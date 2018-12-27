Додано: Вів 13 сер, 2019 16:27

Жениться НЕ надо на дурочках, и не возникал бы такой вопрос.

Жизнь - очень простая штука...



х. х. х.

Сегодня - хороший день: все «зеленое».

Ну как все... одно, конечно, «красное»...

Ну, там Бог наказывает...

Нельзя гневить Бога...



х. х. х.

Сегодня - важный день...

Неужто получится??? Даже не верю...

Вот Вы в 17-43 что делаете? Уже дома?

Везёт... а я тут в госучреждении: скрипят чиновники перьями... печати... бланки... подписи... деньги...

Что интересно, все работают за мои деньги на Турцию.

Не шучу: на Турцию...

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)