Додано: Сер 14 сер, 2019 18:36

jump написав: Марічка Вас красиво розвела на бабосики

як і всіх туристів, які заїжджають до неї Марічка Вас красиво розвела на бабосикияк і всіх туристів, які заїжджають до неї

Обычные цены Привокзального рынка во Львове.Молоко по 30 - классно! Всего в два-три раза дороже, чем в Анталии.Лично я НИЧЕГО молочного, кроме творога и сметаны (У- голодного видимо c детства - навязчивая идея про какой-то "йогурт" - я не покупаю йогурт вообще) так вот, и сметаны к творогу - не покупаю. За три месяца попалась только один раз "настоящая" сметана. Последний раз брал вроде как у "настоящей бабушки" - удивился, что через сутки сметана "взялась" комками или кусками... Брррр...Я вот захожу во Львове в магазины и искренне дивлюсь, как люди живут.И по-прежнему подтверждаю: если вы можете получать бабулеты в Украине, а жить в Анталии, то вам приз: все на свете, кроме сигарет и алкоголя - дешевле и лучше качеством. То есть у вас на каждом углу целенаправленно качественно и напористо банально отбирают деньги, только жестче, умнее и круче цыганок на вокзале.На сигареты в Турции самый большой акциз и налоги в Европе: государство стрижет бабло не слабо... Вообще-то очень умно...Мясо - баранина и говядина - дороже, но это совсем другая баранина и совсем другая говядина.Приколы дня:- рынок во Львове, лежат такие ужасные на вид домашние куры, как будто они из Бухенвальда. Мы с мамой держали курей все мое детство - обычно не менее 20-ти кур держали - и я знаю, какой вид имеет курочка и какой вид имеет петушок. Остановился, просто, чтобы посмотреть на смертников. Бабушка воспользовалась моментом и начала меня уговаривать купить хоть что-то, особенно петушков, которых, видимо только с креста сняли. Уговорила купить свеженькую отличную курицу-бройлера по 90 гривен кг, но типа последяя, и отдаст по 80. А предпоследнюю типа забрал очень приличный дядя вот только что. Грех было не взять: затянула 3 кг. Принес домой с гордостью. Жена начала разделывать, а он внутри весь. Да уж...- рынок в микрорайоне Львова, жена покупает овощи. У бабушки пластиковое ведро с зеленой фасолью. Бабушка говорит: "Пані, купіть квасолю, всю вже продала дуже додому хочу!" Жена купила это последнее ведро и пошла к авто, где я ее ждал. Тут вспомнила, что она не купила хлеб, возвращается: на том же месте стоит та же бабушка и стоит такое же ведерко полное "последней" фасолью. Подошла и специально спросила: "Точно последнее?" Бабушка не ответила.- Ще цікаво: Львів, був у справах - поруч магазин "Вина світу". Зайшов - величезний магазин, все є: віскі, бурбон, ціни 550-750-1150 і вище... Підійшла дівчина-продавець: "Що Ви бажаєте?" - Я бажаю купити УКРАЇНСЬКИЙ коньяк. Наприклад, "Закарпатський", або "Бескіди", або "Невицький замок" - "Ну, в нас. Хіба ось щось від "Шустов" - 2 види, та ось одеський "Потьомкін". А більше НІЧОГО УКРАЇНСЬКОГО немає".Дивно...Вообще вот полное ощущение, что все друг-друга дурят на каждом шагу.Вы уж не обижайтесь: вы привыкли, а я - отвык от лжи и обмана.Вот единственное место, где могут во Львове не обдурить - реально удивился: кафе в Сервисном центре МВС Украины, сегодня был там долго, решал "шкурные" дела - кстати для Турции.Просто отличная кухня! Бограч - 50 гривен - подала официантка в глиняной миске и лучше Бограча я не ел даже в карпатских колыбах.Подошел и поблагодарил сотрудников за хорошую кухню! Вот умеют же... Иногда...Через пару недель выезжаю на Черновцы и Румынию, вот не обижайтесь, но с Украины НЕЧЕГО везти с тобой в Анталию вообще. Вообще от слова "ВООБЩЕ" (может быть, пару бутылок водки).Вот в Румынии реально надо "затариться" пивом и виски. Сервелатом и другой колбаской.Там есть такая классная сыровяленна колбаска - кажется, "Трансильвания" называется - палка колбасы длиной в полметра. Очень сухая. Трудно режется. Райское наслаждение и цена просто смешная.С точки зрения арифметики, то, что я НИЧЕГО с собой не возьму с Украины - вам лучше: больше достанется!