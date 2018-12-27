Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Дякую модератору Ірині за те, що черговий раз суттєво почистила гілку.
х х х
Про бронюваня готелів через сайт booking.com
Не бачу ніяких проблем та немає чого боятися. Багато років бронюю готелі по всьому світу саме на цьому сайті: завжди все правильно і без проблем. Не треба боятися вказувати дані своєї картки: це потужний сайт-агрегатор із штаб-квартирою, здається, в Нідерландах. При проблемах можете звертатися напряму в службу підтримки booking.com, а не в готель - завжди знайдете підтримку. Раджу уважно читати при виборі готелю умови оплати: співробітники сайту радять орендодавцю встановлювати загальноприйнятні норми та правила, але інколи готель виставляє додаткові умови оплати - найчастіше - терміни. Звертайте увагу: - на можливість БЕЗКОШТОВНОЇ відміни бронювання (зазвичай - за добу, інколи буває за тиждень). - наявність сніданку, що входить у вартість номера... - наявність паркування, якщо ви подорожуєте на авто... - при бронюванні готелів, наприклад, на Гавайях, де вартість бронювання на тиждень може становити 1 500 - 3000 доларів, готелі можуть списувати передоплату відразу у вказаній сумі і сума може бути значною - наприклад, в мене відразу списували саме 1 500 доларів.
Дуже корисно почитати відгуки тих, хто вже був в цьому готелі (я завжди читаю та отримую інформацію про те, чі є в номері інтернет, як він працював, чи дійсно в номері було чисто, що із сантехнікою та з кондиціонерами, інші цікаві речі).
Додатково раджу заходити та бронювати готелі на сайті дуже потужної мережі Accorhotels, який не в повній мірі довіряє свої готелі сайту booking.com та часто пропонує більш цікаві пропозиції.
Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини. Тут рятують анонімайзери або звернення до турецьких сайтів із бронювання, наприклад otelz.com Дуже цікаві пропозиції весь час є на турецькому сайті https://www.grupanya.com/ Тексти турецькою, але ж працює перекладач від Гугл.
1. Если в этот момент на карте не будет нужной суммы что будет с броней? - Як правило вони не списують ніяку суму, але перевіряють, чи працює картка - наприклад, пробують списати 1 гривню або 1 долар. І повертають відразу. Тобто не треба вказувати якусь "ліву" картку або заблоковану. Вони відразу пишуть: оплата прямо під час бронювання, чи картка потрібна тільки для гарантії бронювання. 2.Если я буду вместе с картой в этот момент (снятия, блокировки) вне действия интернета, как вообще это работает? - Гроші будеть намагатися АЛЕ НЕ ФАКТ - списати працівники готелю (менеджер готелю з бронювання) тільки, якщо закінчився термін БЕЗОПЛАТНОГО скасування бронювання. Тут будьте уважними: якщо ви не відміняєте поїздку, то нічого страшного не буде. Якщо була спроба списання коштів (термін безкоштовної відміни закінчився), але кошти списати з картки не вдалося, вони дають 24 години на заміну картки або наповнення її грошима і бронь не "пропадає". Вам надішлють лист на електронну пошту із пропозицією на протязі 24-х годин виправити дані картки або ввести її дані повторно (наприклад, ви забули зняти блокування оплати саме цією карткою в мережі інтернет). 3. По приезду в отель, чем расплачиваться, указанной картой или можно - можна і так і так. Найчастіше готель все ж таки НЕ СПИСУЄ гроші з картки, а працівник буде у вас на ресепшн запитувати, як саме ви хотіли б заплатити. Під час поселення у готель перевіряйте, чи здіснена оплата за готель та беріть завжди чек. Але часто готелі наперед і не беруть у вас плату зовсім - по факту виселення буде розрахунок, на ваш вибір: готівкою або вказаною під час бронювання карткою. Вибирайте, що зручніше.
Моя порада: не бронюйте готелі, які відразу списують кошти, тільки якщо це не готель "сьогодні-на завтра" або "сьогодні на сьогодні".
Тезісно: немає чого боятися. Все ОК!
Спасибо за ответ,напрягло,то,что в Турции нет брони ч-з букинг,отель уже забронировал,пришел ответ соответственный ,а теперь получается можно приехать а брони нет?Посмотрел внимательно на ответ бесплатная отмена брони снимается за 2-е суток,т.есть если я буду без интернета в другом городе Турции,сообщение я не получу,не знаю сможет ли отель снять деньги с заявленной карты без меня,приеду ч-з 2-е суток а там места нет?
Немного добавлю С карты вашей отель спишет в любом случае, т.к. вы оставили ее данные (тут важно только наличие на ней денег и отсутствие блокировок), кстати отель может списать дополнительно, после вашего выселения, например, за ремонт или пропажу чего-либо, минибар. Часто бывает, что на букинге это квартира или миниотель без рецепшиона, после брони у вас появится телефон для связи. Как правило по этому телефону можно связаться по whatup или viber, можно заранее уточнить пароль от wi-fi для связи с хозяином по приезду. И обязательно читайте отзывы иногда бывает, что отеля/квартиры давно уже нет, а бронь принимают. Как правило букинг вам деньги потом вернет, но толку когда вы приедете ночью, а там нет отеля...
Спасибо за ответ.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
akurt написав:Нахомячил, к пенсии - в 65 лет, скажем, 100 000 долларов (замечу, что Украине такая сумма лежит в матраце практически каждого сельського тракториста, а уж если работал на авто ассенизаторской - выкачать яму в наши дни - 10 минут работы - 300 гривен или больше 10 долларов за 15 минут
Эм... это космос! не плохо люди живут с селах Украины... А я и не знал...
Якщо у сільського тракториста, за думкою пана Акурта (чи пані Акурт) є 100 000 дол), то у кожного водія київської маршрутки лежить під подушкою 200 000 долярів, а у кожного київського сантехніка - мільйон доларів!
Питання - чому ж ніхто з них не купляє собі квартири в Анталії? І навіть просто не їде відпочивати в Туреччину????? ____________
пан Акурт - точно не працює на advego.com ?
"На чём в Адвего.ру можно заработать: Написание статей (копирайтинг, рерайтинг, написание seo-текстов); Перевод статей; Добавление новых постов на блоги и форумы ; Составление рекламных слоганов; Написание рефератов, докладов, сочинений, дипломных и курсовых работ; Написание презентационных текстов, поздравлений, стихов и рассказов и многое, многое другое."
Такая пара глупцов - слакоглупая парочка Понаехал и Франт, что даже удивительно, Казалось, что уже таких не бывает, вымерли, ан нет, то Адыгея, то копирайты, то advego.com, то еще что-то. Понятно, почему их жены не кормят.
Ну и классика: неспособность ответить ни на один вопрос.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Frant написав: пан Акурт - точно не працює на advego.com ?
"На чём в Адвего.ру можно заработать: Написание статей (копирайтинг, рерайтинг, написание seo-текстов); Перевод статей; Добавление новых постов на блоги и форумы ;
да это конкретно эта личность. я ж говорил
Господин Понаехал: ГЛУПОСТЬ ВАША ПРОСТО УДИВИТЕЛЬНА В 21-м веке. Причем заметно, что если вас выпускают на сцену без Франта, то еще какие то отдельные адекватные строчки может и написать. Даже любо-дорого прочитать. Но как только из клетки выпускают Франта - глупеете удивительно быстро. Прикольно. И я за вас рад: чем больше глупых людей вокруг, тем в определенном смысле другим людям БЕЗОПАСНЕЕ жить. Тем более лично я сумел раскрыть и показать всем сладкоглупую парочку. Ей Богу, трудно поверить, что в наш век могут быть такие тупые...
P.S. Изучая поведение человекоподобных, мы все становимся умнее. Вот я, читаю этот патологический бред то про адыгею, то авторитетные утверждения про advego наткнулся на такое: Обсе́ссия (лат. obsessio — «осада», «охватывание») — синдром, представляющий собой периодически, через неопределённые промежутки времени, возникающие у человека навязчивые нежелательные непроизвольные мысли, идеи или представления. Человек может фиксироваться на таких мыслях, и при этом они вызывают негативные эмоции или дистресс, причём от таких мыслей трудно избавиться или управлять ими. Обсессии могут быть (но не обязательно) связаны с компульсиями — навязчивым поведением. Согласно современным представлениям, к обсессиям не относятся иррациональные страхи (фобии) и навязчивые действия (компульсии). Навязчивое действие налицо: ЗАГАДИТЬ ЗАМУСОРИТЬ ЗАФЛУДИТЬ Финансовый форум Украины.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 сер, 2019 05:35, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)