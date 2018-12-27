akurt написав:

Дякую модератору Ірині за те, що черговий раз суттєво почистила гілку.х х хПро бронюваня готелів через сайт booking.comНе бачу ніяких проблем та немає чого боятися.Багато років бронюю готелі по всьому світу саме на цьому сайті: завжди все правильно і без проблем.Не треба боятися вказувати дані своєї картки: це потужний сайт-агрегатор із штаб-квартирою, здається, в Нідерландах. При проблемах можете звертатися напряму в службу підтримки booking.com, а не в готель - завжди знайдете підтримку.Раджу уважно читати при виборі готелю умови оплати: співробітники сайту радять орендодавцю встановлювати загальноприйнятні норми та правила, але інколи готель виставляє додаткові умови оплати - найчастіше - терміни.Звертайте увагу:- на можливість БЕЗКОШТОВНОЇ відміни бронювання (зазвичай - за добу, інколи буває за тиждень).- наявність сніданку, що входить у вартість номера...- наявність паркування, якщо ви подорожуєте на авто...- при бронюванні готелів, наприклад, на Гавайях, де вартість бронювання на тиждень може становити 1 500 - 3000 доларів, готелі можуть списувати передоплату відразу у вказаній сумі і сума може бути значною - наприклад, в мене відразу списували саме 1 500 доларів.Дуже корисно почитати відгуки тих,(я завжди читаю та отримую інформацію про те, чі є в номері інтернет, як він працював, чи дійсно в номері було чисто, що із сантехнікою та з кондиціонерами, інші цікаві речі).Додатково раджу заходити та бронювати готелі на сайті дуже потужної мережі Accorhotels, який не в повній мірі довіряє свої готелі сайту booking.com та часто пропонує більш цікаві пропозиції.Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини.Тут рятують анонімайзери або звернення до турецьких сайтів із бронювання, наприклад otelz.comДуже цікаві пропозиції весь час є на турецькому сайтіТексти турецькою, але ж працює перекладач від Гугл.1. Если в этот момент на карте не будет нужной суммы что будет с броней?- Як правило вони не списують ніяку суму, але перевіряють, чи працює картка - наприклад, пробують списати 1 гривню або 1 долар. І повертають відразу. Тобто не треба вказувати якусь "ліву" картку або заблоковану. Вони відразу пишуть: оплата прямо під час бронювання, чи картка потрібна тільки для гарантії бронювання.2.Если я буду вместе с картой в этот момент (снятия, блокировки) вне действия интернета, как вообще это работает?- Гроші будеть намагатися АЛЕ НЕ ФАКТ - списати працівники готелю (менеджер готелю з бронювання) тільки, якщо закінчився термін БЕЗОПЛАТНОГО скасування бронювання. Тут будьте уважними: якщо ви не відміняєте поїздку, то нічого страшного не буде. Якщо була спроба списання коштів (термін безкоштовної відміни закінчився), але кошти списати з картки не вдалося, вони дають 24 години на заміну картки або наповнення її грошима і бронь не "пропадає". Вам надішлють лист на електронну пошту із пропозицією на протязі 24-х годин виправити дані картки або ввести її дані повторно (наприклад, ви забули зняти блокування оплати саме цією карткою в мережі інтернет).3. По приезду в отель, чем расплачиваться, указанной картой или можно- можна і так і так. Найчастіше готель все ж таки НЕ СПИСУЄ гроші з картки, а працівник буде у вас на ресепшн запитувати, як саме ви хотіли б заплатити. Під час поселення у готель перевіряйте, чи здіснена оплата за готель та беріть завжди чек. Але часто готелі наперед і не беруть у вас плату зовсім - по факту виселення буде розрахунок, на ваш вибір: готівкою або вказаною під час бронювання карткою. Вибирайте, що зручніше.Моя порада: не бронюйте готелі, які відразу списують кошти, тільки якщо це не готель "сьогодні-на завтра" або "сьогодні на сьогодні".Тезісно: немає чого боятися. Все ОК!