Понаехал
Следопыт... Что не спится в Америке?
А ты попробуй, поговори со мной))
Если меня прислонить к стенке, то со мной можно даже поговорить о погоде)))
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:06
Понаехал
Следопыт... Что не спится в Америке?
А ты попробуй, поговори со мной))
Если меня прислонить к стенке, то со мной можно даже поговорить о погоде)))
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:06
Ира, я вот что скажу... Если даже 10к в месяц зарабатываете в NY(в моем штате 45к годовой доход средний на семью вообще-то), то на выходе будете иметь в лучшем случае 2к в месяц после налогов и трат.
Однушка планируется чисто инвестиционная на несколько лет. ну и я все в одну корзину не ложу.
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:08
Признаешь что номер телефона правильный? могу сказать все вплоть до размера ноги.
У меня обед. Решил вот посотреть че да как на этой ветке.
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:12
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:30
1) Зачем хамить людям? Правила форума это запрещают.
2) Я не писал не разу про "статеві органи". Данная тема, как и тема порнографии, постоянно поднимается тобой.
3) Про Адигею писал Франт. Я не разу это не писал.
Эх... спрлошное вранье и хамство от учетки akurt
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Друг, ну реально завязывай. Проходи мимо, будь добр. Много от тебя не нужной инфо. Акурт пишет качественно по теме и по делу. И да, это реальный чел, 100%. Утомили эти перепалки, пиши лучше предметно про америку-техасчину, это интересно.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 22:49
.... вибачте, що не по темі....
... еееехххххх..... тема розміру ноги Іри - так і не розкрита
п. с.
... ні, ну нога/ніжка - була на фото, але звідки отой номер взяли/вичислили?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 14 сер, 2019 23:13
Додано: Сер 14 сер, 2019 23:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Подскажите нужно ли для аренды авто в турции иметь международное водительское удостоверение или обычный украинский пластик тоже ок?
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