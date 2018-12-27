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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:28

  akurt написав:Не знаю, це співпадіння, чи ні, але невдовзі було відкрито парк Української культури в Анталії.
Звертаю увагу: немає в Анталії парку німецької, або датської, або там російськой, наприклад, культури, а саме Української.

Не совпадение. Турция плюндрувала украинскую землю столетиями, угоняя людей в рабство, насилуя и грабя. Именно украинскую, а не какую-то другую. Но извинения на государственном уровне небыли принесены. Таким образом они всего лишь замыливают глаза «иванам не помнящим родства». Я помню историю своего народа.


ПС . Если были извинения, то я признаю свою неправоту.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:14

  akurt написав:
  Долярчик написав:... а в Туреччині чим можна перекусити за "ван доляр"? :D


Цікаве запитання.
Якось сиділи у кафе в горах під Анталією та розмірковувалі зі НАШИМИ жінками, що мешкають в Туреччині, після того, як вийшли заміж за турків.

Чисто по пам"яті таке:
- нагодувати чоловіка можна за 3 ліри (то пів-долара).
- в магазин ходять через день - родина 4 особи (двоє дітей) - витрати по 50 лір. То менше 10 доларів або менше 250 гривень.
- в кафе можна купити дуже смачні страви, які мають ціну від 0,5 долара до 1 долара:

Берек – дуже смачна турецька випічка з різними наповнювачами, яка представлена в трьох варіантах: Су бережи, готують з тонко розкачаного прісного тіста (юфки) з сирними начинками; відрізняється маслянистістю; Кол бережи, печеться з листкового тіста з начинкою з картоплі або фаршу; Домашній берек готують з юфки з сиром лор, куркою, фаршем, картоплею та овочами
https://cookpad.com/ru/search/бёрек
Гьозлеме - коржик з найтоншого тіста, в яке загортають різні наповнювачі у вигляді фаршу, картоплі, твердого сиру і сиру лор (аналог сиру). Як правило, гезлеме обсмажується з двох сторін на вершковому маслі та сервірується з помідорами й салатом.
https://cookpad.com/ru/search/гезлеме

Готують свіжим при вас!!!
Остання фраза особливо важлива.

як там у вас жінка має право голосу, чи "молчи дура, тебя никт не спрашиваль"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:53

  Понаехал написав:
  ol_zy написав:Ага так это вы за гемором в Украину собираетесь? Или вам до недвиги всего-то 3ч добираться новой?

У меня есть недвига в Киеве и в Вишневом. Я собираюсь от неё избавится.
У вас странные сведения. Вам учётка Акурт лапшу на уши про меня навешала? ;)

Та не - это ваша учетка с толку сбила - думал счет открываете в Украине для перевода сюда денег и покупки недвиги ну и декларацию хотите приложить, для перевода сюда денег без вопросов...
Оказалось наоборот, тогда удачи с продажей.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:16

В грядущие дни, как во все времена,
Недобрым метелям кружиться…
Родная моя, дорогая страна,
Ты можешь на нас положиться!

(Николай Добронравов. Стихи "Перед отъездом в Анталию")

Президент Федерации отельеров Турции(TÜROFED) Осман Айык в интервью Anadolu Ajansı сеголня заявил:

"Мы рассчитываем на 50 миллионов туристов в этом году, из них 16 миллионов приходится на провинцию Анталия. Если тенденция сохранится, то к концу года мы достигнем запланированной цифры. С осторожностью могу предположить, что 2020 год по количеству туристов может превзойти нынешний. Уже началась ранняя резервация отелей на 2020 год. Многие отельеры составили прайс-лист на следующий год и предоставили его туроператорам за рубежом.
Традиционно раннее бронирование начинается с Англии, чуть позже подтянется Европа", - сказал в интервью Осман Айык.

Ничего личного. Просто факты.
Вы все еще думаете, купить квартиру в Кропивницком или в Северодонецке? Тогда мы не едем к Вам!

P.S. На этой ветке неоднократно мне задавали вопрос: ну вот вы купили готовую квартиру под ключ, в которой ничего делать не надо, кроме как закупить надежную двуспальную кровать, за 49 000 долларов - а какая эффективность вложения? Вы можете ее уже сегодня продать за 490 000?
Отвечаю: сегодня общался с приятелем - знаменитым юристом из Северодонецка. Колотит бабло не по-децки. Строил дом своей мечты в сосновом лесу (Вы может и не знаете, но там в самом деле под Северодонецом - я же был не раз - просто шикарные сосновые леса и озера): каррарский мрамор, итальянская майолика, венецианские зеркала, французские люстры на горе людском.
Кинулся продавать: смахнул сегодня пот со лба, продал по цене фундамента и перекрестился.
Эффективность - слово женского рода, то есть изменчивая она и капризная...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:23

  ol_zy написав:
Оказалось наоборот, тогда удачи.

Спасибо.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:26

  akurt написав:Вы все еще думаете, купить квартиру в Кропивницком? Тогда мы не едем к Вам!

Руки прочь от Кировограда!
У меня там пару паев есть хороших на тесте. На чёрный день замечательное вложение с 14го года :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Про жильё заграницей... в этот кризис РФ сильно упадёт. Есть мысль взять отднушку в Москве.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:32

Удачи, за МКАД строят мои приятели.
Держат вдвоем фирму. Они мне рассказали свою арифметику: что за МКАД условно говоря 1 000 баксов квадрат - то не за МКАД - 3 000...
Отличные парни из Апостолово (Украина). Вместе выпили не один литр коньяку и закусили не одним судаком фаршированным. А уж по горам налазились... да по водопадам... да по ущельям...
Нормально парни стоят...

Я, собственно к чему: вот вопрос по поводу покупки на старости лет однушки за МКАД или избушки в Краснотурьинске (там друг живет).
Исходные данные: человек - гражданин Дании, Бельгии или - условно скажем - США.
Напряженно работал на мойке автомобилей скажем за 10 баксов в час скажем по 10 часов в день.
Нахомячил, к пенсии - в 65 лет, скажем, 100 000 долларов (замечу, что Украине такая сумма лежит в матраце практически каждого сельського тракториста, а уж если работал на авто ассенизаторской - выкачать яму в наши дни - 10 минут работы - 300 гривен или больше 10 долларов за 15 минут - такая зарплата никакому владельцу "котлет" или даже - бери выше - мексиканцу с мойки авто и не снилась - точно и не снилась, то и все 200 000 баксов.

Итак, за 100 000 нахомяченных баксов покупает однушку за МКАД - отличный дом в 22 этажа, подъездов 10, соседи - все приличные чеченцы, буряты, адыгейцы - не к ночи будь сказано "адыгейцы" - любимая нация некоторых заблокированных и не заблокированных на сегодня на этой ветке форумчан, кабардино-балкарцы и прочие алкоголики.

Ну вот сидишь ты в этой однушке за МКАД Москввы - а прелесть в чем?
- Поехать в Большой - дорого и далеко. Да и бывали уже...
- Поехать в Малый? - дорого и далеко, да и бывал уж...
- Поехать в театр Советской армии? - дорого и далеко да и бывал уж...
- Поехать в Олимпийскую деревню в концертный зал "Олимпийский" на концерт Юбилейный - к 100-летию примадонны и посмотреть, как дива в свои сто лет бодро выбегает в черных лосинах и кричит: "Я так хочу, я все лето не кончала?" (Автор текста: Резник И. Композитор: Пугачева А.)
Пойти в магазин и купить пачку пельменей - я лично своими руками пересмотрел 10 пачек разных видов производства Подмосковья - и везде было написано: Продукт мясосодержащий, содержание мяса - 4% (четыре, вы не ошиблись, Посмотрите пакет корма для своей собаки: 4%, вы не ошиблись).
А, ну разве что выйти на Садовое кольцо и получить удар себе дубинкой по голове, а жене - удар в живот?
Тогда да.
Без вопросов.
Вот если можно - я конечно, ошибаюсь как всегда и во всех вопросах, тезисно: ЗА-ЧЕМ? Сы-Мы-Сыл?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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