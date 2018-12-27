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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:28

  akurt написав:Не знаю, це співпадіння, чи ні, але невдовзі було відкрито парк Української культури в Анталії.
Звертаю увагу: немає в Анталії парку німецької, або датської, або там російськой, наприклад, культури, а саме Української.

Не совпадение. Турция плюндрувала украинскую землю столетиями, угоняя людей в рабство, насилуя и грабя. Именно украинскую, а не какую-то другую. Но извинения на государственном уровне небыли принесены. Таким образом они всего лишь замыливают глаза «иванам не помнящим родства». Я помню историю своего народа.


ПС . Если были извинения, то я признаю свою неправоту.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:14

  akurt написав:
  Долярчик написав:... а в Туреччині чим можна перекусити за "ван доляр"? :D


Цікаве запитання.
Якось сиділи у кафе в горах під Анталією та розмірковувалі зі НАШИМИ жінками, що мешкають в Туреччині, після того, як вийшли заміж за турків.

Чисто по пам"яті таке:
- нагодувати чоловіка можна за 3 ліри (то пів-долара).
- в магазин ходять через день - родина 4 особи (двоє дітей) - витрати по 50 лір. То менше 10 доларів або менше 250 гривень.
- в кафе можна купити дуже смачні страви, які мають ціну від 0,5 долара до 1 долара:

Берек – дуже смачна турецька випічка з різними наповнювачами, яка представлена в трьох варіантах: Су бережи, готують з тонко розкачаного прісного тіста (юфки) з сирними начинками; відрізняється маслянистістю; Кол бережи, печеться з листкового тіста з начинкою з картоплі або фаршу; Домашній берек готують з юфки з сиром лор, куркою, фаршем, картоплею та овочами
https://cookpad.com/ru/search/бёрек
Гьозлеме - коржик з найтоншого тіста, в яке загортають різні наповнювачі у вигляді фаршу, картоплі, твердого сиру і сиру лор (аналог сиру). Як правило, гезлеме обсмажується з двох сторін на вершковому маслі та сервірується з помідорами й салатом.
https://cookpad.com/ru/search/гезлеме

Готують свіжим при вас!!!
Остання фраза особливо важлива.

як там у вас жінка має право голосу, чи "молчи дура, тебя никт не спрашиваль"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:27

Жениться НЕ надо на дурочках, и не возникал бы такой вопрос.
Жизнь - очень простая штука...

х. х. х.
Сегодня - хороший день: все «зеленое».
Ну как все... одно, конечно, «красное»...
Ну, там Бог наказывает...
Нельзя гневить Бога...

х. х. х.
Сегодня - важный день...
Неужто получится??? Даже не верю...
Вот Вы в 17-43 что делаете? Уже дома?
Везёт... а я тут в госучреждении: скрипят чиновники перьями... печати... бланки... подписи... деньги...
Что интересно, все работают за мои деньги на Турцию.
Не шучу: на Турцию...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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