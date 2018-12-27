Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:[ Є ще варіант - купити там нерухомість і кататись туди-сюди. Проте для цього треба мати "лишній" мільйон євро.
Акурт, є у Вас мільйон євро, щоб купити невеличкий пристойний будинок в Данії, Швеції чи Норвегії? На березі синього синього прохолодного Балтійського моря, під високими соснами?
А на йогурт і хліб за скандинавськими цінами - є кошти?
Паляниця чорного хліба в Стокгольм 2,5-4 євро. Середня ЗП на руки 2900 євро. Всі на велосипедах масово їздять.
Один знакомый еврей в годах мне сказал: если покупаешь недвигу более чем 3х часах дороги от дома, то получаешь в итоге не гешефт, а гемор. Ему я верю. К стати у него есть деньги- купил 2м дочкам по дому в Далласе и Остине. .
Frant написав:[ Є ще варіант - купити там нерухомість і кататись туди-сюди. Проте для цього треба мати "лишній" мільйон євро.
Акурт, є у Вас мільйон євро, щоб купити невеличкий пристойний будинок в Данії, Швеції чи Норвегії? На березі синього синього прохолодного Балтійського моря, під високими соснами?
А на йогурт і хліб за скандинавськими цінами - є кошти?
Паляниця чорного хліба в Стокгольм 2,5-4 євро. Середня ЗП на руки 2900 євро. Всі на велосипедах масово їздять.
Один знакомый еврей в годах мне сказал: если покупаешь недвигу более чем 3х часах дороги от дома, то получаешь в итоге не гешефт, а гемор. Ему я верю. К стати у него есть деньги- купил 2м дочкам по дому в Далласе и Остине. .
Ага так это вы за гемором в Украину собираетесь? Или вам до недвиги всего-то 3ч добираться новой?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Frant написав:[ Є ще варіант - купити там нерухомість і кататись туди-сюди. Проте для цього треба мати "лишній" мільйон євро.
Акурт, є у Вас мільйон євро, щоб купити невеличкий пристойний будинок в Данії, Швеції чи Норвегії? На березі синього синього прохолодного Балтійського моря, під високими соснами?
А на йогурт і хліб за скандинавськими цінами - є кошти?
Паляниця чорного хліба в Стокгольм 2,5-4 євро. Середня ЗП на руки 2900 євро. Всі на велосипедах масово їздять.
Один знакомый еврей в годах мне сказал: если покупаешь недвигу более чем 3х часах дороги от дома, то получаешь в итоге не гешефт, а гемор. Ему я верю. К стати у него есть деньги- купил 2м дочкам по дому в Далласе и Остине. .
Я б сказав би - навіть якщо більше 1 (однієї) години.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ЯКЩО ІЗ ТУМАННОГО ЛОНДОНА ДО ВАС ПРИЇЖДЖАЮТЬ ДІТИ, то чим ви можете їх здивувати, якщо маєте власну квартиру в Анталії?
Саме в ці дні в Анталії відпочивають онуки моїх приятелів, що три дні тому прилетіли із Дюссельдорфа, а через три дні заїжджає на відпочинок із Лондона родина інших приятелів, що мають чудову квартиру "2+1" на сусідній до мене вулиці.
По-перше, ви можете їх здивувати власною квартирою, яку використовуєте на власний розсуд. І перше, чим відрізняються квартири в Анталії від квартир в інших містах та країнах - це наявність власного плавального басейну для мешканців вашого будинка. Плавальні басейни працюють з 1 червня до 1 жовтня. Таким чином, вже на ранок після нічного перельоту ваші діти та онуки вже плавають у власному плавальному басейні. Ну а далі ви починаєте прибульців із Лондона дивувати їх вдалим розташування вашої квартири. 1 - перейшли через дорогу та зайшли у 3-поверховий супермаркет Tahtakale - він спеціалізується на продуктах та виробах виключно турецького виробництва. Гості Анталії навіть не підозрюють, що саме тут в пекарні та в кондитерському цеху виробляється самий великий асортимент турецьких солодощів - звісно, тільки в цьому супермаркеті вони продаються за найнижчою ціною - 24 ліри за 1 кг (108 гривень). Цікаво, що ви можете замовити для сніданку в своїй квартирі "мікс" із 10-15-20 видів турецьких солодощів, які прямо у вас на очах будуть вкладені у фірмову коробку.
2 - супермаркет МЕТРО, в якому самий великий вибір в Анталії свіжої риби, яку спеціально зранку доставляють сюди від рибалок. На кожній коробці із рибою викладено інформацію про дату, місце та час вилову риби. Я спеціально один раз порахував - 48 (!!!) видів риби та креветок викладено на лід або плавають у акваріумах.
3 - суперовий та не звичний пляж Sarisu - або пляж під соснами на березі Середземного моря. Все безкоштовно: вхід на пляж, душові кабіни, туалети, кабіни для переодягання, столи, лавки біля столів, вода та мангали. Постійно чергують рятівники - перехрестимося.
4 - найближчій до вашого будинка пляж Konyaaltі - саме в цьому місці починається один із найдовших та суперових пляжів на узбережжі Середземного моря. Реконструкцію закінчено в червні 2018 року: тільки дерев висаджено 54 000, квіти, фонтани, дитячі майданчики, безліч пляжних кафе.
5 - унікальна та неповторна річ - штучна затока на березі річки Боачай. Чудовий парк та дендрарій на березі і річки Боачай і Середземного моря. Фонтани та дитячі містечка. Найбільша колекція квітів в Анталії (!!!). Саме тут можна взяти напрокат велосипед всього за 1,5 ліри на годину ( 7 - СІМ !!! гривень - за годину) та покататися по спеціально прокладених вздовж берегів штучної затоки та вздовж Середземного моря велосипедних доріжках. Оплата кредитною картою.
6 - центральна частина пляжу та набережної Konyaaltі - ну ось сюрприз для лондонців - English pub, American steak house, Turkish fish alabalik. Підкріпилися? Саме тут знаходиться концертний зал, в якому ставить вистави Українська діаспора Анталії, чом би й не зайти і не подивитися виставу - безкоштовно - "Запорожець за Дунаєм" або "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", або виступ хору "Берегиня"?
7 - пора розважитися! Лондон кажете? Хі-хі! Лондон... на днях відкрито ПЕРШЕ за величиною в Туреччині та ДРУГЕ після Лондонського колесо огляду!
8 - хочеться дикої природи, яку не побачиш у Лондоні? Не питання - на ранок - кафе на березі гірських (!!!) річок!Тут подають традиційний "Турецький сніданок"...
9 - міським автотранспортом точно здивуєте дітей із Лондона: з 15 серпня змінюється система оплати проїзду у міських автобусах - величезних з м’якими сидіннями, із кондиціонером: замість ціни в 2,60 ліри (0,5 долара) ціна стає 3,5 ліри, але на протязі однієї години - будь-які пересадки на будь-які інші маршрути автобусів або трамваїв - безкоштовні (!!!). Саме час проїхати від батьківського будинка на автобусі маршруту 06 в самий центр, там пересідати БЕЗКОШТОВНО на "РЕТРО"-трамвай та проїхатися вздовж і чудової набережної, і повз старовинних стін міста часів Османської імперії Калєчіі, повернутися ЗНОВУ БЕЗКОШТОВНО на такому ж "Ретро"-трамваї до кінцевої біля Археологічного музею Анталії, відвідати його, насолоджуючись витворами мистецтва часів Римської імперії та відпочити у кафе музею під платанами.
Та який там Лондон? Лондон нервово курить цигарки обабіч... Слава Богу, що батькам вистачило розуму купити чудову квартиру по ціні залізобетонних паралелепіпедів в Києві, Дніпрі, або Львові саме тут... Тим більше, що з понеділка всі забудовники Львова підняли ціни новобудов відразу на 50 фунтів стерлінгів за на 1 кв. метр...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2019 09:07, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:центральна частина пляжу та набережної Konyaaltі - ну ось сюрприз для лондонців - English pub, American steak house, Turkish fish alabalik. Підкріпилися? Саме тут знаходиться концертний зал, в якому ставить вистави Українська діаспора Анталії, чом би й не зайти і не подивитися виставу - безкоштовно - "Запорожець за Дунаєм" або "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", або виступ хору "Берегиня"?
... давно хотів запитати: то на цій сцені, чи де - виступав/виступає" Квартал 95"?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Та ні. Там знаходиться величезна споруда Муніципалітету району Анталії під назвою "Коньяалти". Саме цікаве, що дійсно зал Муніципалітету час від часу передається в безкоштовну оренду колективам - театральним та хоровим - української діаспори Анталії. При чому саме - української. Ще цікаво, що мером Анталії обрано мешканця саме цого району Анталії, який до весни 2019 був головою саме цього муніципалітету. Не знаю, це співпадіння, чи ні, але невдовзі було відкрито парк Української культури в Анталії. Звертаю увагу: немає в Анталії парку німецької, або датської, або там російськой, наприклад, культури, а саме Української.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2019 09:30, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Frant написав:Данія, як і Швеція - надзвичайно приваблива країна для проживання. На відміну від Турції))) Але ж і вельми дорога! І емігрантів там не жалують.
Вот тут согласен на все 100%. Но есть момент... эмигрантов не любят везде кроме США, Австралии и Канады. Украинцев ещё нормально принимают в РФ и РБ и Израиле из-за того, что отличия не велики. Остальные страны- печаль печальная. Ну это по моим наблюдениям личным( только в Австралии из перечисленных стран не был, но туда эмигрировали родственники). ЕС в целом(кроме Финляндии) - очень скверное место для эмиграции. Всегда там будешь чужаком.
Є ще варіант - купити там нерухомість і кататись туди-сюди. Проте для цього треба мати "лишній" мільйон євро.
Акурт, є у Вас мільйон євро, щоб купити невеличкий пристойний будинок в Данії, Швеції чи Норвегії? На березі синього синього прохолодного Балтійського моря, під високими соснами?
А на йогурт і хліб за скандинавськими цінами - є кошти?
Паляниця чорного хліба в Стокгольм 2,5-4 євро. Середня ЗП на руки 2900 євро. Всі на велосипедах масово їздять.
Вот что за глупые вопросы? Akurt предлагал покупать недвижимость в Дании и Швеции? Нет. Предложили вы. Вот вам и надо рассказать есть ли у вас деньги на покупку такой недвижимости, есть ли у вас деньги на хлеб и йогурт и, если есть, то какую недвижимость присмотрели и что собрались/рекомендуете купить. А так выглядит как записки нищего с попытками поддеть и оскорбить того, кто купил за границей недвигу и там живет.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7