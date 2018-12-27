Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Тема йогуртов интересна в разрезе Китая. Там начали масштабную государственную программу по внедрению культуры потребления молочных продуктов. Поляки и белорусы подтянулись. Украинские поставщики игнорируют
akurt написав:Дякую модератору Ірині за те, що черговий раз суттєво почистила гілку.
х х х
Про бронюваня готелів через сайт booking.com
Не бачу ніяких проблем та немає чого боятися. Багато років бронюю готелі по всьому світу саме на цьому сайті: завжди все правильно і без проблем. Не треба боятися вказувати дані своєї картки: це потужний сайт-агрегатор із штаб-квартирою, здається, в Нідерландах. При проблемах можете звертатися напряму в службу підтримки booking.com, а не в готель - завжди знайдете підтримку. Раджу уважно читати при виборі готелю умови оплати: співробітники сайту радять орендодавцю встановлювати загальноприйнятні норми та правила, але інколи готель виставляє додаткові умови оплати - найчастіше - терміни. Звертайте увагу: - на можливість БЕЗКОШТОВНОЇ відміни бронювання (зазвичай - за добу, інколи буває за тиждень). - наявність сніданку, що входить у вартість номера... - наявність паркування, якщо ви подорожуєте на авто... - при бронюванні готелів, наприклад, на Гавайях, де вартість бронювання на тиждень може становити 1 500 - 3000 доларів, готелі можуть списувати передоплату відразу у вказаній сумі і сума може бути значною - наприклад, в мене відразу списували саме 1 500 доларів.
Дуже корисно почитати відгуки тих, хто вже був в цьому готелі (я завжди читаю та отримую інформацію про те, чі є в номері інтернет, як він працював, чи дійсно в номері було чисто, що із сантехнікою та з кондиціонерами, інші цікаві речі).
Додатково раджу заходити та бронювати готелі на сайті дуже потужної мережі Accorhotels, який не в повній мірі довіряє свої готелі сайту booking.com та часто пропонує більш цікаві пропозиції.
Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини. Тут рятують анонімайзери або звернення до турецьких сайтів із бронювання, наприклад otelz.com Дуже цікаві пропозиції весь час є на турецькому сайті https://www.grupanya.com/ Тексти турецькою, але ж працює перекладач від Гугл.
1. Если в этот момент на карте не будет нужной суммы что будет с броней? - Як правило вони не списують ніяку суму, але перевіряють, чи працює картка - наприклад, пробують списати 1 гривню або 1 долар. І повертають відразу. Тобто не треба вказувати якусь "ліву" картку або заблоковану. Вони відразу пишуть: оплата прямо під час бронювання, чи картка потрібна тільки для гарантії бронювання. 2.Если я буду вместе с картой в этот момент (снятия, блокировки) вне действия интернета, как вообще это работает? - Гроші будеть намагатися АЛЕ НЕ ФАКТ - списати працівники готелю (менеджер готелю з бронювання) тільки, якщо закінчився термін БЕЗОПЛАТНОГО скасування бронювання. Тут будьте уважними: якщо ви не відміняєте поїздку, то нічого страшного не буде. Якщо була спроба списання коштів (термін безкоштовної відміни закінчився), але кошти списати з картки не вдалося, вони дають 24 години на заміну картки або наповнення її грошима і бронь не "пропадає". Вам надішлють лист на електронну пошту із пропозицією на протязі 24-х годин виправити дані картки або ввести її дані повторно (наприклад, ви забули зняти блокування оплати саме цією карткою в мережі інтернет). 3. По приезду в отель, чем расплачиваться, указанной картой или можно - можна і так і так. Найчастіше готель все ж таки НЕ СПИСУЄ гроші з картки, а працівник буде у вас на ресепшн запитувати, як саме ви хотіли б заплатити. Під час поселення у готель перевіряйте, чи здіснена оплата за готель та беріть завжди чек. Але часто готелі наперед і не беруть у вас плату зовсім - по факту виселення буде розрахунок, на ваш вибір: готівкою або вказаною під час бронювання карткою. Вибирайте, що зручніше.
Моя порада: не бронюйте готелі, які відразу списують кошти, тільки якщо це не готель "сьогодні-на завтра" або "сьогодні на сьогодні".
Тезісно: немає чого боятися. Все ОК!
Спасибо за ответ,напрягло,то,что в Турции нет брони ч-з букинг,отель уже забронировал,пришел ответ соответственный ,а теперь получается можно приехать а брони нет?Посмотрел внимательно на ответ бесплатная отмена брони снимается за 2-е суток,т.есть если я буду без интернета в другом городе Турции,сообщение я не получу,не знаю сможет ли отель снять деньги с заявленной карты без меня,приеду ч-з 2-е суток а там места нет?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Вы неверно поняли почему-то. Как это в Турции нет брони? Она есть - та, что Вы сделали, и сохраняется. Я написал, что если Вы будете находиться на территории Турции и захотите бронировать отель, который расположен на территории Турции, то бронирование на сайте Booking.com будет невозможно. Бронировать отели, находящиеся НЕ на территории Турции - пожалуйста. Но бронь, сделанная заранее НЕ на территории Турции, конечно, сохраняется. Если у Вас бесплатная отмена за 2-е суток до приезда, то отель ВПРАВЕ снять с вашей карты деньги в соответствии с бронированием. Но не факт, что снимет. Обычно не снимают, а ждут клиента. Если будет проблема со списанием средств с карты за проживание, то вам прийдет уведомление на вашу электронную почту. Тогда действовать надо в соответствиями с инструкциями в письме - обычно дают 24 часа на исправление вами ситуации с платежом и бронь не отменяют.
В Турции есть некоторые особенности использования интернета, их четыре: - бронирование турецких отелей через сайт Букинг невозможно - политика правительства Турецкой республики. Используйте другие сайты. - доступ к порносайтам закрыт: политика правительства Турецкой республики. - доступ к ресурсам Википедии также закрыт: политика правительства Турецкой республики. - доступ к интернету свободен в отелях, кафе и ресторанах по предоставляемому ими паролю. Заходите в кафе, закажите чай или кофе и вам дадут пароль. Решайте свои проблемы с бронированием, если они будут. Это уже не имеет отношения к самом у процессу бронирования. Но доступ к интернету на улицах/пляже через Free Wi-Fi возможен через пароль, который приходит только на номер турецкой телефонной карточки (для идентификации клиента, чтобы всякие идиоты не размещали в сети какие-нибудь провокационные сообщения или сообщения о минировании вокзалов или еще чего-то, как это бывает у нас).
Эти четыре особенности использования инета и вообще связи очень правильные, так они борются с насилием, терроризмом и другим. Например, этим летом прошла полная перерегистрация всех телефонных карточек - если человек не имеет ВНЖ, то его карточка работает ограниченное количество времени и блокируется. Борьба с нелегалами. Турист может купить стартовый пакет только по паспорту и карта стартового пакета будет работать только 3 месяца. Потом блокируется. Я считаю, что с эти меры - правильные и соответствуют международным правилам. Только у нас любой идиот/ненормальный и бандит может свободно купить стартовый пакет и звонить АНОНИМНО куда угодно - хоть в окопы сепаратистов, хоть в полицию и сообщать о минировании жд вокзала. За всё надо отвечать.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 сер, 2019 23:34, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:- доступ к интернету свободен в отелях, кафе и ресторанах по предоставляемому ими паролю. Заходите в кафе, закажите чай или кофе и вам дадут пароль.
т.е. доступ в Инет из кафе примерно как у нас? дадут бумажку с паролем? если у них такие строгие правила по доступу в интернет не относятся ли в кафе (не в курортных городах) с опаской на просьбу (wifi password) от иностранцев? как думаете в таком городе как допустим Измир будет легко найти кафе с доступом в инет?
а если украинская симка в роуминге, и через неё доступ в инет - что тоже отель через букинг на территории Турции не забронировать?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Ну, "бумажку"- не бумажку, но доступ вам дадут в любом кафе/ресторанах/отелях (ну разве что это будет какое-нибудь кафе где-нибудь в горах, где нет инета). И никакой "опаски" по отношению к иностранцам нет.
Доступ к сайтам - вот один господин выше этого не понимает, что борьба с детской и не только детской порнографией и насилием может быть политикой государства, и это хорошо, ибо родители во время отдыха в Турции могут быть спокойны за детей и их времяпрепровождением, зависит не от того, установлена ли у Вас "украинская сим-карта" в смартфоне, а от вашего IP-адреса. Ваша украинская сим-карта будет в роуминге через турецкого мобильного оператора - IP-адрес устройства будет не "украинский", а турецкий , и соответственно доступ к сайту booking.com у Вас будет: для бронирования отелей, находящихся НЕ на территории Турецкой республики. И даже с "украинской сим-картой" Вы не сможете, находясь в Турции, забронировать отель, находящийся на территории Турции, именно на сайте booking.com или получить любую информацию из Википедии. Как видите, хорошо, что я указал выше на эти особенности. Нужно использовать, находясь в Турции, и желая забронировать отель по маршруту путешествия по Турции, другие сайты, например otelz.com, accorhotels.com
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2019 01:45, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Дякую модератору Ірині за те, що черговий раз суттєво почистила гілку.
х х х
Про бронюваня готелів через сайт booking.com
Не бачу ніяких проблем та немає чого боятися. Багато років бронюю готелі по всьому світу саме на цьому сайті: завжди все правильно і без проблем. Не треба боятися вказувати дані своєї картки: це потужний сайт-агрегатор із штаб-квартирою, здається, в Нідерландах. При проблемах можете звертатися напряму в службу підтримки booking.com, а не в готель - завжди знайдете підтримку. Раджу уважно читати при виборі готелю умови оплати: співробітники сайту радять орендодавцю встановлювати загальноприйнятні норми та правила, але інколи готель виставляє додаткові умови оплати - найчастіше - терміни. Звертайте увагу: - на можливість БЕЗКОШТОВНОЇ відміни бронювання (зазвичай - за добу, інколи буває за тиждень). - наявність сніданку, що входить у вартість номера... - наявність паркування, якщо ви подорожуєте на авто... - при бронюванні готелів, наприклад, на Гавайях, де вартість бронювання на тиждень може становити 1 500 - 3000 доларів, готелі можуть списувати передоплату відразу у вказаній сумі і сума може бути значною - наприклад, в мене відразу списували саме 1 500 доларів.
Дуже корисно почитати відгуки тих, хто вже був в цьому готелі (я завжди читаю та отримую інформацію про те, чі є в номері інтернет, як він працював, чи дійсно в номері було чисто, що із сантехнікою та з кондиціонерами, інші цікаві речі).
Додатково раджу заходити та бронювати готелі на сайті дуже потужної мережі Accorhotels, який не в повній мірі довіряє свої готелі сайту booking.com та часто пропонує більш цікаві пропозиції.
Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини. Тут рятують анонімайзери або звернення до турецьких сайтів із бронювання, наприклад otelz.com Дуже цікаві пропозиції весь час є на турецькому сайті https://www.grupanya.com/ Тексти турецькою, але ж працює перекладач від Гугл.
1. Если в этот момент на карте не будет нужной суммы что будет с броней? - Як правило вони не списують ніяку суму, але перевіряють, чи працює картка - наприклад, пробують списати 1 гривню або 1 долар. І повертають відразу. Тобто не треба вказувати якусь "ліву" картку або заблоковану. Вони відразу пишуть: оплата прямо під час бронювання, чи картка потрібна тільки для гарантії бронювання. 2.Если я буду вместе с картой в этот момент (снятия, блокировки) вне действия интернета, как вообще это работает? - Гроші будеть намагатися АЛЕ НЕ ФАКТ - списати працівники готелю (менеджер готелю з бронювання) тільки, якщо закінчився термін БЕЗОПЛАТНОГО скасування бронювання. Тут будьте уважними: якщо ви не відміняєте поїздку, то нічого страшного не буде. Якщо була спроба списання коштів (термін безкоштовної відміни закінчився), але кошти списати з картки не вдалося, вони дають 24 години на заміну картки або наповнення її грошима і бронь не "пропадає". Вам надішлють лист на електронну пошту із пропозицією на протязі 24-х годин виправити дані картки або ввести її дані повторно (наприклад, ви забули зняти блокування оплати саме цією карткою в мережі інтернет). 3. По приезду в отель, чем расплачиваться, указанной картой или можно - можна і так і так. Найчастіше готель все ж таки НЕ СПИСУЄ гроші з картки, а працівник буде у вас на ресепшн запитувати, як саме ви хотіли б заплатити. Під час поселення у готель перевіряйте, чи здіснена оплата за готель та беріть завжди чек. Але часто готелі наперед і не беруть у вас плату зовсім - по факту виселення буде розрахунок, на ваш вибір: готівкою або вказаною під час бронювання карткою. Вибирайте, що зручніше.
Моя порада: не бронюйте готелі, які відразу списують кошти, тільки якщо це не готель "сьогодні-на завтра" або "сьогодні на сьогодні".
Тезісно: немає чого боятися. Все ОК!
Спасибо за ответ,напрягло,то,что в Турции нет брони ч-з букинг,отель уже забронировал,пришел ответ соответственный ,а теперь получается можно приехать а брони нет?Посмотрел внимательно на ответ бесплатная отмена брони снимается за 2-е суток,т.есть если я буду без интернета в другом городе Турции,сообщение я не получу,не знаю сможет ли отель снять деньги с заявленной карты без меня,приеду ч-з 2-е суток а там места нет?
Немного добавлю С карты вашей отель спишет в любом случае, т.к. вы оставили ее данные (тут важно только наличие на ней денег и отсутствие блокировок), кстати отель может списать дополнительно, после вашего выселения, например, за ремонт или пропажу чего-либо, минибар. Часто бывает, что на букинге это квартира или миниотель без рецепшиона, после брони у вас появится телефон для связи. Как правило по этому телефону можно связаться по whatup или viber, можно заранее уточнить пароль от wi-fi для связи с хозяином по приезду. И обязательно читайте отзывы иногда бывает, что отеля/квартиры давно уже нет, а бронь принимают. Как правило букинг вам деньги потом вернет, но толку когда вы приедете ночью, а там нет отеля...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Все верно написано. Особенно про то, что нужно читать отзывы о том отеле, что бронируете. Ибо картинки-картинками, а реальность бывает другая. А в отзывах часто пишут реальную правду; я всегда читаю отзывы (справа вверху). Про мини-бар обычно спрашивают при выселении и верят "на слово", что вы виски отеля из холодильника не пили.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Frant написав:Данія, як і Швеція - надзвичайно приваблива країна для проживання. На відміну від Турції))) Але ж і вельми дорога! І емігрантів там не жалують.
Вот тут согласен на все 100%. Но есть момент... эмигрантов не любят везде кроме США, Австралии и Канады. Украинцев ещё нормально принимают в РФ и РБ и Израиле из-за того, что отличия не велики. Остальные страны- печаль печальная. Ну это по моим наблюдениям личным( только в Австралии из перечисленных стран не был, но туда эмигрировали родственники). ЕС в целом(кроме Финляндии) - очень скверное место для эмиграции. Всегда там будешь чужаком.
Frant написав:Данія, як і Швеція - надзвичайно приваблива країна для проживання. На відміну від Турції))) Але ж і вельми дорога! І емігрантів там не жалують.
Вот тут согласен на все 100%. Но есть момент... эмигрантов не любят везде кроме США, Австралии и Канады. Украинцев ещё нормально принимают в РФ и РБ и Израиле из-за того, что отличия не велики. Остальные страны- печаль печальная. Ну это по моим наблюдениям личным( только в Австралии из перечисленных стран не был, но туда эмигрировали родственники). ЕС в целом(кроме Финляндии) - очень скверное место для эмиграции. Всегда там будешь чужаком.
Є ще варіант - купити там нерухомість і кататись туди-сюди. Проте для цього треба мати "лишній" мільйон євро.
Акурт, є у Вас мільйон євро, щоб купити невеличкий пристойний будинок в Данії, Швеції чи Норвегії? На березі синього синього прохолодного Балтійського моря, під високими соснами?
А на йогурт і хліб за скандинавськими цінами - є кошти?
Паляниця чорного хліба в Стокгольм 2,5-4 євро. Середня ЗП на руки 2900 євро. Всі на велосипедах масово їздять.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців