на рыбу...
Тема йогурта ведрами не раскрыта :roll:

Тема йогуртов интересна в разрезе Китая. Там начали масштабную государственную программу по внедрению культуры потребления молочных продуктов. Поляки и белорусы подтянулись. :) Украинские поставщики игнорируют :(
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3286
З нами з: 22.05.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:19

  akurt написав:Дякую модератору Ірині за те, що черговий раз суттєво почистила гілку.

х х х

Про бронюваня готелів через сайт booking.com

Не бачу ніяких проблем та немає чого боятися.
Багато років бронюю готелі по всьому світу саме на цьому сайті: завжди все правильно і без проблем.
Не треба боятися вказувати дані своєї картки: це потужний сайт-агрегатор із штаб-квартирою, здається, в Нідерландах. При проблемах можете звертатися напряму в службу підтримки booking.com, а не в готель - завжди знайдете підтримку.
Раджу уважно читати при виборі готелю умови оплати: співробітники сайту радять орендодавцю встановлювати загальноприйнятні норми та правила, але інколи готель виставляє додаткові умови оплати - найчастіше - терміни.
Звертайте увагу:
- на можливість БЕЗКОШТОВНОЇ відміни бронювання (зазвичай - за добу, інколи буває за тиждень).
- наявність сніданку, що входить у вартість номера...
- наявність паркування, якщо ви подорожуєте на авто...
- при бронюванні готелів, наприклад, на Гавайях, де вартість бронювання на тиждень може становити 1 500 - 3000 доларів, готелі можуть списувати передоплату відразу у вказаній сумі і сума може бути значною - наприклад, в мене відразу списували саме 1 500 доларів.

Дуже корисно почитати відгуки тих, хто вже був в цьому готелі (я завжди читаю та отримую інформацію про те, чі є в номері інтернет, як він працював, чи дійсно в номері було чисто, що із сантехнікою та з кондиціонерами, інші цікаві речі).

Додатково раджу заходити та бронювати готелі на сайті дуже потужної мережі Accorhotels, який не в повній мірі довіряє свої готелі сайту booking.com та часто пропонує більш цікаві пропозиції.

Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини.
Тут рятують анонімайзери або звернення до турецьких сайтів із бронювання, наприклад otelz.com
Дуже цікаві пропозиції весь час є на турецькому сайті
https://www.grupanya.com/
Тексти турецькою, але ж працює перекладач від Гугл.

1. Если в этот момент на карте не будет нужной суммы что будет с броней?
- Як правило вони не списують ніяку суму, але перевіряють, чи працює картка - наприклад, пробують списати 1 гривню або 1 долар. І повертають відразу. Тобто не треба вказувати якусь "ліву" картку або заблоковану. Вони відразу пишуть: оплата прямо під час бронювання, чи картка потрібна тільки для гарантії бронювання.
2.Если я буду вместе с картой в этот момент (снятия, блокировки) вне действия интернета, как вообще это работает?
- Гроші будеть намагатися АЛЕ НЕ ФАКТ - списати працівники готелю (менеджер готелю з бронювання) тільки, якщо закінчився термін БЕЗОПЛАТНОГО скасування бронювання. Тут будьте уважними: якщо ви не відміняєте поїздку, то нічого страшного не буде. Якщо була спроба списання коштів (термін безкоштовної відміни закінчився), але кошти списати з картки не вдалося, вони дають 24 години на заміну картки або наповнення її грошима і бронь не "пропадає". Вам надішлють лист на електронну пошту із пропозицією на протязі 24-х годин виправити дані картки або ввести її дані повторно (наприклад, ви забули зняти блокування оплати саме цією карткою в мережі інтернет).
3. По приезду в отель, чем расплачиваться, указанной картой или можно
- можна і так і так. Найчастіше готель все ж таки НЕ СПИСУЄ гроші з картки, а працівник буде у вас на ресепшн запитувати, як саме ви хотіли б заплатити. Під час поселення у готель перевіряйте, чи здіснена оплата за готель та беріть завжди чек. Але часто готелі наперед і не беруть у вас плату зовсім - по факту виселення буде розрахунок, на ваш вибір: готівкою або вказаною під час бронювання карткою. Вибирайте, що зручніше.

Моя порада: не бронюйте готелі, які відразу списують кошти, тільки якщо це не готель "сьогодні-на завтра" або "сьогодні на сьогодні".

Тезісно: немає чого боятися. Все ОК!


Спасибо за ответ,напрягло,то,что в Турции нет брони ч-з букинг,отель уже забронировал,пришел ответ соответственный ,а теперь получается можно приехать а брони нет?Посмотрел внимательно на ответ бесплатная отмена брони снимается за 2-е суток,т.есть если я буду без интернета в другом городе Турции,сообщение я не получу,не знаю сможет ли отель снять деньги с заявленной карты без меня,приеду ч-з 2-е суток а там места нет?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
Аватар користувача
 
Повідомлень: 138
З нами з: 27.08.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 389390391392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 10, 11, 12
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
113 15395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 14:19
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 401, 402, 403
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4022 356644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 13:26
jump
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 5938
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.