|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:28
akurt написав:
Не знаю, це співпадіння, чи ні, але невдовзі було відкрито парк Української культури в Анталії
.
Звертаю увагу: немає в Анталії парку німецької, або датської, або там російськой, наприклад, культури, а саме Української.
Не совпадение. Турция плюндрувала украинскую землю столетиями, угоняя людей в рабство, насилуя и грабя. Именно украинскую, а не какую-то другую. Но извинения на государственном уровне небыли принесены. Таким образом они всего лишь замыливают глаза «иванам не помнящим родства». Я помню историю своего народа.
ПС . Если были извинения, то я признаю свою неправоту.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3291
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|113
|15512
|
|
|4022
|356881
|
Пон 12 сер, 2019 13:26
jump
|
|45
|5986
|
|