Я как раз переезжаю в новые аппарты. Вот моя:
Сорри за кучу мусора- просто в процессе переезда
а вот фото кухни коморки в которой ютился когда только переехал несколько лет назад
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 05:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:54
цоколь?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:48
КУДИ КРАЩЕ ВИТРАТИТИ НАХОМ"ЯЧЕНІ ГРОШІ?
Маковій...
В Карпатах в цей день привічають одне одного так:
- Слава Ісусу Христу!
- Слава навіки Великому Богу!
В цей день - подарунок для читача: рейтинг світових атракціонів (за думкою akurt'a) з отримання найбільшого задоволення та правильного методу та способу витрати грошей, нахом"ячених у попердні роки...
ТРЕТЄ МІСЦЕ:
Розташований зовсім недалеко від мого будинка в Анталії найбільший в місті Стрілецький тир з бойовою зброєю!
Вартість сеансу - 70 лір або приблизно 300 гривень.
Що входить:
- сніданок в ресторації тиру... (під час сніданку інструктори намагаються зрозуміти, чи не є відвідувач збоченцем - підтримую такий підхід)...
- інструктаж з використання бойової зброї (пістолети)...
- амуніція...
- 15 пострілів під керівництвом інструктора...
- відеозапис (на вибір: компакт-диск або запис на вашу флешку).
- в подарунок - мішень-портрет із вашими досягненнями (можна принести мішень із собою з бажаним фейсом).
Ось якісне відео. Тут цікаві 2 речі:
а) перші 40 секунд - то автодорога, по якій я зазвичай повертаюся на авто з пляжу, заправляюся на Brirish petroleum та по дорозі відвідую супермакет МЕТРО для купівлі свіжої рибки (зазвичай 48 видів риби).
б) запис зроблено 31 грудня - зверніть увагу на погоду!!!
Хлопці говорять турецькою, але й так все є зрозумілим...
ДРУГЕ МІСЦЕ:
Рафтінг гірською річкою.
45 лір - чудове задоволення.
В програму входить:
- трансфер з будь-якої точки Анталії до гірьскої річки із найдавнішим мостовим переходом через гірську річку - кам"яному мосту вже 2000 років, я особисто переїжджав по ньому - то був перший переїзд авто з українськими автономерами за останні 2000 років!
- смачний обід...
- інструктаж...
- супровід інструктора...
- 14 км по гірській річці...
ПЕРШЕ МІСЦЕ:
Відвідування супермаркета "Сільпо" у Львові по вул. Наукова.
Найвищий рівень подиву та найвищий рівень витрати грошей!
На чьому варто зупинитися особливо:
а) філе оследця, на ціннику написано: АНТАЛІЯ!
За останні 6 років жодного разу не бачів у продажі оселедця в Анталії, його НЕ виловлюють в Середземному морі. В Супермаркеті МЕТРО буває досить рідко в продажі один із видів оселедця СВІЖИЙ, який купують наші українці та роблять вдома солоний оселедець.
Купуємо по 16,50 гривень за 100 грамів - 165 гривень кіло - за ціною кролика - та майже в 2 рази дорожче, ніж чудовий норвезький оселедець! Оселедець Анталія! Тільки перше місце!
б) мою увагу привернула цікава полиця із хімікатами для посудомийок.
Ось де вибирати подарунки жінкам:
- сіль для посудомийки - 55 гривень (в Туреччині - 2,5 ліри або 10 гривень).
- таблетки для посудомиюк зіб"ють з ніг навть Ротшильда: 300! 600! 834 гривні пачка! З написом: GOLD!!!!
В Анталії в будь-якому супермаркеті я купую пачку таблеток для посудомийки за ціною приблизно 16-18 лір або приблизно 75-80 гривень за пачку таблеток.
в) є чудові подарунки для чоловіків: чудовий гумовий чоловічий одяг.
Я ледве не впав з ніг від несподіванки:
Таїланд!
Три штуки гумового одягу для справжніх чоловіків - 73 гривні!
Везли з Таїланду на діріжаблях!
Круто! В Анталії - виробництва United kigdom 3 штуки коштували б 6 лір або 27 гривень.
Але по 3 штуки не продаються - то не наш метод - в коробках по 12 штук.
- Слава Ісусу Христу!
- Слава навіки Великому Богу!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:44
Особливе попередження: на території Турецької республіки (саме на території Туреччини) сайт працює, але можливість бронювання ТУРЕЦЬКИХ готелів відсутня - політика Уряду Туреччини.
Я еще в апреле забронировала через букинг в Стамбуле гостиницу в центре города. Получила подтверждение с бесплатной отменой до 30 ноября. Я буду с 4 по 8 декабря.
хотите сказать, что не факт, что меня будет ждать забронированный номер, даже если я проплачу, допустим, сейчас?
сейчас буду по электронке связываться с отелем. Цена, кстати, подорожала на 30 евро на эти даты.
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:55
У вас все будет хорошо - вы путаете технический вопрос работы сайта booking.com на территории (!!!) Турецкой республики только для бронирования отеля, находящегося на территории Турецкой республики, с работой сайта booking.com при бронировании отелей, находящихся на территории Турецкой республики, при обращении с территории иных государств.
Например:
- отель в Стамбуле вы можете забронировать, находясь на территории Украины или другой страны. И ваша бронь работает и действительна.
- вы не сможете забронировать тот же отель в Стамбуле, находясь на территории Турецкой республики, через сайт booking.com.
На вас не распространяется возможное изменение цен отеля: полная и действительная цена указана у вас в подтверждении бронирования.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 сер, 2019 14:01, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:01
akurt
спасибо, я частично так и поняла,
но все же запрос уже отправила
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:02
Почему? У важе есть подтвержденная бронь от букинга. Печатаете ее (на всякий случай) и все. Единственно, если оплата должна быть списана, например 30 ноября и на вашей карте денег не будет и вы не оплатите, то бронь могут аннулировать при это еще и со штрафом, если например отмена пойдет после 30 ноября, а оплаты не будет. Есть ли штрафы и какие должно было быть указано при подтверждении.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:06
Все будет хорошо.
Просто был финансовый конфликт между правительством Турции и предприятием под названием booking.com
Правительство так своеобразно их «наказало».
Но это не касается бронирований, сделанных с территории иных государств.
Слегка неудобно только для путешествующих по территории Турции при попытке забронировать отель именно турецкий.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:11
akurt
з медовим спасом!!
похвалюсь моїми закупами с селищі Синевір:
молоко домашнє 1л-30 грн
мед гречаний, єко, домашній, гірський 1л - 200 грн
та ...барабанная дробь!!! білі гриби , сушені на ДРОВАХ, бо там газу немає -100 гр-100 гривень.Купила, всі, що були у Марічки, 500 гр
яєчка домашні, смачненькі, 30 грн десяток. дайте 3!
А ще Марічка вигодовує кабанчика без КОМБІКОРМУ, бо для неї це задорого. Свинина-Иберика!! прям
Але що воно таке, вона не знає.
Вразила за смаком щойно піймана форель та на грилі засмажена, 45 грн 100 гр свіжовиловленої ваги))). Здалося, що задорого, але смак вартує того. Рибка 340 грн (11 євро за 750 граммів) - то не дороге задоволення.
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:08
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