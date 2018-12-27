Frant написав:[
Є ще варіант - купити там нерухомість і кататись туди-сюди.
Проте для цього треба мати "лишній" мільйон євро.
Акурт, є у Вас мільйон євро, щоб купити невеличкий пристойний будинок в Данії, Швеції чи Норвегії?
На березі синього синього прохолодного Балтійського моря, під високими соснами?
А на йогурт і хліб за скандинавськими цінами - є кошти?
Паляниця чорного хліба в Стокгольм 2,5-4 євро. Середня ЗП на руки 2900 євро. Всі на велосипедах масово їздять.
Один знакомый еврей в годах мне сказал: если покупаешь недвигу более чем 3х часах дороги от дома, то получаешь в итоге не гешефт, а гемор. Ему я верю. К стати у него есть деньги- купил 2м дочкам по дому в Далласе и Остине.
.