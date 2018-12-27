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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:02
djbnd777 написав:akurt
з медовим спасом!!
похвалюсь моїми закупами с селищі Синевір:
молоко домашнє 1л-30 грн
мед гречаний, єко, домашній, гірський 1л - 200 грн
та ...барабанная дробь!!! білі гриби , сушені на ДРОВАХ, бо там газу немає -100 гр-100 гривень.Купила, всі, що були у Марічки, 500 гр
яєчка домашні, смачненькі, 30 грн десяток. дайте 3!
А ще Марічка вигодовує кабанчика без КОМБІКОРМУ, бо для неї це задорого. Свинина-Иберика!! прям
Але що воно таке, вона не знає.
Вразила за смаком щойно піймана форель та на грилі засмажена, 45 грн 100 гр свіжовиловленої ваги))). Здалося, що задорого, але смак вартує того. Рибка 340 грн (11 євро за 750 граммів) - то не дороге задоволення.
А дешёвий магазинний йогурт? А варені раки з турецьким вином???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:18
djbnd777 написав:akurt
з медовим спасом!!
похвалюсь моїми закупами с селищі Синевір:
молоко домашнє 1л-30 грн
мед гречаний, єко, домашній, гірський 1л - 200 грн
та ...барабанная дробь!!! білі гриби , сушені на ДРОВАХ, бо там газу немає -100 гр-100 гривень.Купила, всі, що були у Марічки, 500 гр
яєчка домашні, смачненькі, 30 грн десяток. дайте 3!
А ще Марічка вигодовує кабанчика без КОМБІКОРМУ, бо для неї це задорого. Свинина-Иберика!! прям
Але що воно таке, вона не знає.
Вразила за смаком щойно піймана форель та на грилі засмажена, 45 грн 100 гр свіжовиловленої ваги))). Здалося, що задорого, але смак вартує того. Рибка 340 грн (11 євро за 750 граммів) - то не дороге задоволення.
Марічка Вас красиво розвела на бабосики
як і всіх туристів, які заїжджають до неї
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:21
Кстати, в Фейсбуке дал сегодня "нашим" в Анталии советы по поводу выбора турецких вин к ракам.
Все благодарили и гурманы согласились с моими советами.
А то! Я же весной совершил визит в долину виноградников в центральной части Турции.
Смотрел на виноградники - прямо как в долине Napa и Sonoma в Калифорнии и думал: ага, надо брать вот вина откуда... Тем более, что в Калифорнии вина по цене плюс-минус 15 долларов, а в Турции примерно по 4-5 долларов: брать к ужину и не думать!
Сегодня в Анталии +29. Отличная погода! Во Львове осень: +14, сильный дождь и ветер...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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