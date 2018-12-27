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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:36

  Frant написав:[
Є ще варіант - купити там нерухомість і кататись туди-сюди.
Проте для цього треба мати "лишній" мільйон євро.

Акурт, є у Вас мільйон євро, щоб купити невеличкий пристойний будинок в Данії, Швеції чи Норвегії?
На березі синього синього прохолодного Балтійського моря, під високими соснами?

А на йогурт і хліб за скандинавськими цінами - є кошти?

Паляниця чорного хліба в Стокгольм 2,5-4 євро. Середня ЗП на руки 2900 євро. Всі на велосипедах масово їздять.

Один знакомый еврей в годах мне сказал: если покупаешь недвигу более чем 3х часах дороги от дома, то получаешь в итоге не гешефт, а гемор. Ему я верю. К стати у него есть деньги- купил 2м дочкам по дому в Далласе и Остине. :)
.
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