Я как раз переезжаю в новые аппарты. Вот моя:
Сорри за кучу мусора- просто в процессе переезда
а вот фото кухни коморки в которой ютился когда только переехал несколько лет назад
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 05:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:54
цоколь?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
|