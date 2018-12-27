Додано: Вів 13 сер, 2019 08:59

І перше, чим відрізняються квартири в Анталії від квартир в інших містах та країнах

Саме в ці дні в Анталії відпочивають онуки моїх приятелів, що три дні тому прилетіли із Дюссельдорфа, а через три дні заїжджає на відпочинокродина інших приятелів, що мають чудову квартиру "2+1" на сусідній до мене вулиці.По-перше, ви можете їх здивувати власною квартирою, яку використовуєте на власний розсуд.для мешканців вашого будинка.Плавальні басейни працюють з 1 червня до 1 жовтня.Таким чином, вже на ранок після нічного перельоту ваші діти та онуки вже плавають у власному плавальному басейні.Ну а далі ви починаєте прибульців із Лондона дивувати їх- перейшли через дорогу та зайшли у 3-поверховий супермаркет Tahtakale - він спеціалізується на продуктах та виробах виключно турецького виробництва. Гості Анталії навіть не підозрюють, що саме тут в пекарні та в кондитерському цеху виробляється самий великий асортимент турецьких солодощів - звісно, тільки в цьому супермаркеті вони продаються за найнижчою ціною - 24 ліри за 1 кг (108 гривень). Цікаво, що ви можете замовити для сніданку в своїй квартирі "мікс" із 10-15-20 видів турецьких солодощів, які прямо у вас на очах будуть вкладені у фірмову коробку.- супермаркет МЕТРО, в якому самий великий вибір в Анталії свіжої риби, яку спеціально зранку доставляють сюди від рибалок. На кожній коробці із рибою викладено інформацію про дату, місце та час вилову риби. Я спеціально один раз порахував - 48 (!!!) видів риби та креветок викладено на лід або плавають у акваріумах.- суперовий та не звичний пляж Sarisu - або пляж під соснами на березі Середземного моря. Все безкоштовно: вхід на пляж, душові кабіни, туалети, кабіни для переодягання, столи, лавки біля столів, вода та мангали. Постійно чергують рятівники - перехрестимося.- найближчій до вашого будинка пляж Konyaaltі - саме в цьому місці починається один із найдовших та суперових пляжів на узбережжі Середземного моря. Реконструкцію закінчено в червні 2018 року: тільки дерев висаджено 54 000, квіти, фонтани, дитячі майданчики, безліч пляжних кафе.- унікальна та неповторна річ - штучна затока на березі річки Боачай. Чудовий парк та дендрарій на березі і річки Боачай і Середземного моря. Фонтани та дитячі містечка. Найбільша колекція квітів в Анталії (!!!). Саме тут можна взяти напрокат велосипед всього за 1,5 ліри на годину ( 7 - СІМ !!! гривень - за годину) та покататися по спеціально прокладених вздовж берегів штучної затоки та вздовж Середземного моря велосипедних доріжках. Оплата кредитною картою.- центральна частина пляжу та набережної Konyaaltі - ну ось сюрприз для лондонців - English pub, American steak house, Turkish fish alabalik. Підкріпилися? Саме тут знаходиться концертний зал, в якому ставить вистави Українська діаспора Анталії, чом би й не зайти і не подивитися виставу - безкоштовно - "Запорожець за Дунаєм" або "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", або виступ хору "Берегиня"?- пора розважитися! Лондон кажете? Хі-хі! Лондон... на днях відкрито ПЕРШЕ за величиною в Туреччині та ДРУГЕ після Лондонського колесо огляду!- хочеться, яку не побачиш у Лондоні? Не питання - на ранок - кафе на березі!Тут подають традиційний "Турецький сніданок"...- міським автотранспортом точно здивуєте дітей із Лондона: з 15 серпня змінюється система оплати проїзду у міських автобусах - величезних з м’якими сидіннями, із кондиціонером: замість ціни в 2,60 ліри (0,5 долара) ціна стає 3,5 ліри, але на протязі однієї години - будь-які пересадки на будь-які інші маршрути автобусів або трамваїв - безкоштовні (!!!). Саме час проїхати від батьківського будинка на автобусі маршруту 06 в самий центр, там пересідати БЕЗКОШТОВНО на "РЕТРО"-трамвай та проїхатися вздовж і чудової набережної, і повз старовинних стін міста часів Османської імперії Калєчіі, повернутися ЗНОВУ БЕЗКОШТОВНО на такому ж "Ретро"-трамваї до кінцевої біля Археологічного музею Анталії, відвідати його, насолоджуючись витворами мистецтва часів Римської імперії та відпочити у кафе музею під платанами.Та який там Лондон? Лондон нервово курить цигарки обабіч...Слава Богу, що батькам вистачило розуму купити чудову квартиру по ціні залізобетонних паралелепіпедів в Києві, Дніпрі, або Львові саме тут...Тим більше, що з понеділка всі забудовники Львова підняли ціни новобудов відразу на 50 фунтів стерлінгів за на 1 кв. метр...