Додано: Вів 13 сер, 2019 19:32

Удачи, за МКАД строят мои приятели.

Держат вдвоем фирму. Они мне рассказали свою арифметику: что за МКАД условно говоря 1 000 баксов квадрат - то не за МКАД - 3 000...

Отличные парни из Апостолово (Украина). Вместе выпили не один литр коньяку и закусили не одним судаком фаршированным. А уж по горам налазились... да по водопадам... да по ущельям...

Нормально парни стоят...



Я, собственно к чему: вот вопрос по поводу покупки на старости лет однушки за МКАД или избушки в Краснотурьинске (там друг живет).

Исходные данные: человек - гражданин Дании, Бельгии или - условно скажем - США.

Напряженно работал на мойке автомобилей скажем за 10 баксов в час скажем по 10 часов в день.

Нахомячил, к пенсии - в 65 лет, скажем, 100 000 долларов (замечу, что Украине такая сумма лежит в матраце практически каждого сельського тракториста, а уж если работал на авто ассенизаторской - выкачать яму в наши дни - 10 минут работы - 300 гривен или больше 10 долларов за 15 минут - такая зарплата никакому владельцу "котлет" или даже - бери выше - мексиканцу с мойки авто и не снилась - точно и не снилась, то и все 200 000 баксов.



Итак, за 100 000 нахомяченных баксов покупает однушку за МКАД - отличный дом в 22 этажа, подъездов 10, соседи - все приличные чеченцы, буряты, адыгейцы - не к ночи будь сказано "адыгейцы" - любимая нация некоторых заблокированных и не заблокированных на сегодня на этой ветке форумчан, кабардино-балкарцы и прочие алкоголики.



Ну вот сидишь ты в этой однушке за МКАД Москввы - а прелесть в чем?

- Поехать в Большой - дорого и далеко. Да и бывали уже...Лучше включить проектор и прямо из сети с YouTube посмотреть "Щелкунчик" с бокалом шампанского руке.

- Поехать в Малый? - дорого и далеко, да и бывал уж... Посмотреть малоизвестную пьесу "ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ" А.Н.Островского? Так он и так день на день не приходится. и смотреть на кодло немощных стариков на сцене? (Музыка М.И.Глинки, русские романсы, песни и марши), ну, не знаю...

- Поехать в театр Советской армии? - дорого и далеко да и бывал уж... Посмотреть на спектакль- танцевальное шоу "гжель" - так у них даже на афишах грамматические ошибки и все те тетки в кокошниках к армии имеет отношение... имеют отношение... ну, если их в лесок под в/ч...

- Поехать в Олимпийскую деревню в концертный зал "Олимпийский" на концерт Юбилейный - к 100-летию примадонны и посмотреть, как дива в свои сто лет бодро выбегает в черных лосинах и кричит: "Я так хочу, я все лето не кончала?" (Автор текста: Резник И. Композитор: Пугачева А.)

Пойти в магазин и купить пачку пельменей - я лично своими руками пересмотрел 10 пачек разных видов производства Подмосковья - и везде было написано: Продукт мясосодержащий, содержание мяса - 4% (четыре, вы не ошиблись, Посмотрите пакет корма для своей собаки: 4%, вы не ошиблись).

А, ну разве что выйти на Садовое кольцо и получить удар себе дубинкой по голове, а жене - удар в живот?

Тогда да.

Без вопросов.

Вот если можно - я конечно, ошибаюсь как всегда и во всех вопросах, тезисно: ЗА-ЧЕМ? Сы-Мы-Сыл?

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)