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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:58

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Особенно на рыбу...
Тема йогурта ведрами не раскрыта :roll:

Тема йогуртов интересна в разрезе Китая. Там начали масштабную государственную программу по внедрению культуры потребления молочных продуктов. Поляки и белорусы подтянулись. :) Украинские поставщики игнорируют :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:19

  akurt написав:Дякую модератору Ірині за те, що черговий раз суттєво почистила гілку.

х х х

Про бронюваня готелів через сайт booking.com

Не бачу ніяких проблем та немає чого боятися.
Багато років бронюю готелі по всьому світу саме на цьому сайті: завжди все правильно і без проблем.
Не треба боятися вказувати дані своєї картки: це потужний сайт-агрегатор із штаб-квартирою, здається, в Нідерландах. При проблемах можете звертатися напряму в службу підтримки booking.com, а не в готель - завжди знайдете підтримку.
Раджу уважно читати при виборі готелю умови оплати: співробітники сайту радять орендодавцю встановлювати загальноприйнятні норми та правила, але інколи готель виставляє додаткові умови оплати - найчастіше - терміни.
Звертайте увагу:
- на можливість БЕЗКОШТОВНОЇ відміни бронювання (зазвичай - за добу, інколи буває за тиждень).
- наявність сніданку, що входить у вартість номера...
- наявність паркування, якщо ви подорожуєте на авто...
- при бронюванні готелів, наприклад, на Гавайях, де вартість бронювання на тиждень може становити 1 500 - 3000 доларів, готелі можуть списувати передоплату відразу у вказаній сумі і сума може бути значною - наприклад, в мене відразу списували саме 1 500 доларів.

Дуже корисно почитати відгуки тих, хто вже був в цьому готелі (я завжди читаю та отримую інформацію про те, чі є в номері інтернет, як він працював, чи дійсно в номері було чисто, що із сантехнікою та з кондиціонерами, інші цікаві речі).

Додатково раджу заходити та бронювати готелі на сайті дуже потужної мережі Accorhotels, який не в повній мірі довіряє свої готелі сайту booking.com та часто пропонує більш цікаві пропозиції.

Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини.
Тут рятують анонімайзери або звернення до турецьких сайтів із бронювання, наприклад otelz.com
Дуже цікаві пропозиції весь час є на турецькому сайті
https://www.grupanya.com/
Тексти турецькою, але ж працює перекладач від Гугл.

1. Если в этот момент на карте не будет нужной суммы что будет с броней?
- Як правило вони не списують ніяку суму, але перевіряють, чи працює картка - наприклад, пробують списати 1 гривню або 1 долар. І повертають відразу. Тобто не треба вказувати якусь "ліву" картку або заблоковану. Вони відразу пишуть: оплата прямо під час бронювання, чи картка потрібна тільки для гарантії бронювання.
2.Если я буду вместе с картой в этот момент (снятия, блокировки) вне действия интернета, как вообще это работает?
- Гроші будеть намагатися АЛЕ НЕ ФАКТ - списати працівники готелю (менеджер готелю з бронювання) тільки, якщо закінчився термін БЕЗОПЛАТНОГО скасування бронювання. Тут будьте уважними: якщо ви не відміняєте поїздку, то нічого страшного не буде. Якщо була спроба списання коштів (термін безкоштовної відміни закінчився), але кошти списати з картки не вдалося, вони дають 24 години на заміну картки або наповнення її грошима і бронь не "пропадає". Вам надішлють лист на електронну пошту із пропозицією на протязі 24-х годин виправити дані картки або ввести її дані повторно (наприклад, ви забули зняти блокування оплати саме цією карткою в мережі інтернет).
3. По приезду в отель, чем расплачиваться, указанной картой или можно
- можна і так і так. Найчастіше готель все ж таки НЕ СПИСУЄ гроші з картки, а працівник буде у вас на ресепшн запитувати, як саме ви хотіли б заплатити. Під час поселення у готель перевіряйте, чи здіснена оплата за готель та беріть завжди чек. Але часто готелі наперед і не беруть у вас плату зовсім - по факту виселення буде розрахунок, на ваш вибір: готівкою або вказаною під час бронювання карткою. Вибирайте, що зручніше.

Моя порада: не бронюйте готелі, які відразу списують кошти, тільки якщо це не готель "сьогодні-на завтра" або "сьогодні на сьогодні".

Тезісно: немає чого боятися. Все ОК!


Спасибо за ответ,напрягло,то,что в Турции нет брони ч-з букинг,отель уже забронировал,пришел ответ соответственный ,а теперь получается можно приехать а брони нет?Посмотрел внимательно на ответ бесплатная отмена брони снимается за 2-е суток,т.есть если я буду без интернета в другом городе Турции,сообщение я не получу,не знаю сможет ли отель снять деньги с заявленной карты без меня,приеду ч-з 2-е суток а там места нет?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:18

Вы неверно поняли почему-то.
Как это в Турции нет брони? Она есть - та, что Вы сделали, и сохраняется.
Я написал, что если Вы будете находиться на территории Турции и захотите бронировать отель, который расположен на территории Турции, то бронирование на сайте Booking.com будет невозможно. Бронировать отели, находящиеся НЕ на территории Турции - пожалуйста.
Но бронь, сделанная заранее НЕ на территории Турции, конечно, сохраняется.
Если у Вас бесплатная отмена за 2-е суток до приезда, то отель ВПРАВЕ снять с вашей карты деньги в соответствии с бронированием.
Но не факт, что снимет. Обычно не снимают, а ждут клиента.
Если будет проблема со списанием средств с карты за проживание, то вам прийдет уведомление на вашу электронную почту. Тогда действовать надо в соответствиями с инструкциями в письме - обычно дают 24 часа на исправление вами ситуации с платежом и бронь не отменяют.

В Турции есть некоторые особенности использования интернета, их четыре:
- бронирование турецких отелей через сайт Букинг невозможно - политика правительства Турецкой республики. Используйте другие сайты.
- доступ к порносайтам закрыт: политика правительства Турецкой республики.
- доступ к ресурсам Википедии также закрыт: политика правительства Турецкой республики.
- доступ к интернету свободен в отелях, кафе и ресторанах по предоставляемому ими паролю. Заходите в кафе, закажите чай или кофе и вам дадут пароль. Решайте свои проблемы с бронированием, если они будут. Это уже не имеет отношения к самом у процессу бронирования. Но доступ к интернету на улицах/пляже через Free Wi-Fi возможен через пароль, который приходит только на номер турецкой телефонной карточки (для идентификации клиента, чтобы всякие идиоты не размещали в сети какие-нибудь провокационные сообщения или сообщения о минировании вокзалов или еще чего-то, как это бывает у нас).

Эти четыре особенности использования инета и вообще связи очень правильные, так они борются с насилием, терроризмом и другим.
Например, этим летом прошла полная перерегистрация всех телефонных карточек - если человек не имеет ВНЖ, то его карточка работает ограниченное количество времени и блокируется. Борьба с нелегалами.
Турист может купить стартовый пакет только по паспорту и карта стартового пакета будет работать только 3 месяца. Потом блокируется.
Я считаю, что с эти меры - правильные и соответствуют международным правилам. Только у нас любой идиот/ненормальный и бандит может свободно купить стартовый пакет и звонить АНОНИМНО куда угодно - хоть в окопы сепаратистов, хоть в полицию и сообщать о минировании жд вокзала. За всё надо отвечать.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 сер, 2019 23:34, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:30

  Frant написав:Все таки питаннячко:
або пан Акурт графоман-нарцис, якому нічого робити.


Frant, судя по всему Вы не правы...
Весьма вероятно, что мы можем наблюдать сублимацию индивидуума. В реальной жизни у него проблемы с этим, а в интернете:
  akurt написав:- доступ к порносайтам закрыт: политика правительства Турецкой республики.


Соответственно остается писать посты тут... :mrgreen:


А по теме: кто-то уже готов брать ипотеку под 0% в Дании? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:36

В Правилах форума написано, что на провокации ИДИОТОВ ее стоит отвечать.
Но этот идиот калированный, особенный, дежурит с дубиной за углом.
Для полного калированного идиота отвечаю: я указал 4 (ЧЕТЫРЕ) особенности использования инета в Турецкой республике. Их ровно 4 (четыре): не больше, и не меньше.
То есть я дал точную и полную информацию.
Вы такого НЕ УМЕЕТЕ и уже никогда не сумеете: давать людям точную и полную информацию.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:44

  akurt написав:В Правилах форума написано, что на провокации ИДИОТОВ ее стоит отвечать.
Но этот идиот калированный, особенный, дежурит с дубиной за углом.

Не могли бы вы уточнить что вы вкладывали в данное высказывание? Имеется ли в виду исконное дервнегреческое значение слова или более современная его трактовка?
также слово "калированный" не совсем понятно. Вы как-то слово call преобразовали... Не понимаю кто вам звонил в рамках данной терады и зачем вам дубина за углом... Запутался.
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 12 сер, 2019 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:46

  akurt написав:Вы такого НЕ УМЕЕТЕ и уже никогда не сумеете: давать людям точную и полную информацию.

зачем вы опять врете... вот пример:
https://forum.finance.ua/topic221862.html?p=4724058#p4724058
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:56

akurt интересно пишете!

если будет время небольшой вопрос?
  akurt написав:- доступ к интернету свободен в отелях, кафе и ресторанах по предоставляемому ими паролю. Заходите в кафе, закажите чай или кофе и вам дадут пароль.


т.е. доступ в Инет из кафе примерно как у нас? дадут бумажку с паролем?
если у них такие строгие правила по доступу в интернет не относятся ли в кафе (не в курортных городах) с опаской на просьбу (wifi password) от иностранцев?
как думаете в таком городе как допустим Измир будет легко найти кафе с доступом в инет?

а если украинская симка в роуминге, и через неё доступ в инет - что тоже отель через букинг на территории Турции не забронировать?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 00:21

Ну, "бумажку"- не бумажку, но доступ вам дадут в любом кафе/ресторанах/отелях (ну разве что это будет какое-нибудь кафе где-нибудь в горах, где нет инета).
И никакой "опаски" по отношению к иностранцам нет, видно же за километр, что Вы - не Понаехал.

Доступ к сайтам - вот господин Понаехал этого не понимает, что борьба с детской и не только детской порнографией и насилием может быть политикой государства, и это хорошо, ибо родители во время отдыха в Турции могут быть спокойны за детей и их времяпрепровождением, зависит не от того, установлена ли у Вас "украинская сим-карта" в смартфоне, а от вашего IP-адреса.
Ваша украинская сим-карта будет в роуминге через турецкого мобильного оператора - IP-адрес устройства будет не "украинский", а турецкий , и соответственно доступ к сайту booking.com у Вас будет: для бронирования отелей, находящихся НЕ на территории Турецкой республики.
И даже с "украинской сим-картой" Вы не сможете, находясь в Турции, забронировать отель, находящийся на территории Турции, именно на сайте booking.com или получить любую информацию из Википедии.
Как видите, хорошо, что я указал выше на эти особенности.
Нужно использовать, находясь в Турции, и желая забронировать отель по маршруту путешествия по Турции, другие сайты, например otelz.com, accorhotels.com
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2019 00:45, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 00:43

  avoska220 написав:
  akurt написав:Дякую модератору Ірині за те, що черговий раз суттєво почистила гілку.

х х х

Про бронюваня готелів через сайт booking.com

Не бачу ніяких проблем та немає чого боятися.
Багато років бронюю готелі по всьому світу саме на цьому сайті: завжди все правильно і без проблем.
Не треба боятися вказувати дані своєї картки: це потужний сайт-агрегатор із штаб-квартирою, здається, в Нідерландах. При проблемах можете звертатися напряму в службу підтримки booking.com, а не в готель - завжди знайдете підтримку.
Раджу уважно читати при виборі готелю умови оплати: співробітники сайту радять орендодавцю встановлювати загальноприйнятні норми та правила, але інколи готель виставляє додаткові умови оплати - найчастіше - терміни.
Звертайте увагу:
- на можливість БЕЗКОШТОВНОЇ відміни бронювання (зазвичай - за добу, інколи буває за тиждень).
- наявність сніданку, що входить у вартість номера...
- наявність паркування, якщо ви подорожуєте на авто...
- при бронюванні готелів, наприклад, на Гавайях, де вартість бронювання на тиждень може становити 1 500 - 3000 доларів, готелі можуть списувати передоплату відразу у вказаній сумі і сума може бути значною - наприклад, в мене відразу списували саме 1 500 доларів.

Дуже корисно почитати відгуки тих, хто вже був в цьому готелі (я завжди читаю та отримую інформацію про те, чі є в номері інтернет, як він працював, чи дійсно в номері було чисто, що із сантехнікою та з кондиціонерами, інші цікаві речі).

Додатково раджу заходити та бронювати готелі на сайті дуже потужної мережі Accorhotels, який не в повній мірі довіряє свої готелі сайту booking.com та часто пропонує більш цікаві пропозиції.

Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини.
Тут рятують анонімайзери або звернення до турецьких сайтів із бронювання, наприклад otelz.com
Дуже цікаві пропозиції весь час є на турецькому сайті
https://www.grupanya.com/
Тексти турецькою, але ж працює перекладач від Гугл.

1. Если в этот момент на карте не будет нужной суммы что будет с броней?
- Як правило вони не списують ніяку суму, але перевіряють, чи працює картка - наприклад, пробують списати 1 гривню або 1 долар. І повертають відразу. Тобто не треба вказувати якусь "ліву" картку або заблоковану. Вони відразу пишуть: оплата прямо під час бронювання, чи картка потрібна тільки для гарантії бронювання.
2.Если я буду вместе с картой в этот момент (снятия, блокировки) вне действия интернета, как вообще это работает?
- Гроші будеть намагатися АЛЕ НЕ ФАКТ - списати працівники готелю (менеджер готелю з бронювання) тільки, якщо закінчився термін БЕЗОПЛАТНОГО скасування бронювання. Тут будьте уважними: якщо ви не відміняєте поїздку, то нічого страшного не буде. Якщо була спроба списання коштів (термін безкоштовної відміни закінчився), але кошти списати з картки не вдалося, вони дають 24 години на заміну картки або наповнення її грошима і бронь не "пропадає". Вам надішлють лист на електронну пошту із пропозицією на протязі 24-х годин виправити дані картки або ввести її дані повторно (наприклад, ви забули зняти блокування оплати саме цією карткою в мережі інтернет).
3. По приезду в отель, чем расплачиваться, указанной картой или можно
- можна і так і так. Найчастіше готель все ж таки НЕ СПИСУЄ гроші з картки, а працівник буде у вас на ресепшн запитувати, як саме ви хотіли б заплатити. Під час поселення у готель перевіряйте, чи здіснена оплата за готель та беріть завжди чек. Але часто готелі наперед і не беруть у вас плату зовсім - по факту виселення буде розрахунок, на ваш вибір: готівкою або вказаною під час бронювання карткою. Вибирайте, що зручніше.

Моя порада: не бронюйте готелі, які відразу списують кошти, тільки якщо це не готель "сьогодні-на завтра" або "сьогодні на сьогодні".

Тезісно: немає чого боятися. Все ОК!


Спасибо за ответ,напрягло,то,что в Турции нет брони ч-з букинг,отель уже забронировал,пришел ответ соответственный ,а теперь получается можно приехать а брони нет?Посмотрел внимательно на ответ бесплатная отмена брони снимается за 2-е суток,т.есть если я буду без интернета в другом городе Турции,сообщение я не получу,не знаю сможет ли отель снять деньги с заявленной карты без меня,приеду ч-з 2-е суток а там места нет?

Немного добавлю С карты вашей отель спишет в любом случае, т.к. вы оставили ее данные (тут важно только наличие на ней денег и отсутствие блокировок), кстати отель может списать дополнительно, после вашего выселения, например, за ремонт или пропажу чего-либо, минибар.
Часто бывает, что на букинге это квартира или миниотель без рецепшиона, после брони у вас появится телефон для связи. Как правило по этому телефону можно связаться по whatup или viber, можно заранее уточнить пароль от wi-fi для связи с хозяином по приезду. И обязательно читайте отзывы иногда бывает, что отеля/квартиры давно уже нет, а бронь принимают. Как правило букинг вам деньги потом вернет, но толку когда вы приедете ночью, а там нет отеля...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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