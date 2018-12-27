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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:02

  djbnd777 написав:akurt
з медовим спасом!!
похвалюсь моїми закупами с селищі Синевір:
молоко домашнє 1л-30 грн
мед гречаний, єко, домашній, гірський 1л - 200 грн
та ...барабанная дробь!!! білі гриби , сушені на ДРОВАХ, бо там газу немає -100 гр-100 гривень.Купила, всі, що були у Марічки, 500 гр
яєчка домашні, смачненькі, 30 грн десяток. дайте 3!
А ще Марічка вигодовує кабанчика без КОМБІКОРМУ, бо для неї це задорого. Свинина-Иберика!! прям
Але що воно таке, вона не знає.
Вразила за смаком щойно піймана форель та на грилі засмажена, 45 грн 100 гр свіжовиловленої ваги))). Здалося, що задорого, але смак вартує того. Рибка 340 грн (11 євро за 750 граммів) - то не дороге задоволення.

А дешёвий магазинний йогурт? А варені раки з турецьким вином???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:18

  djbnd777 написав:akurt
з медовим спасом!!
похвалюсь моїми закупами с селищі Синевір:
молоко домашнє 1л-30 грн
мед гречаний, єко, домашній, гірський 1л - 200 грн
та ...барабанная дробь!!! білі гриби , сушені на ДРОВАХ, бо там газу немає -100 гр-100 гривень.Купила, всі, що були у Марічки, 500 гр
яєчка домашні, смачненькі, 30 грн десяток. дайте 3!
А ще Марічка вигодовує кабанчика без КОМБІКОРМУ, бо для неї це задорого. Свинина-Иберика!! прям
Але що воно таке, вона не знає.
Вразила за смаком щойно піймана форель та на грилі засмажена, 45 грн 100 гр свіжовиловленої ваги))). Здалося, що задорого, але смак вартує того. Рибка 340 грн (11 євро за 750 граммів) - то не дороге задоволення.


Марічка Вас красиво розвела на бабосики :lol:
як і всіх туристів, які заїжджають до неї 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:21

Кстати, в Фейсбуке дал сегодня "нашим" в Анталии советы по поводу выбора турецких вин к ракам.
Все благодарили и гурманы согласились с моими советами.
А то! Я же весной совершил визит в долину виноградников в центральной части Турции.
Смотрел на виноградники - прямо как в долине Napa и Sonoma в Калифорнии и думал: ага, надо брать вот вина откуда... Тем более, что в Калифорнии вина по цене плюс-минус 15 долларов, а в Турции примерно по 4-5 долларов: брать к ужину и не думать!
Сегодня в Анталии +29. Отличная погода! Во Львове осень: +14, сильный дождь и ветер...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:36

  jump написав:Марічка Вас красиво розвела на бабосики :lol:
як і всіх туристів, які заїжджають до неї 8)


Обычные цены Привокзального рынка во Львове.
Молоко по 30 - классно! Всего в два-три раза дороже, чем в Анталии.
Лично я НИЧЕГО молочного, кроме творога и сметаны (У Frant - голодного видимо c детства - навязчивая идея про какой-то "йогурт" - я не покупаю йогурт вообще) так вот, и сметаны к творогу - не покупаю. За три месяца попалась только один раз "настоящая" сметана. Последний раз брал вроде как у "настоящей бабушки" - удивился, что через сутки сметана "взялась" комками или кусками... Брррр...

Я вот захожу во Львове в магазины и искренне дивлюсь, как люди живут.
И по-прежнему подтверждаю: если вы можете получать бабулеты в Украине, а жить в Анталии, то вам приз: все на свете, кроме сигарет и алкоголя - дешевле и лучше качеством. То есть у вас на каждом углу целенаправленно качественно и напористо банально отбирают деньги, только жестче, умнее и круче цыганок на вокзале.
На сигареты в Турции самый большой акциз и налоги в Европе: государство стрижет бабло не слабо... Вообще-то очень умно...
Мясо - баранина и говядина - дороже, но это совсем другая баранина и совсем другая говядина.
Приколы дня:
- рынок во Львове, лежат такие ужасные на вид домашние куры, как будто они из Бухенвальда. Мы с мамой держали курей все мое детство - обычно не менее 20-ти кур держали - и я знаю, какой вид имеет курочка и какой вид имеет петушок. Остановился, просто, чтобы посмотреть на смертников. Бабушка воспользовалась моментом и начала меня уговаривать купить хоть что-то, особенно петушков, которых, видимо только с креста сняли. Уговорила купить свеженькую отличную курицу-бройлера по 90 гривен кг, но типа последяя, и отдаст по 80. А предпоследнюю типа забрал очень приличный дядя вот только что. Грех было не взять: затянула 3 кг. Принес домой с гордостью. Жена начала разделывать, а он внутри весь замороженный... Да уж...

- рынок в микрорайоне Львова, жена покупает овощи. У бабушки пластиковое ведро с зеленой фасолью. Бабушка говорит: "Пані, купіть квасолю, всю вже продала дуже додому хочу!" Жена купила это последнее ведро и пошла к авто, где я ее ждал. Тут вспомнила, что она не купила хлеб, возвращается: на том же месте стоит та же бабушка и стоит такое же ведерко полное "последней" фасолью. Подошла и специально спросила: "Точно последнее?" Бабушка не ответила.

- Ще цікаво: Львів, був у справах - поруч магазин "Вина світу". Зайшов - величезний магазин, все є: віскі, бурбон, ціни 550-750-1150 і вище... Підійшла дівчина-продавець: "Що Ви бажаєте?" - Я бажаю купити УКРАЇНСЬКИЙ коньяк. Наприклад, "Закарпатський", або "Бескіди", або "Невицький замок" - "Ну, в нас нічого українського НЕМАЄ. Хіба ось щось від "Шустов" - 2 види, та ось одеський "Потьомкін". А більше НІЧОГО УКРАЇНСЬКОГО немає".
Дивно...

Вообще вот полное ощущение, что все друг-друга дурят на каждом шагу.
Вы уж не обижайтесь: вы привыкли, а я - отвык от лжи и обмана.

Вот единственное место, где могут во Львове не обдурить - реально удивился: кафе в Сервисном центре МВС Украины, сегодня был там долго, решал "шкурные" дела - кстати для Турции.
Просто отличная кухня! Бограч - 50 гривен - подала официантка в глиняной миске и лучше Бограча я не ел даже в карпатских колыбах.
Подошел и поблагодарил сотрудников за хорошую кухню! Вот умеют же... Иногда...
Через пару недель выезжаю на Черновцы и Румынию, вот не обижайтесь, но с Украины НЕЧЕГО везти с тобой в Анталию вообще. Вообще от слова "ВООБЩЕ" (может быть, пару бутылок водки).
Вот в Румынии реально надо "затариться" пивом и виски. Сервелатом и другой колбаской.
Там есть такая классная сыровяленна колбаска - кажется, "Трансильвания" называется - палка колбасы длиной в полметра. Очень сухая. Трудно режется. Райское наслаждение и цена просто смешная.
С точки зрения арифметики, то, что я НИЧЕГО с собой не возьму с Украины - вам лучше: больше достанется!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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