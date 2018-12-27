Додано: Сер 14 сер, 2019 09:48

В Карпатах в цей день привічають одне одного так:- Слава Ісусу Христу!- Слава навіки Великому Богу!В цей день - подарунок для читача: рейтинг світових атракціонів (за думкою'a) з отримання найбільшого задоволення та правильного методу та способу витрати грошей, нахом"ячених у попердні роки...ТРЕТЄ МІСЦЕ:Розташований зовсім недалеко від мого будинка в Анталії найбільший в місті Стрілецький тир з бойовою зброєю!Вартість сеансу - 70 лір або приблизно 300 гривень.Що входить:- сніданок в ресторації тиру... (під час сніданку інструктори намагаються зрозуміти, чи не є відвідувач збоченцем - підтримую такий підхід)...- інструктаж з використання бойової зброї (пістолети)...- амуніція...- 15 пострілів під керівництвом інструктора...- відеозапис (на вибір: компакт-диск або запис на вашу флешку).- в подарунок - мішень-портрет із вашими досягненнями (можна принести мішень із собою з бажаним фейсом).Ось якісне відео. Тут цікаві 2 речі:а) перші 40 секунд - то автодорога, по якій я зазвичай повертаюся на авто з пляжу, заправляюся на Brirish petroleum та по дорозі відвідую супермакет МЕТРО для купівлі свіжої рибки (зазвичай 48 видів риби).б) запис зроблено 31 грудня -Хлопці говорять турецькою, але й так все є зрозумілим...ДРУГЕ МІСЦЕ:Рафтінг гірською річкою.45 лір - чудове задоволення.В програму входить:- трансфер з будь-якої точки Анталії до гірьскої річки із найдавнішим мостовим переходом через гірську річку - кам"яному мосту вже 2000 років, я особисто переїжджав по ньому - то був перший переїзд авто з українськими автономерами за останні 2000 років!- смачний обід...- інструктаж...- супровід інструктора...- 14 км по гірській річці...ПЕРШЕ МІСЦЕ:Відвідування супермаркета "Сільпо" у Львові по вул. Наукова.Найвищий рівень подиву та найвищий рівень витрати грошей!На чьому варто зупинитися особливо:а) філе оследця, на ціннику написано: АНТАЛІЯ!За останні 6 років жодного разу не бачів у продажі оселедця в Анталії, його НЕ виловлюють в Середземному морі. В Супермаркеті МЕТРО буває досить рідко в продажі один із видів оселедця СВІЖИЙ, який купують наші українці та роблять вдома солоний оселедець.Купуємо по 16,50 гривень за 100 грамів - 165 гривень кіло - за ціною кролика - та майже в 2 рази дорожче, ніж чудовий норвезький оселедець!Тільки перше місце!б) мою увагу привернула цікава полиця із хімікатами для посудомийок.Ось де вибирати подарунки жінкам:- сіль для посудомийки - 55 гривень (в Туреччині - 2,5 ліри або 10 гривень).- таблетки для посудомиюк зіб"ють з ніг навть Ротшильда: 300! 600! 834 гривні пачка! З написом: GOLD!!!!В Анталії в будь-якому супермаркеті я купую пачку таблеток для посудомийки за ціною приблизно 16-18 лір або приблизно 75-80 гривень за пачку таблеток.в) є чудові подарунки для чоловіків: чудовий гумовий чоловічий одяг.Я ледве не впав з ніг від несподіванки:Таїланд!Три штуки гумового одягу для справжніх чоловіків - 73 гривні!Везли з Таїланду на діріжаблях!Круто! В Анталії - виробництва United kigdom 3 штуки коштували б 6 лір або 27 гривень.Але по 3 штуки не продаються - то не наш метод - в коробках по 12 штук.- Слава Ісусу Христу!- Слава навіки Великому Богу!