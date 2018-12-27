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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:06
Понаехал
Следопыт... Что не спится в Америке?
А ты попробуй, поговори со мной))
Если меня прислонить к стенке, то со мной можно даже поговорить о погоде)))
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djbnd777
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:06
djbnd777 написав:
Вот проехала по Украине... Пусть меня простят читающие, но от Украины точно останется 3 области. Ближе к неньке присматривайте 1 комнатную недвигу. А вот интересно, в США в месяц можно заработать до 10 зелени. Пол года и трёшка, пока присматриваете... А вы думаете только чтоб пока однушку... Почему такие мелкие планы?
Ира, я вот что скажу... Если даже 10к в месяц зарабатываете в NY(в моем штате 45к годовой доход средний на семью вообще-то), то на выходе будете иметь в лучшем случае 2к в месяц после налогов и трат.
Однушка планируется чисто инвестиционная на несколько лет. ну и я все в одну корзину не ложу.
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Понаехал
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:08
djbnd777 написав:Понаехал
Следопыт... Что не спится в Америке?
А ты попробуй, поговори со мной))
Если меня прислонить к стенке, то со мной можно даже поговорить о погоде)))
Признаешь что номер телефона правильный?
могу сказать все вплоть до размера ноги.
У меня обед. Решил вот посотреть че да как на этой ветке.
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Понаехал
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:08
Понаехал
Я не Ира я акурт
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djbnd777
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:12
djbnd777 написав:Понаехал
Я не Ира я акурт
Самое забавное, что Frant
потенциально может быть преподователем твоего сына. Как раз 21 год и в вузе где месьма вероятно Frant
преподает...
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Понаехал
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