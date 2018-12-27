Я как раз переезжаю в новые аппарты. Вот моя:
Сорри за кучу мусора- просто в процессе переезда
а вот фото кухни коморки в которой ютился когда только переехал несколько лет назад
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 05:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:54
цоколь?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:48
КУДИ КРАЩЕ ВИТРАТИТИ НАХОМ"ЯЧЕНІ ГРОШІ?
Маковій...
В Карпатах в цей день привічають одне одного так:
- Слава Ісусу Христу!
- Слава навіки Великому Богу!
В цей день - подарунок для читача: рейтинг світових атракціонів (за думкою akurt'a) з отримання найбільшого задоволення та правильного методу та способу витрати грошей, нахом"ячених у попердні роки...
ТРЕТЄ МІСЦЕ:
Розташований зовсім недалеко від мого будинка в Анталії найбільший в місті Стрілецький тир з бойовою зброєю!
Вартість сеансу - 70 лір або приблизно 300 гривень.
Що входить:
- сніданок в ресторації тиру... (під час сніданку інструктори намагаються зрозуміти, чи не є відвідувач збоченцем - підтримую такий підхід)...
- інструктаж з використання бойової зброї (пістолети)...
- амуніція...
- 15 пострілів під керівництвом інструктора...
- відеозапис (на вибір: компакт-диск або запис на вашу флешку).
- в подарунок - мішень-портрет із вашими досягненнями (можна принести мішень із собою з бажаним фейсом).
Ось якісне відео. Тут цікаві 2 речі:
а) перші 40 секунд - то автодорога, по якій я зазвичай повертаюся на авто з пляжу, заправляюся на Brirish petroleum та по дорозі відвідую супермакет МЕТРО для купівлі свіжої рибки (зазвичай 48 видів риби).
б) запис зроблено 31 грудня - зверніть увагу на погоду!!!
Хлопці говорять турецькою, але й так все є зрозумілим...
ДРУГЕ МІСЦЕ:
Рафтінг гірською річкою.
45 лір - чудове задоволення.
В програму входить:
- трансфер з будь-якої точки Анталії до гірьскої річки із найдавнішим мостовим переходом через гірську річку - кам"яному мосту вже 2000 років, я особисто переїжджав по ньому - то був перший переїзд авто з українськими автономерами за останні 2000 років!
- смачний обід...
- інструктаж...
- супровід інструктора...
- 14 км по гірській річці...
ПЕРШЕ МІСЦЕ:
Відвідування супермаркета "Сільпо" у Львові по вул. Наукова.
Найвищий рівень подиву та найвищий рівень витрати грошей!
На чьому варто зупинитися особливо:
а) філе оследця, на ціннику написано: АНТАЛІЯ!
За останні 6 років жодного разу не бачів у продажі оселедця в Анталії, його НЕ виловлюють в Середземному морі. В Супермаркеті МЕТРО буває досить рідко в продажі один із видів оселедця СВІЖИЙ, який купують наші українці та роблять вдома солоний оселедець.
Купуємо по 16,50 гривень за 100 грамів - 165 гривень кіло - за ціною кролика - та майже в 2 рази дорожче, ніж чудовий норвезький оселедець! Оселедець Анталія! Тільки перше місце!
б) мою увагу привернула цікава полиця із хімікатами для посудомийок.
Ось де вибирати подарунки жінкам:
- сіль для посудомийки - 55 гривень (в Туреччині - 2,5 ліри або 10 гривень).
- таблетки для посудомиюк зіб"ють з ніг навть Ротшильда: 300! 600! 834 гривні пачка! З написом: GOLD!!!!
В Анталії в будь-якому супермаркеті я купую пачку таблеток для посудомийки за ціною приблизно 16-18 лір або приблизно 75-80 гривень за пачку таблеток.
в) є чудові подарунки для чоловіків: чудовий гумовий чоловічий одяг.
Я ледве не впав з ніг від несподіванки:
Таїланд!
Три штуки гумового одягу для справжніх чоловіків - 73 гривні!
Везли з Таїланду на діріжаблях!
Круто! В Анталії - виробництва United kigdom 3 штуки коштували б 6 лір або 27 гривень.
Але по 3 штуки не продаються - то не наш метод - в коробках по 12 штук.
- Слава Ісусу Христу!
- Слава навіки Великому Богу!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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