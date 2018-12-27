Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Не знаю, це співпадіння, чи ні, але невдовзі було відкрито парк Української культури в Анталії. Звертаю увагу: немає в Анталії парку німецької, або датської, або там російськой, наприклад, культури, а саме Української.
Не совпадение. Турция плюндрувала украинскую землю столетиями, угоняя людей в рабство, насилуя и грабя. Именно украинскую, а не какую-то другую. Но извинения на государственном уровне небыли принесены. Таким образом они всего лишь замыливают глаза «иванам не помнящим родства». Я помню историю своего народа.
ПС . Если были извинения, то я признаю свою неправоту.
Долярчик написав:... а в Туреччині чим можна перекусити за "ван доляр"?
Цікаве запитання. Якось сиділи у кафе в горах під Анталією та розмірковувалі зі НАШИМИ жінками, що мешкають в Туреччині, після того, як вийшли заміж за турків.
Чисто по пам"яті таке: - нагодувати чоловіка можна за 3 ліри (то пів-долара). - в магазин ходять через день - родина 4 особи (двоє дітей) - витрати по 50 лір. То менше 10 доларів або менше 250 гривень. - в кафе можна купити дуже смачні страви, які мають ціну від 0,5 долара до 1 долара:
Берек – дуже смачна турецька випічка з різними наповнювачами, яка представлена в трьох варіантах: Су бережи, готують з тонко розкачаного прісного тіста (юфки) з сирними начинками; відрізняється маслянистістю; Кол бережи, печеться з листкового тіста з начинкою з картоплі або фаршу; Домашній берек готують з юфки з сиром лор, куркою, фаршем, картоплею та овочами https://cookpad.com/ru/search/бёрек Гьозлеме - коржик з найтоншого тіста, в яке загортають різні наповнювачі у вигляді фаршу, картоплі, твердого сиру і сиру лор (аналог сиру). Як правило, гезлеме обсмажується з двох сторін на вершковому маслі та сервірується з помідорами й салатом. https://cookpad.com/ru/search/гезлеме
Готують свіжим при вас!!! Остання фраза особливо важлива.
як там у вас жінка має право голосу, чи "молчи дура, тебя никт не спрашиваль"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ol_zy написав:Ага так это вы за гемором в Украину собираетесь? Или вам до недвиги всего-то 3ч добираться новой?
У меня есть недвига в Киеве и в Вишневом. Я собираюсь от неё избавится. У вас странные сведения. Вам учётка Акурт лапшу на уши про меня навешала?
Та не - это ваша учетка с толку сбила - думал счет открываете в Украине для перевода сюда денег и покупки недвиги ну и декларацию хотите приложить, для перевода сюда денег без вопросов... Оказалось наоборот, тогда удачи с продажей.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7