Додано: Вів 13 сер, 2019 19:16

В грядущие дни, как во все времена,

Недобрым метелям кружиться…

Родная моя, дорогая страна,

Ты можешь на нас положиться!



(Николай Добронравов. Стихи "Перед отъездом в Анталию")



Президент Федерации отельеров Турции(TÜROFED) Осман Айык в интервью Anadolu Ajansı сеголня заявил:



"Мы рассчитываем на 50 миллионов туристов в этом году, из них 16 миллионов приходится на провинцию Анталия. Если тенденция сохранится, то к концу года мы достигнем запланированной цифры. С осторожностью могу предположить, что 2020 год по количеству туристов может превзойти нынешний. Уже началась ранняя резервация отелей на 2020 год. Многие отельеры составили прайс-лист на следующий год и предоставили его туроператорам за рубежом.

Традиционно раннее бронирование начинается с Англии, чуть позже подтянется Европа", - сказал в интервью Осман Айык.



Ничего личного. Просто факты.

Вы все еще думаете, купить квартиру в Кропивницком или в Северодонецке? Тогда мы не едем к Вам!



P.S. На этой ветке неоднократно мне задавали вопрос: ну вот вы купили готовую квартиру под ключ, в которой ничего делать не надо, кроме как закупить надежную двуспальную кровать, за 49 000 долларов - а какая эффективность вложения? Вы можете ее уже сегодня продать за 490 000?

Отвечаю: сегодня общался с приятелем - знаменитым юристом из Северодонецка. Колотит бабло не по-децки. Строил дом своей мечты в сосновом лесу (Вы может и не знаете, но там в самом деле под Северодонецом - я же был не раз - просто шикарные сосновые леса и озера): каррарский мрамор, итальянская майолика, венецианские зеркала, французские люстры на горе людском.

Кинулся продавать: смахнул сегодня пот со лба, продал по цене фундамента и перекрестился.

Эффективность - слово женского рода, то есть изменчивая она и капризная...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)