Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Не знаю, це співпадіння, чи ні, але невдовзі було відкрито парк Української культури в Анталії. Звертаю увагу: немає в Анталії парку німецької, або датської, або там російськой, наприклад, культури, а саме Української.
Не совпадение. Турция плюндрувала украинскую землю столетиями, угоняя людей в рабство, насилуя и грабя. Именно украинскую, а не какую-то другую. Но извинения на государственном уровне небыли принесены. Таким образом они всего лишь замыливают глаза «иванам не помнящим родства». Я помню историю своего народа.
ПС . Если были извинения, то я признаю свою неправоту.
Долярчик написав:... а в Туреччині чим можна перекусити за "ван доляр"?
Цікаве запитання. Якось сиділи у кафе в горах під Анталією та розмірковувалі зі НАШИМИ жінками, що мешкають в Туреччині, після того, як вийшли заміж за турків.
Чисто по пам"яті таке: - нагодувати чоловіка можна за 3 ліри (то пів-долара). - в магазин ходять через день - родина 4 особи (двоє дітей) - витрати по 50 лір. То менше 10 доларів або менше 250 гривень. - в кафе можна купити дуже смачні страви, які мають ціну від 0,5 долара до 1 долара:
Берек – дуже смачна турецька випічка з різними наповнювачами, яка представлена в трьох варіантах: Су бережи, готують з тонко розкачаного прісного тіста (юфки) з сирними начинками; відрізняється маслянистістю; Кол бережи, печеться з листкового тіста з начинкою з картоплі або фаршу; Домашній берек готують з юфки з сиром лор, куркою, фаршем, картоплею та овочами https://cookpad.com/ru/search/бёрек Гьозлеме - коржик з найтоншого тіста, в яке загортають різні наповнювачі у вигляді фаршу, картоплі, твердого сиру і сиру лор (аналог сиру). Як правило, гезлеме обсмажується з двох сторін на вершковому маслі та сервірується з помідорами й салатом. https://cookpad.com/ru/search/гезлеме
Готують свіжим при вас!!! Остання фраза особливо важлива.
як там у вас жінка має право голосу, чи "молчи дура, тебя никт не спрашиваль"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Жениться НЕ надо на дурочках, и не возникал бы такой вопрос. Жизнь - очень простая штука...
х. х. х. Сегодня - хороший день: все «зеленое». Ну как все... одно, конечно, «красное»... Ну, там Бог наказывает... Нельзя гневить Бога...
х. х. х. Сегодня - важный день... Неужто получится??? Даже не верю... Вот Вы в 17-43 что делаете? Уже дома? Везёт... а я тут в госучреждении: скрипят чиновники перьями... печати... бланки... подписи... деньги... Что интересно, все работают за мои деньги на Турцию. Не шучу: на Турцию...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)