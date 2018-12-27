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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:02
djbnd777 написав:akurt
з медовим спасом!!
похвалюсь моїми закупами с селищі Синевір:
молоко домашнє 1л-30 грн
мед гречаний, єко, домашній, гірський 1л - 200 грн
та ...барабанная дробь!!! білі гриби , сушені на ДРОВАХ, бо там газу немає -100 гр-100 гривень.Купила, всі, що були у Марічки, 500 гр
яєчка домашні, смачненькі, 30 грн десяток. дайте 3!
А ще Марічка вигодовує кабанчика без КОМБІКОРМУ, бо для неї це задорого. Свинина-Иберика!! прям
Але що воно таке, вона не знає.
Вразила за смаком щойно піймана форель та на грилі засмажена, 45 грн 100 гр свіжовиловленої ваги))). Здалося, що задорого, але смак вартує того. Рибка 340 грн (11 євро за 750 граммів) - то не дороге задоволення.
А дешёвий магазинний йогурт? А варені раки з турецьким вином???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:18
djbnd777 написав:akurt
з медовим спасом!!
похвалюсь моїми закупами с селищі Синевір:
молоко домашнє 1л-30 грн
мед гречаний, єко, домашній, гірський 1л - 200 грн
та ...барабанная дробь!!! білі гриби , сушені на ДРОВАХ, бо там газу немає -100 гр-100 гривень.Купила, всі, що були у Марічки, 500 гр
яєчка домашні, смачненькі, 30 грн десяток. дайте 3!
А ще Марічка вигодовує кабанчика без КОМБІКОРМУ, бо для неї це задорого. Свинина-Иберика!! прям
Але що воно таке, вона не знає.
Вразила за смаком щойно піймана форель та на грилі засмажена, 45 грн 100 гр свіжовиловленої ваги))). Здалося, що задорого, але смак вартує того. Рибка 340 грн (11 євро за 750 граммів) - то не дороге задоволення.
Марічка Вас красиво розвела на бабосики
як і всіх туристів, які заїжджають до неї
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jump
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Додано: Сер 14 сер, 2019 20:44
jump
Если не в теме, то ЭКОЛОГИЧЕСКИ Чистые продукты ВО ВСЕХ СТРАНАХ Мира стоят дороже.
Это инфо для тех, кто не выезжает за кордон своего двора.
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djbnd777
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Додано: Сер 14 сер, 2019 20:47
djbnd777 написав:jump
Если не в теме, то ЭКОЛОГИЧЕСКИ Чистые продукты ВО ВСЕХ СТРАНАХ Мира стоят дороже.
Это инфо для тех, кто не выезжает за кордон своего двора.
Но есть момент. Они проходят контроль и сертификацию. А что Марічка выращивает не кто не знает.
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Понаехал
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Додано: Сер 14 сер, 2019 20:48
Frant
Завидуете?
Про вранац не ответили. Или Черногория пока только в мечтах?
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djbnd777
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Додано: Сер 14 сер, 2019 20:50
sinus написав: djbnd777 написав:
мои знакомые не читали Акурта, но тоже готовятся к перезду в Анаталию)))
Поздравляю, Акурт!
Зашел с законсервированной учетки?
О... а я сразу и не признал.
Спасибо sinus
подсказал.
Акурт уже стесняется заходить с основной учетки ибо люди видят, что балабол.
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Понаехал
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Додано: Сер 14 сер, 2019 20:58
Акурт
Я понял...
Не знал, что ты Ира в реальной жизни вне сети, а не Натаща. 050 4147*** (последние 3 цифры не пишу, что б не спалить тебя) еще актуальный твой телефон или уже нет? Frant
, как видиш, это не коллектив авторов, а просто один автор Ира.
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Понаехал
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Додано: Сер 14 сер, 2019 20:59
Понаехал написав: sinus написав: djbnd777 написав:
мои знакомые не читали Акурта, но тоже готовятся к перезду в Анаталию)))
Поздравляю, Акурт!
Зашел с законсервированной учетки?
О... а я сразу и не признал.
Спасибо sinus
подсказал.
Акурт уже стесняется заходить с основной учетки ибо люди видят, что балабол.
Интересно, зачем этого идиота жена кормит?
Тупость гипертрофированная.Шановна модератор форуму Ірино!
Ви ж бачите, що я оцю писхічноневрівноважену "людину" стійко терплю, а ви вже, мабуть, втомилися видаляти безкінечні дурниці то про статеві органи, то про "Наташку", то про Адигею, то ще про щось...
Невже вам самій не набридло оце?
Невже не можна хоч раз заблокувати?
Це ж принижує всіх учасників форуму.
Навіщо форуму збочинець?
Читаємо та насолоджуємося:
Понаехал написав:Акурт
Я понял...
Не знал, что ты Ира в реальной жизни вне сети, а не Натаща. 050 4147*** (последние 3 цифры не пишу, что б не спалить тебя) еще актуальный твой телефон или уже нет? Frant
, как видиш, это не коллектив авторов, а просто один автор Ира.
Понаехал написав: sinus написав: djbnd777 написав:
мои знакомые не читали Акурта, но тоже готовятся к перезду в Анаталию)))
Поздравляю, Акурт!
Зашел с законсервированной учетки?
О... а я сразу и не признал.
Спасибо sinus
подсказал.
Акурт уже стесняется заходить с основной учетки ибо люди видят, что балабол.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 14 сер, 2019 21:13, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:00
Понаехалдавайте не будем умничать. Это требование для производственных предприятий и фермерських хозяйств. Маричка ухаживает за домом, в котором мы остановились. Живёт через речку. Видели, чем кур кормит, и где гуляют куры в соседних дворах. И корова пасется в свободном выгуле на "альпийских лугах". Сама домой приходит.
Вот проехала по Украине... Пусть меня простят читающие, но от Украины точно останется 3 области. Ближе к неньке присматривайте 1 комнатную недвигу. А вот интересно, в США в месяц можно заработать до 10 зелени. Пол года и трёшка, пока присматриваете... А вы думаете только чтоб пока однушку... Почему такие мелкие планы?
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djbnd777
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Пон 12 сер, 2019 13:26
jump
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