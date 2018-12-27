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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398>
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:06

Понаехал
Следопыт... Что не спится в Америке?
А ты попробуй, поговори со мной))
Если меня прислонить к стенке, то со мной можно даже поговорить о погоде)))
djbnd777
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:06

  djbnd777 написав:Вот проехала по Украине... Пусть меня простят читающие, но от Украины точно останется 3 области. Ближе к неньке присматривайте 1 комнатную недвигу. А вот интересно, в США в месяц можно заработать до 10 зелени. Пол года и трёшка, пока присматриваете... А вы думаете только чтоб пока однушку... Почему такие мелкие планы?

Ира, я вот что скажу... Если даже 10к в месяц зарабатываете в NY(в моем штате 45к годовой доход средний на семью вообще-то), то на выходе будете иметь в лучшем случае 2к в месяц после налогов и трат.
Однушка планируется чисто инвестиционная на несколько лет. ну и я все в одну корзину не ложу. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:08

  djbnd777 написав:Понаехал
Следопыт... Что не спится в Америке?
А ты попробуй, поговори со мной))
Если меня прислонить к стенке, то со мной можно даже поговорить о погоде)))

Признаешь что номер телефона правильный? :) могу сказать все вплоть до размера ноги. :mrgreen:
У меня обед. Решил вот посотреть че да как на этой ветке. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:08

Понаехал
Я не Ира я акурт
djbnd777
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:12

  djbnd777 написав:Понаехал
Я не Ира я акурт

Самое забавное, что Frant потенциально может быть преподователем твоего сына. Как раз 21 год и в вузе где месьма вероятно Frant преподает...

Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:30

  akurt написав:
Интересно, зачем этого идиота жена кормит?
Тупость гипертрофированная.


а ви вже, мабуть, втомилися видаляти безкінечні дурниці то про статеві органи, то про "Наташку", то про Адигею, то ще про щось...

1) Зачем хамить людям? Правила форума это запрещают.
2) Я не писал не разу про "статеві органи". Данная тема, как и тема порнографии, постоянно поднимается тобой.
3) Про Адигею писал Франт. Я не разу это не писал.

Эх... спрлошное вранье и хамство от учетки akurt
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Понаехал написав:Акурт Я понял...
Не знал, что ты Ира в реальной жизни вне сети, а не Натаща. 050 4147*** (последние 3 цифры не пишу, что б не спалить тебя) еще актуальный твой телефон или уже нет? :)

Frant, как видиш, это не коллектив авторов, а просто один автор Ира. :mrgreen:
Друг, ну реально завязывай. Проходи мимо, будь добр. Много от тебя не нужной инфо. Акурт пишет качественно по теме и по делу. И да, это реальный чел, 100%. Утомили эти перепалки, пиши лучше предметно про америку-техасчину, это интересно.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:49

.... вибачте, що не по темі....

  Понаехал написав:Признаешь что номер телефона правильный? могу сказать все вплоть до размера ноги

  djbnd777 написав:Я не Ира я акурт

... еееехххххх..... тема розміру ноги Іри - так і не розкрита :D

п. с.
... ні, ну нога/ніжка - була на фото, але звідки отой номер взяли/вичислили? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 23:13

  Долярчик написав:п. с.
... ні, ну нога/ніжка - була на фото, але звідки отой номер взяли/вичислили? :shock:

ответил в личку
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 23:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Подскажите нужно ли для аренды авто в турции иметь международное водительское удостоверение или обычный украинский пластик тоже ок?
nuwanda
 
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