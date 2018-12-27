Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Не знаю, це співпадіння, чи ні, але невдовзі було відкрито парк Української культури в Анталії. Звертаю увагу: немає в Анталії парку німецької, або датської, або там російськой, наприклад, культури, а саме Української.
Не совпадение. Турция плюндрувала украинскую землю столетиями, угоняя людей в рабство, насилуя и грабя. Именно украинскую, а не какую-то другую. Но извинения на государственном уровне небыли принесены. Таким образом они всего лишь замыливают глаза «иванам не помнящим родства». Я помню историю своего народа.
ПС . Если были извинения, то я признаю свою неправоту.
Долярчик написав:... а в Туреччині чим можна перекусити за "ван доляр"?
Цікаве запитання. Якось сиділи у кафе в горах під Анталією та розмірковувалі зі НАШИМИ жінками, що мешкають в Туреччині, після того, як вийшли заміж за турків.
Чисто по пам"яті таке: - нагодувати чоловіка можна за 3 ліри (то пів-долара). - в магазин ходять через день - родина 4 особи (двоє дітей) - витрати по 50 лір. То менше 10 доларів або менше 250 гривень. - в кафе можна купити дуже смачні страви, які мають ціну від 0,5 долара до 1 долара:
Берек – дуже смачна турецька випічка з різними наповнювачами, яка представлена в трьох варіантах: Су бережи, готують з тонко розкачаного прісного тіста (юфки) з сирними начинками; відрізняється маслянистістю; Кол бережи, печеться з листкового тіста з начинкою з картоплі або фаршу; Домашній берек готують з юфки з сиром лор, куркою, фаршем, картоплею та овочами https://cookpad.com/ru/search/бёрек Гьозлеме - коржик з найтоншого тіста, в яке загортають різні наповнювачі у вигляді фаршу, картоплі, твердого сиру і сиру лор (аналог сиру). Як правило, гезлеме обсмажується з двох сторін на вершковому маслі та сервірується з помідорами й салатом. https://cookpad.com/ru/search/гезлеме
Готують свіжим при вас!!! Остання фраза особливо важлива.
як там у вас жінка має право голосу, чи "молчи дура, тебя никт не спрашиваль"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ol_zy написав:Ага так это вы за гемором в Украину собираетесь? Или вам до недвиги всего-то 3ч добираться новой?
У меня есть недвига в Киеве и в Вишневом. Я собираюсь от неё избавится. У вас странные сведения. Вам учётка Акурт лапшу на уши про меня навешала?
Та не - это ваша учетка с толку сбила - думал счет открываете в Украине для перевода сюда денег и покупки недвиги ну и декларацию хотите приложить, для перевода сюда денег без вопросов... Оказалось наоборот, тогда удачи с продажей.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
В грядущие дни, как во все времена, Недобрым метелям кружиться… Родная моя, дорогая страна, Ты можешь на нас положиться!
(Николай Добронравов. Стихи "Перед отъездом в Анталию")
Президент Федерации отельеров Турции(TÜROFED) Осман Айык в интервью Anadolu Ajansı сеголня заявил:
"Мы рассчитываем на 50 миллионов туристов в этом году, из них 16 миллионов приходится на провинцию Анталия. Если тенденция сохранится, то к концу года мы достигнем запланированной цифры. С осторожностью могу предположить, что 2020 год по количеству туристов может превзойти нынешний. Уже началась ранняя резервация отелей на 2020 год. Многие отельеры составили прайс-лист на следующий год и предоставили его туроператорам за рубежом. Традиционно раннее бронирование начинается с Англии, чуть позже подтянется Европа", - сказал в интервью Осман Айык.
Ничего личного. Просто факты. Вы все еще думаете, купить квартиру в Кропивницком или в Северодонецке? Тогда мы не едем к Вам!
P.S. На этой ветке неоднократно мне задавали вопрос: ну вот вы купили готовую квартиру под ключ, в которой ничего делать не надо, кроме как закупить надежную двуспальную кровать, за 49 000 долларов - а какая эффективность вложения? Вы можете ее уже сегодня продать за 490 000? Отвечаю: сегодня общался с приятелем - знаменитым юристом из Северодонецка. Колотит бабло не по-децки. Строил дом своей мечты в сосновом лесу (Вы может и не знаете, но там в самом деле под Северодонецом - я же был не раз - просто шикарные сосновые леса и озера): каррарский мрамор, итальянская майолика, венецианские зеркала, французские люстры на горе людском. Кинулся продавать: смахнул сегодня пот со лба, продал по цене фундамента и перекрестился. Эффективность - слово женского рода, то есть изменчивая она и капризная...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Удачи, за МКАД строят мои приятели. Держат вдвоем фирму. Они мне рассказали свою арифметику: что за МКАД условно говоря 1 000 баксов квадрат - то не за МКАД - 3 000... Отличные парни из Апостолово (Украина). Вместе выпили не один литр коньяку и закусили не одним судаком фаршированным. А уж по горам налазились... да по водопадам... да по ущельям... Нормально парни стоят...
Я, собственно к чему: вот вопрос по поводу покупки на старости лет однушки за МКАД или избушки в Краснотурьинске (там друг живет). Исходные данные: человек - гражданин Дании, Бельгии или - условно скажем - США. Напряженно работал на мойке автомобилей скажем за 10 баксов в час скажем по 10 часов в день. Нахомячил, к пенсии - в 65 лет, скажем, 100 000 долларов (замечу, что Украине такая сумма лежит в матраце практически каждого сельського тракториста, а уж если работал на авто ассенизаторской - выкачать яму в наши дни - 10 минут работы - 300 гривен или больше 10 долларов за 15 минут - такая зарплата никакому владельцу "котлет" или даже - бери выше - мексиканцу с мойки авто и не снилась - точно и не снилась, то и все 200 000 баксов.
Итак, за 100 000 нахомяченных баксов покупает однушку за МКАД - отличный дом в 22 этажа, подъездов 10, соседи - все приличные чеченцы, буряты, адыгейцы - не к ночи будь сказано "адыгейцы" - любимая нация некоторых заблокированных и не заблокированных на сегодня на этой ветке форумчан, кабардино-балкарцы и прочие алкоголики.
Ну вот сидишь ты в этой однушке за МКАД Москввы - а прелесть в чем? - Поехать в Большой - дорого и далеко. Да и бывали уже... - Поехать в Малый? - дорого и далеко, да и бывал уж... - Поехать в театр Советской армии? - дорого и далеко да и бывал уж... - Поехать в Олимпийскую деревню в концертный зал "Олимпийский" на концерт Юбилейный - к 100-летию примадонны и посмотреть, как дива в свои сто лет бодро выбегает в черных лосинах и кричит: "Я так хочу, я все лето не кончала?" (Автор текста: Резник И. Композитор: Пугачева А.) Пойти в магазин и купить пачку пельменей - я лично своими руками пересмотрел 10 пачек разных видов производства Подмосковья - и везде было написано: Продукт мясосодержащий, содержание мяса - 4% (четыре, вы не ошиблись, Посмотрите пакет корма для своей собаки: 4%, вы не ошиблись). А, ну разве что выйти на Садовое кольцо и получить удар себе дубинкой по голове, а жене - удар в живот? Тогда да. Без вопросов. Вот если можно - я конечно, ошибаюсь как всегда и во всех вопросах, тезисно: ЗА-ЧЕМ? Сы-Мы-Сыл?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)